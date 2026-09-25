レアル・マドリー所属MFベリンガムが、傑出した代表戦での活躍を受けてファン投票で最多票を獲得し、イングランド男子年間最優秀選手賞を2年連続で受賞した。この賞は、代表チームの紛れもない中心選手として急速に地位を確立した選手にふさわしい賛辞となった。

この栄誉について、ベリンガムはイングランド代表ファンからの変わらぬ支えにすぐさま感謝を示した。「素晴らしい気分だ」とベリンガムは語った。「またファンに認めてもらえたのは、もちろん非常に大きな名誉だ。国のためにプレーしている時にそんなことを考えるわけではないけれど、僕たちが過ごした素晴らしい夏に加わる美しいちょっとした出来事なのは間違いない」