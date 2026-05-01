チャンピオンズリーグ準決勝で最多得点が生まれた。英紙『ザ・サン』はこれを「世紀の試合」と呼んだ。火曜日、パルク・デ・プランスで行われたパリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンの激闘は、世界中を熱狂させた。
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「なんて悲惨な試合だ」。ペップ・グアルディオラはPSG対バイエルンの大一番より、イングランド3部の試合を観戦した。
しかしグアルディオラは、その試合をスタジアムで観戦していたためイベントを見逃した。彼はマンチェスター近郊のストックポートで開催されたイングランド3部、ストックポート・カウンティ対ポート・ヴェイル戦を生観戦。エッジリー・パークで撮影された彼の写真はSNSで話題になった。
翌日のマンチェスター・シティ対エバートン戦前会見で、2013～2016年にバイエルンを率いた彼はこの選択を問われた。 「前日の日程を見てPSG対バイエルンを観たが、『ひどい試合だ。監督も選手も最悪』と感じた」と皮肉った。「私はイングランドサッカーが好きだからストックポートを選んだ」
なお、この2人の「あまり良くない」監督は、グアルディオラに大きな影響を与えた。ヴィンセント・コンパニはマンチェスター・シティで彼のキャプテンを務め、ルイス・エンリケは2008～2011年バルサBを率いていた時期、グアルディオラがトップチームで快進撃を続けていた。
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティはリーグ優勝を争っている。
グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、今シーズンのチャンピオンズリーグでラウンド16でレアル・マドリードに敗退。プレミアリーグではアーセナルと優勝争い中。リーグカップは制し、FAカップ決勝では5月16日にチェルシーと対戦する。
なお、ポート・ヴェイルはストックポートに2-1で下克上勝利を収めたが、すでにリーグ・ワン（3部）からの降格が決定。ストックポートはチャンピオンシップ昇格圏を争っている。