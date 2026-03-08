Getty/GOAL
翻訳者：
「なんて試合だ」―ブレーク・ライヴリー＆ライアン・レイノルズ、チェルシーに劇的敗戦もレックサムのFAカップ敗退を笑顔で見守る
- Getty Images Sport
レイノルズ＆マック、競馬場でFAカップの激闘を繰り広げる
レイノルズは妻と共同オーナーのロブ・マックと共に北ウェールズに戻り、西ロンドンの強豪との壮絶な一戦に臨んだ。今シーズンのFAカップでノッティンガム・フォレストという名門を破ったレックサムは、再び番狂わせを起こす自信に満ちていた。
『デッドプール』俳優レイノルズはフォレスト戦でのPK戦勝利を目撃しており、今回もVIPボックスで熱狂的な存在感を示した。120分間にわたる緊迫した試合展開に、彼とマックは席に座り続けるのもやっとだった。
VARはプレミアリーグの強豪チェルシー戦でレックサムに有利には働かなかった
レックサムはサム・スミスとカラム・ドイルの得点でチェルシーを2度リードしたが、不運な形で追いつかれると、ロスタイム3分にジョージ・ドブソンがVAR判定でイエローカードがレッドカードに切り替わり、10人となった。
技術介入（レクスハムのチャンピオンシップ試合では使用されていない）は延長戦でも再び影響を及ぼし、ルイス・ブラントの同点となるはずだったシュートがオフサイド判定で取り消された。
レッド・ドラゴンズのカップ戦挑戦はここで幕を閉じ、記録を更新する4年連続昇格に集中できることとなった。しかしチャンピオンズリーグ出場権争いの相手を追い詰めたウェリックスハム陣営に漂ったのは、悔しさではなく誇りという感情だった。
レイノルズはX（旧Twitter）に投稿した。2021年初頭に衝撃的な買収が完了して以来、クラブが歩んできた道のりを振り返り、レックサムの近年の歴史にまた一つ記憶に残る夜を刻んだ瞬間をこう綴った。「ちょうど3年前の今週、我々はメイデンヘッド・ユナイテッドと引き分けた。今日はチェルシーを延長戦に追い込んだ。今日のレックサムの戦いぶりに、心底誇りに思う」
リブリーはレイノルズと共にレックサムでの挑戦に全力で取り組んでいる
レースコースでの熱戦中、夫と抱き合っていたリブリーは、熱狂的なファンが帰路についた後、ピッチ上でレイノルズと自撮りする際に、彼の笑顔に必ず応えるようにしていた。彼女は「なんて。試合。だったんだ」というメッセージと共に写真を共有した。
ライヴリーは以前、レイノルズとマックがレックサムで成し遂げた仕事——急成長でクラブをナショナルリーグから脱却させ、プレミアリーグ目前まで押し上げた功績——を称賛していた。
2025年のリーグ1昇格決定後、彼女はこう述べた：「@wrexham_afc 町全体の方々、遠くから駆けつけてくれた全ての方々、ピッチ内外の皆さん——グラウンドキーパーから係員、グッズショップからPT、キットマネージャーから自発的な応援歌作者まで——に感謝します。昨日、皆さんと共に、そして皆さんのおかげで歴史が刻まれました。
「家族にしか向けられないような温かい抱擁を、私と愛する者たちにいつも与えてくれることに感謝しています。皆さんの情熱と喜びの激しさが魔法です。忘れられない一日をありがとう。そして毎日、私たちの人生の重要な一部でいてくれてありがとう。
「チーム全員、その家族、そして唯一無二のフィル・パーキンソンに祝福を。君たちは不可能と思われた夢が現実になることを、私たち全てに示してくれた。
「@robmcelhenney & @vancityreynolds 私の大好きな『狂人、異端児、反逆者、トラブルメーカー、四角い穴に丸い釘…物事を違う視点で見る者たち』。君たちが私や家族、そして多くの人々に与えてくれるコミュニティと高揚感に感謝する」
レックサム戦日程 2025-26: レッド・ドラゴンズ、昇格への挑戦を続ける
チェルシーのような強豪と互角に戦えることを示したレックサムが直面する課題は、2026-27シーズンに毎週そのレベルの相手と対戦できることを確実にする点だ。
パークインソン監督率いるチームは今シーズン残り11試合を控えており、チャンピオンシップ順位表で6位につけ、プレーオフ圏内の最後の枠を保持している。間もなく控える重要な試合が2つあり、昇格を争うハル・シティとのホーム戦に続き、ウェールズのライバルであるスウォンジーとのダービーマッチが予定されている。この試合ではレイノルズとマックが実況解説に挑戦する準備を整えている。
広告