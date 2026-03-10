Goal.com
Chris Burton

翻訳者：

なんと？！ガウス・ポイエット、トッテナムの驚異的なCL好調の理由が理解できず　スパーズのレジェンドが「くだらない」降格争いの言い訳を退け「今や重大な危機」と断言

トッテナムはチャンピオンズリーグで難なく決勝トーナメント進出を決めたが、プレミアリーグでは降格争いに巻き込まれている。この不安定な状況に北ロンドンの多くの関係者が困惑する中、元スパーズのスター選手ガス・ポイエットはGOALに対し、国内リーグでの苦戦に対する「くだらない言い訳」は受け入れられないと語り、かつての巨人が伝説の「ビッグ6」から転落しつつあると指摘した。

  • トッテナム、17年ぶりの優勝を果たした後も苦戦続く

    トッテナムはかつて物議を醸したスーパーリーグ構想の一角を担い、新スタジアムへの移転というピッチ外での好進展がピッチ上の結果にも反映されることが期待されていた。しかし現実はそうならなかった。

    アンジェ・ポステコグルーは2025年のヨーロッパリーグ優勝で17年ぶりの主要タイトル獲得を果たしたものの、プレミアリーグでは17位に沈み、その失墜の代償として指揮官の座を退いた。

    その後トーマス・フランクが就任したが短期間で退任。現在はイゴール・トゥドール暫定監督を務めている。彼は就任早々3連敗を喫し、降格圏からわずか2位上・1ポイント差という状況下で、スパーズの進む方向性に対する厳しい疑問がさらに高まっている。

    トッテナムは依然としてプレミアリーグの「ビッグ6」の一角なのか？

    元ウルグアイ代表のポイエットは2001年から2004年までトッテナムで3年間プレーした。イングランドの首都で「ビッグクラブ」と称されるチームが現在直面している不安定な状況に、彼もまた誰よりも困惑している。スパーズは今シーズンも欧州タイトル獲得の可能性を残しているが、国内リーグではトップクラスの地位を失う深刻な危機に瀕している。

    スパーズが依然として『ビッグ6』の一角であり、スーパーリーグに値するチームと言えるか」との問いに、カジノの最高配当を探すアメリカ人向けサイト「Casino Guru」と連携して発言したポイエットはGOALにこう語った。「いや、違う。違うんだ。 あのチームがトップ6の期待に応え、欧州大会でトップ6のチームであることを示す一方で、プレミアリーグでこれほどまでに不振を極めるとは、全く予想していなかった。 

    「私は多くの分析を試みた。ここ数ヶ月は選手の特性まで詳細に調べた。つまり、選手たちの特性がプレミアリーグ戦よりも欧州戦に適しているのか？ そういう分析だ。なぜあれほど高いパフォーマンスを発揮できるのか、理由があるはずだからな。 チャンピオンズリーグではグループ4位。32チーム中4位だ！それなのにリーグで16位とは？一体どうなっているんだ？チャンピオンズリーグがそんなに悪いのか？本当にひどいのか？」

  • ポイエ監督、プレミアリーグでの不振に対する言い訳を認めない

    ポイエはスパーズが置かれた窮状についてこう付け加えた。「現状は非常に単純だ。危険だ。一ヶ月前なら『まあ、良くない状況だ』と言っただろうが、今は危険だ。重大な危機だ。彼らはアトレティコ・マドリード戦、あるいはこの2試合で何かを見出し、プレミアリーグに持ち帰る必要がある」 

    もしそうしなければ、人々は『まあ、別の大会だから』と思うかもしれないが、頭の中は同じだ。今日の試合前のロッカールームで、選手たちは週末と同じ心境だった。 『さあ、リラックスしてプレーしよう』なんて考えはない。もし今日、プレミアリーグでのプレーとは異なる姿勢で臨めるなら、それはさらに深刻だ。なぜなら問題の根源が明らかになるからだ。 

    「だから重要なのは、こうした試合でモチベーションと、あの『自信』と呼ばれるもの——この言葉は嫌いだが——を引き出す方法だ。俺にとって自信とは、常に最高レベル（7）でプレーしている状態だ。オーバーヘッドキックを放ってゴール隅に決めた時こそが真の自信だ。だが常に7でプレーしているなら、お前はプレミアリーグ選手だ。 『今日は自信がなくて4のレベルだ』なんて戯言は聞きたくない。いや、友よ、それじゃ君はプレミアリーグ選手じゃない。その言葉は好きじゃないが、俺が見たいのはメンタルだ。メンタル面だ」

    トッテナム戦日程 2025-26シーズン：国内外での重要な試合連続

    トッテナムは火曜日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアトレティコ・マドリードと対戦する。リーガ・エスパニョーラの相手との2ndレグは3月18日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催予定で、その間にリヴァプールとのアウェー戦（アンフィールド）が挟まれる。

    重要な試合が立て続けに開催され、各試合の結果が重大な意味を持つ中、3月22日には同じく下位チームであるノッティンガム・フォレストとの、勝敗を分ける可能性のあるホームゲームが予定されている。

