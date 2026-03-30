「なんてこった、オールド・トラッフォードでプレーするんだ！」――ジョシュア・ジルクゼー、移籍の噂が浮上しているにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドのあの名曲に今でも鳥肌が立つと明かす

試合当日の雰囲気についてクラブメディアの取材に応じたジルクゼーは、その場の熱気を表現する言葉が見つからない様子だった。「これほどのものでは他にないと思う」と、このストライカーは語った。 「試合前に『ユナイテッド・ロード』の歌声が響き始めると、もう…たとえ試合中だとしても、ふと周りを見回して『なんてこった、俺はオールド・トラッフォードでプレーしてるんだ』って思うことがある。それは本当に特別なことで、肌で感じられるんだ。 説明するのは難しいけど、スタジアム全体に漂う、歴史やこのクラブに在籍した偉大な選手たちからくる、ある種のエネルギーやオーラなんだ」

「言えるのはただ一つ、このファンの前でピッチに立てることに心から感謝しているということだけです。スタジアムもファンも、本当に信じられないほど素晴らしい。地球上のどこを探しても、これほど特別な場所はないと思います。」