現時点での総括：5部リーグであるバイエルンリーガ・シュッドの今シーズン、テュルクギュ・ミュンヘンはこれまでのところ、勝利数（2勝）よりも監督の交代回数（3回）の方が多い。 同クラブはミュンヘン市からの訴訟を抱え、選手たちの保険未加入を理由に一時的に試合出場停止処分を受けたほか、2026年には4試合すべてに敗れ、得失点差は合計1対11となり、絶望的な最下位に沈んでいる。こうして、ドイツサッカーの近年の歴史においておそらく最も劇的なジェットコースターのような展開のゴールイン地点へ、ようこそ。
翻訳者：
なんと、この名門クラブを提訴したのは、自らが本拠地とする都市だった！ドイツサッカー界で最も劇的な浮き沈みと言えるかもしれない
1975年、トルコ人移民の一団がSVトゥルク・ギュユ（ドイツ語で「トルコの力」の意）を設立した。 当時3部リーグであったバイエルンリーガで数年間を過ごし、2001年に破産した後は、降格と合併が相次いだ。そこにハサン・キヴランが現れた。このドイツ系トルコ人の実業家は2016年に6部リーグから参入し、記録的な速さでトゥルクギュを3部リーグへと導き、クラブ史上初めてプロサッカーの世界へと導いた。 2020/21シーズンの3部リーグデビュー戦では、戦力を強化したチームは長い間、順位表の中位上部をキープした。キヴランはさらに上を目指した。彼は2.ブンデスリーガへの昇格を夢見ていた。
2021年夏、トゥルクギュはプロ部門を分離し、ボルシア・ドルトムント、SpVggウンターハヒンゲンに次いでドイツで3番目のサッカークラブとして株式上場を計画した。 しかしこの計画は頓挫し、キヴランはまもなく資金提供を打ち切った。クラブは再び破産を申請せざるを得なくなり、2022年初頭には3部リーグでの2シーズン目を迎える中で、試合運営そのものを停止することになった。破産手続きは現在も継続中だが、2026年には終了する見込みである。
- Nino Duit
トゥルクギュは、グラウンドホッパーたちの大きな夢を叶えた
3部リーグでの劇的な降格後、テュルクギュは3年間、バイエルン州地域リーグでプレーした。その間、長年のスタジアム問題は根本的な解決を見なかった。ペルラッハのハインリヒ・ヴィーランド通りにある地元の地区スポーツ施設は、地域リーグ以上の試合には適しておらず、ミュンヘン市内には適切な代替会場がほとんどない。
快進撃が始まって以来、テュルクギュは、大きすぎて高価であり、さらに（TSV 1860だけでなく）過密状態にあるグリューンヴァルダー・スタジアムで、ホームゲームのほとんどを戦ってきた。3部リーグでは、いくつかの試合がオリンピアスタジアムで行われたが、コロナ対策の規制により、そのほとんどは空席のままだった。 リージョナルリーグでは、トゥルクギュは一時、歴史あるダンテ・スタジアムに戻り、それによって少なくともドイツのグラウンドホッパーたちの長年の夢を叶えた。
グラウンドホッパーとは、できるだけ多くの試合を、様々な、できれば非常にユニークなスタジアムで観戦したいと願うサッカーファンのことだ。ダンテ・スタジアムのように、それ以前には20年以上もサッカーの試合が行われていなかったようなスタジアムで。 近郊や遠方からグラウンドホッパーたちが集結し、ダンテスタジアムでのトゥルクギュのホームゲームでは常に観客の相当な割合を占め、スタジアムのアナウンサーからアナウンスで歓迎されることもあった。
多方面にわたる債務と紛争
追加のチケット収入は、トゥルクギュにとってまさにうってつけだったはずだ。しかし、クラブは請求書の支払いにそれほど厳格ではなかったようだ。10月、南ドイツ新聞は、ミュンヘン市がトゥルクギュを相手取り訴訟を起こしたと報じた。 その理由は、約11万2000ユーロに上るとされる債務であり、その大部分は2022/23シーズンのリーガ・レギオナル（地域リーグ）におけるスタジアム使用料の未払いによるものだ。トゥルクギュは控訴しており、訴訟は現在も続いている。今週金曜日、ミュンヘン第一地方裁判所が判決を下す予定だ。
一方、バイエルン州スポーツ連盟（BLSV）に対する債務については、今シーズンの途中で既に直接的な影響が出ていた。トゥルクギュが会費の支払いを遅らせたため、選手たちは労災保険の対象外となり、その結果、一時的に試合に出場できなくなった。10月中旬にFCピピンズリードとのリーグ戦が予定されていたが、これは中止となり、不戦敗として0対2と記録された。
さらに、労働災害保険組合やバイエルン州サッカー連盟（BFV）に対しても未払いの債務があるという。また、数年前から、選手の給与未払いに関する報告が定期的に出ている。 2024年、FIFAは移籍禁止処分を下した。これは、2021年にクロアチアのクラブ、スラヴェン・ベルポからトーレス・クノールを獲得した際、トゥルクギュが合意された移籍金を一部しか支払わなかったとされるためである。数週間後、両クラブはようやく合意に達し、処分は解除された。
3人の監督、状況は好転せず
昨シーズン、ミュンヘンのチームはリーガ・レギオナルで最下位となり、降格した。その後、かつてFCバイエルンのユース部門やミロスラフ・クローゼのアシスタントコーチを務めたスラヴェン・スケレジッチが監督に就任した。トゥルクギュを経由して、スケレジッチはトップリーグ、あるいは少なくともリーガ・レギオナルへの復帰を望んでいたが、事態は全く異なる展開となった。
4試合で4連敗を喫した後、早期の解任が決定した。「私が就任した当初から、クラブには深刻な組織的な欠陥があった」と、スケレジッチは当時『キッカー』誌に語った。「明確な組織体制はなく、その代わりに混乱、誤った情報、そして甚大なカオスが蔓延していた。このような環境下では、プロとしての仕事など到底不可能だった。」
その後、クラブのレジェンドであるウナル・トスンが選手兼監督として就任したが、同様に成果を上げられず、年末にはリーグのライバルであるTSVランツベルクへと去っていった。後任、つまり今シーズン3人目の監督は、お馴染みの顔である。2016年にすでにトゥルクギュを指揮したことがあるライナー・エルフィンガーだ。2度目の就任となる彼は、未だ初勝利を待ち続けている。 降格圏外となる順位との差は18ポイント、プレーオフ圏との差は5ポイントだ。得点数がこれほど少ないクラブはなく、失点数がこれほど多いクラブもない。
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トゥルクギュ・ミュンヘンが再始動
地域リーグへの復帰ではなく、トゥルクギュは現在、6部リーグへの降格の危機に直面している。つまり、10年前にこの浮き沈みの激しい道のりが始まった場所へと戻ることになるのだ。しかし、財政難のため、事態はさらに悪化し、トゥルクギュは最下位から再出発を余儀なくされるかもしれない。
選手たちが保険に加入している限り、今シーズンからホームゲームは再び地元の地区スポーツ施設で行われている。 グラウンドホッパーはもはや訪れず、それ以外の観客もほとんどいない。直近では1試合あたりの平均観客数は100人未満だ。12月にトゥルクギュが発表した通り、会長のタスキン・アクカイは今春、クラブを去ることになる。これにより、かつての急激な上昇期に関わった最後の役員も去ることになる。あらゆる意味で、トゥルクギュは「スタート地点へ戻る」ということだ。