Getty Images Sport
翻訳者：
「なんてこった、オールド・トラッフォードでプレーするんだ！」――ジョシュア・ジルクゼー、移籍の噂が浮上しているにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドのあの名曲に今でも鳥肌が立つと明かす
その象徴的な雰囲気に、ジルクジーは感嘆の声を上げた
ジルクゼーはオールド・トラッフォードへの熱い賛辞を捧げ、クラブ加入から2年が経った今もなお彼を畏敬の念で満たし続ける、このスタジアム特有の「オーラ」について語った。ボローニャから加入して以来、24歳の彼はデビュー戦で勝利を飾るという高揚感を味わう一方で、監督交代が相次ぐ混乱によりレギュラーとしての出場機会が著しく不足するという苦境も経験してきた。それでもなお、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターとの絆こそが、彼にとって最大のモチベーションの源であり続けている。
- AFP
「この世に類を見ない」
試合当日の雰囲気についてクラブメディアの取材に応じたジルクゼーは、その場の熱気を表現する言葉が見つからない様子だった。「これほどのものでは他にないと思う」と、このストライカーは語った。 「試合前に『ユナイテッド・ロード』の歌声が響き始めると、もう…たとえ試合中だとしても、ふと周りを見回して『なんてこった、俺はオールド・トラッフォードでプレーしてるんだ』って思うことがある。それは本当に特別なことで、肌で感じられるんだ。 説明するのは難しいけど、スタジアム全体に漂う、歴史やこのクラブに在籍した偉大な選手たちからくる、ある種のエネルギーやオーラなんだ」
「言えるのはただ一つ、このファンの前でピッチに立てることに心から感謝しているということだけです。スタジアムもファンも、本当に信じられないほど素晴らしい。地球上のどこを探しても、これほど特別な場所はないと思います。」
セリエAからの関心を背景に、先行きは不透明
このストライカーがクラブへの愛着を公に示したのは、彼のイングランドでの滞在が早期に終わる可能性があるとの報道がある中、複雑な時期に当たっている。2026年は定位置を確保するのに苦戦しており、オランダ代表の彼は、現在の体制下で控え選手としての役割に「落胆し、悲しんでいる」と報じられている。実際、イタリアへの復帰の可能性に関する噂が広まりつつあり、ユヴェントスとローマの両クラブが彼の状況を注視していると見られている。
- AFP
マイケル・キャリック体制下での生活
今のところ、ジルクゼーはマイケル・キャリック監督の下での当面の未来に集中している。監督就任後の開幕戦を軽傷で欠場した後、このストライカーは途中出場のみに留まっている。しかし、攻撃陣の主力選手が不足している状況下では、クラブ首脳陣は彼の放出に消極的であると報じられている。 シーズンも終盤に差し掛かる中、オランダ代表の彼は、クラブが力強くシーズンを締めくくる手助けをする決意を固めている。これが「夢の劇場」での最後の出場となるかどうかは定かではないが、彼の最近のコメントからは、今後何が起ころうとも、ストレットフォード・エンドの歓声は、現役生活を終えた後も長く彼の心に残り続けるだろうことがうかがえる。