3部リーグでの劇的な降格後、テュルクギュは3年間、バイエルン州地域リーグでプレーした。その間、長年のスタジアム問題は根本的な解決を見なかった。ペルラッハのハインリヒ・ヴィーランド通りにある地元の地区スポーツ施設は、地域リーグ以上の試合には適しておらず、ミュンヘン市内には適切な代替会場がほとんどない。

快進撃が始まって以来、テュルクギュは、大きすぎて高価であり、さらに（TSV 1860だけでなく）過密状態にあるグリューンヴァルダー・スタジアムで、ホームゲームのほとんどを戦ってきた。3部リーグでは、いくつかの試合がオリンピアスタジアムで行われたが、コロナ対策の規制により、そのほとんどは空席のままだった。 リージョナルリーグでは、トゥルクギュは一時、歴史あるダンテ・スタジアムに戻り、それによって少なくともドイツのグラウンドホッパーたちの長年の夢を叶えた。

グラウンドホッパーとは、できるだけ多くの試合を、様々な、できれば非常にユニークなスタジアムで観戦したいと願うサッカーファンのことだ。ダンテ・スタジアムのように、それ以前には20年以上もサッカーの試合が行われていなかったようなスタジアムで。 近郊や遠方からグラウンドホッパーたちが集結し、ダンテスタジアムでのトゥルクギュのホームゲームでは常に観客の相当な割合を占め、スタジアムのアナウンサーからアナウンスで歓迎されることもあった。