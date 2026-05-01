「なんて悲惨な試合だ」。ペップ・グアルディオラはPSG対バイエルンの大一番より、イングランド3部の試合を観戦した。

しかしグアルディオラは、その試合をスタジアムで観戦していたためイベントを見逃した。彼はマンチェスター近郊のストックポートで開催されたイングランド3部、ストックポート・カウンティ対ポート・ヴェイル戦を生観戦。エッジリー・パークで撮影された彼の写真はSNSで話題になった。

翌日のマンチェスター・シティ対エバートン戦前会見で、2013～2016年にバイエルンを率いた彼はこの選択を問われた。 「前日の日程を見てPSG対バイエルンを観たが、『ひどい試合だ。監督も選手も最悪』と感じた」と皮肉った。「私はイングランドサッカーが好きだからストックポートを選んだ」

なお、この2人の「あまり良くない」監督は、グアルディオラに大きな影響を与えた。ヴィンセント・コンパニはマンチェスター・シティで彼のキャプテンを務め、ルイス・エンリケは2008～2011年バルサBを率いていた時期、グアルディオラがトップチームで快進撃を続けていた。