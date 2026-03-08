レックサムはサム・スミスとカラム・ドイルの得点でチェルシーを2度リードしたが、不運な形で追いつかれると、ロスタイム3分にジョージ・ドブソンがVAR判定でイエローカードがレッドカードに切り替わり、10人となった。

技術介入（レクスハムのチャンピオンシップ試合では使用されていない）は延長戦でも再び影響を及ぼし、ルイス・ブラントの同点となるはずだったシュートがオフサイド判定で取り消された。

レッド・ドラゴンズのカップ戦挑戦はここで幕を閉じ、記録を更新する4年連続昇格に集中できることとなった。しかしチャンピオンズリーグ出場権争いの相手を追い詰めたウェリックスハム陣営に漂ったのは、悔しさではなく誇りという感情だった。

レイノルズはX（旧Twitter）に投稿した。2021年初頭に衝撃的な買収が完了して以来、クラブが歩んできた道のりを振り返り、レックサムの近年の歴史にまた一つ記憶に残る夜を刻んだ瞬間をこう綴った。「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレックサムの戦いぶりに、心底誇りに思う」