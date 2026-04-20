「なんだかおかしい！」――アーリング・ハーランドが、恋人イザベル・ハウセン・ヨハンセンがマンチェスター・シティのストライカーに「不満」を抱く理由を明かした。

激しい試合が続く中、ハーランドは代表戦期間にノルウェー代表が負担を軽減してくれたおかげで体力を回復できたという。

「調子はいい。代表戦後、数週間ずっと良い感じだ」とハーランドは付け加えた。「僕の気分は、試合後の喜びを見れば分かる。代表での休養は大きかった。50試合も消化した後、『リラックスしろ』とケアしてくれた代表チームに感謝している。」