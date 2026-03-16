「なんて素晴らしい補強になることか！」――スコットランドのレジェンドが、リヴァプールのアンディ・ロバートソン獲得に向け、レックサムに大胆な動きを強く促す

talkSPORT Bet Casinoのインタビューに応じたスコットランド代表のレジェンド、アリー・マッコイストは、ロバートソンの出場機会不足に戸惑いを隠せず、この状況を「今年のリヴァプールを巡る謎の一つ」と表現した。元ストライカーである彼は、今もなおこのディフェンダーの勤勉さと実力を高く評価している。

「信じられない。聞いてくれ、アンディ・ロバートソンは僕のお気に入りの選手の一人なんだ。なんてプロフェッショナルな選手なんだ」とマッコイストは語った。彼は、ケルケズが加入したにもかかわらず、ロバートソンがピッチに立つときはいつでも「相変わらずのアンディ」であり、左サイドで全力を尽くし、その実力を発揮していると指摘した。さらに彼は次のように付け加えた。 「[1月の]移籍市場が閉じる数日前に、彼がトッテナムに移籍するという噂があった。その件について私の意見を聞かれたんだ。私は『彼がリヴァプールでもっと出場機会を得ていないなんて信じられない』と言ったよ」