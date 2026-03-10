なんと？！ガウス・ポイエット、トッテナムの驚異的なCL好調の理由が理解できず　スパーズのレジェンドが「くだらない」降格争いの言い訳を退け「今や重大な危機」と断言

ポイエはスパーズが置かれた窮状についてこう付け加えた。「現状は非常に単純だ。危険だ。一ヶ月前なら『まあ、良くない状況だ』と言っただろうが、今は危険だ。重大な危機だ。彼らはアトレティコ・マドリード戦、あるいはこの2試合で何かを見出し、プレミアリーグに持ち帰る必要がある」

もしそうしなければ、人々は『まあ、別の大会だから』と思うかもしれないが、頭の中は同じだ。今日の試合前のロッカールームで、選手たちは週末と同じ心境だった。 『さあ、リラックスしてプレーしよう』なんて考えはない。もし今日、プレミアリーグでのプレーとは異なる姿勢で臨めるなら、それはさらに深刻だ。なぜなら問題の根源が明らかになるからだ。

「だから重要なのは、こうした試合でモチベーションと、あの『自信』と呼ばれるもの——この言葉は嫌いだが——を引き出す方法だ。俺にとって自信とは、常に最高レベル（7）でプレーしている状態だ。オーバーヘッドキックを放ってゴール隅に決めた時こそが真の自信だ。だが常に7でプレーしているなら、お前はプレミアリーグ選手だ。 『今日は自信がなくて4のレベルだ』なんて戯言は聞きたくない。いや、友よ、それじゃ君はプレミアリーグ選手じゃない。その言葉は好きじゃないが、俺が見たいのはメンタルだ。メンタル面だ」