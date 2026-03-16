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「なんて素晴らしい補強になることか！」――スコットランドのレジェンドが、リヴァプールのアンディ・ロバートソン獲得に向け、レックサムに大胆な動きを強く促す
アンフィールドの古参選手の役割の縮小
出場機会が限られたシーズンを経て、リヴァプールにおけるロバートソンの去就がますます注目を集めている。2017年にハル・シティから加入して以来、クラブの成功を支える要となってきたこの32歳の選手は、スタメンの座を維持するのに苦戦している。今シーズン、スコットランド代表の彼はプレミアリーグでわずか18試合の出場に留まり、総プレー時間は753分にとどまった。 30試合中わずか6試合の先発にとどまり、ロバートソンはシーズンの大半を控え選手として過ごし、しばしばベンチから途中出場する形をとってきた。この地位の変化は、昨夏に加入したミロス・ケルケズの影響によるもので、彼は序列においてこのベテラン選手を追い抜いたようだ。
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マッコイスト、リヴァプールの「不可解な事態」に疑問を呈する
talkSPORT Bet Casinoのインタビューに応じたスコットランド代表のレジェンド、アリー・マッコイストは、ロバートソンの出場機会不足に戸惑いを隠せず、この状況を「今年のリヴァプールを巡る謎の一つ」と表現した。元ストライカーである彼は、今もなおこのディフェンダーの勤勉さと実力を高く評価している。
「信じられない。聞いてくれ、アンディ・ロバートソンは僕のお気に入りの選手の一人なんだ。なんてプロフェッショナルな選手なんだ」とマッコイストは語った。彼は、ケルケズが加入したにもかかわらず、ロバートソンがピッチに立つときはいつでも「相変わらずのアンディ」であり、左サイドで全力を尽くし、その実力を発揮していると指摘した。さらに彼は次のように付け加えた。 「[1月の]移籍市場が閉じる数日前に、彼がトッテナムに移籍するという噂があった。その件について私の意見を聞かれたんだ。私は『彼がリヴァプールでもっと出場機会を得ていないなんて信じられない』と言ったよ」
レックサムの夢とアンフィールドの現実
ロバートソンの今後の去就をめぐる議論は、マッコイストが「レックサムのような昇格したばかりの注目度の高いチームこそ、彼のような実力を持つリーダーにとって理想的な行き先だ」と示唆したことで、野心的な方向へと転じた。「つまり、もし私がレックサムのような昇格チームなら、それは理にかなっている。 「なんて素晴らしい補強になることか」と彼は語った。彼は、ロバートソンが「最高峰のレベル」でプレーしてきたことを強調し、ウェールズのクラブが掲げる野心的なプロジェクトに計り知れない経験をもたらすだろうと述べた。しかし、マッコイストは「彼がリヴァプールを去る準備ができているとは思わない。そうは思わない」と付け加え、その熱狂を少し冷ました。
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この夏、重大な決断が待っている
シーズンも終盤に差し掛かり、ロバートソンにとって自身の長期的な将来を左右する重要な時期を迎えている。リヴァプールは今後、過密日程を迎えるため、メンバーのローテーションによって彼が定位置を取り戻すチャンスはあるかもしれない。しかし、重要な試合で先発出場機会を得られなければ、移籍の噂がさらに高まる可能性が高い。レックサムにとって、彼を獲得できるかどうかは、昇格を果たせるかどうか、そしてプレミアリーグの優勝選手を北ウェールズに呼び寄せるための資金面での調整が可能かどうかにかかっている。
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