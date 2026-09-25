Getty Images Sport
翻訳者：
「なんてマシンなんだ！」 ジュード・ベリンガムが歴史的なワールドカップ記録を受け、イングランド年間最優秀選手に選出
マドリーのスーパースターが連続受賞
レアル・マドリー所属MFベリンガムが、傑出した代表戦での活躍を受けてファン投票で最多票を獲得し、イングランド男子年間最優秀選手賞を2年連続で受賞した。この賞は、代表チームの紛れもない中心選手として急速に地位を確立した選手にふさわしい賛辞となった。
この栄誉について、ベリンガムはイングランド代表ファンからの変わらぬ支えにすぐさま感謝を示した。「素晴らしい気分だ」とベリンガムは語った。「またファンに認めてもらえたのは、もちろん非常に大きな名誉だ。国のためにプレーしている時にそんなことを考えるわけではないけれど、僕たちが過ごした素晴らしい夏に加わる美しいちょっとした出来事なのは間違いない」
- AFP
世界の舞台で記録を塗り替える
ベリンガムの1年は、2026年ワールドカップで見せたゴール前での決定力によって特徴づけられた。同大会では7得点を挙げ、イングランド人選手による単一大会最多得点記録を更新した。その歴史的な戦いには、メキシコとの混沌としたラウンド16での3-2の勝利で決めた決定的な2得点や、準々決勝のノルウェー戦での再びの2得点が含まれていた。
イングランドはアルゼンチンに敗れて惜しくも痛恨の準決勝敗退を喫したものの、ベリンガムはチームが最後を良い形で締めくくることを確実にした。イングランドは打ち合いとなったプレーオフでフランスを6-4で下し、国外開催のワールドカップでは過去最高成績となる3位を確保した。大会を通じてベリンガムは、大一番で真価を発揮する究極の勝負強い選手であることを証明し、トーマス・トゥヘル監督のチームにとって最もプレッシャーがかかる場面で常に結果を残した。
トゥヘル、イングランドの「マシーン」を称賛
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、この受賞が発表された後、中盤の要を惜しみなく称賛した。ベリンガムの継続的な進化を見届けてきたドイツ人指揮官は、過酷な夏の日程の中で見せたこの選手の精神的な強さと運動量を強調した。
トゥヘル監督はベリンガムの影響力について、「彼は今大会のベストプレーヤーの一人だったと思う。我々にとってだけでなく、大会全体を通してだ。彼は自分の持つ力を余すところなく発揮した。どれほど勝負にこだわる選手で、どれほどタフな存在かがよく分かった」と語った。さらにこの選手のメンタリティーについては、「彼はプレッシャーの下でこそ真価を発揮する。こういう瞬間、こういう舞台を心から愛していて、それが彼の最高の力を引き出している」と続けた。
- Getty Images Sport
焦点はネーションズリーグの試金石へ移る
個人賞の行方が決まった中、ベリンガムとチームメートたちは現在、UEFAネーションズリーグでの公式戦復帰に向けて準備を進めている。イングランドは土曜日、ウェンブリー・スタジアムで行われる大一番で世界王者スペインと対戦する。
スペイン戦に続き、イングランドは大会の残る日程へと目を向けることになる。その中にはクロアチア戦2試合とチェコ戦が含まれている。トゥヘルがワールドカップ期間中に生まれた勢いをさらに強めていく上で、これらの試合は極めて重要になる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。