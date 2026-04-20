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「なんだかおかしい！」――アーリング・ハーランドが、恋人イザベル・ハウセン・ヨハンセンがマンチェスター・シティのストライカーに「不満」を抱く理由を明かした。
エティハドでの戦いの傷跡
マンチェスター・シティはアルテタ率いるアーセナルを相手に苦戦の末に勝利。90分間、両チームは激しくぶつかり合い、ユニフォームが引き裂かれる場面もあった。 後半にはハーランドがガブリエルともみ合いになりユニフォームを破られ、着替えざるを得なくなった。さらにガブリエルはノルウェー人FWに頭突きをしたように見え、イエローカードを受けたが退場には至らなかった。
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イザベル・ハウグセン・ヨハンセンの反応
ハーランドは、試合後の打ち身や引っかき傷が家庭で問題になると明かした。彼は、ガブリエルのようなディフェンダーに付けられた傷を恋人に説明するのは簡単ではないと語った。試合の激しさについてハーランドは「シャツを少し引っ張られた気がする。ファウルは取られなかったが、プレミアリーグはこういうものだ。あちこちでレスリングのような展開になる。 激しい1対1が続いて擦り傷も増える。彼女には喜ばれないけど、これが現実さ。」
ちょうどいいタイミングでの国際試合の合間
激しい試合が続く中、ハーランドは代表戦期間にノルウェー代表が負担を軽減してくれたおかげで体力を回復できたという。
「調子はいい。代表戦後、数週間ずっと良い感じだ」とハーランドは付け加えた。「僕の気分は、試合後の喜びを見れば分かる。代表での休養は大きかった。50試合も消化した後、『リラックスしろ』とケアしてくれた代表チームに感謝している。」
- Darren Staples / AFP
最後の突撃の準備は万端だ
ワールドカップとリーグ終盤を控え、ハーランドは今回の休養がキャリアを長く続けるために不可欠だったと語る。シティがタイトルを目指す中、彼は得点感覚を維持し、「キャリアで最も重要な2か月」と位置づける。
彼は回復の重要性について次のように語った。「ワールドカップも控えているし、キャリアで最も重要な2ヶ月間に備えるためです。チームがリラックスして体を整える時間を与えてくれたことに感謝しています。そして、再び攻撃に加わるために戻ってくるのです。」