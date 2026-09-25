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「なら休養が必要だ！」 エンツォ・マレスカとの会談後、ステーレ・ソルバッケン監督がアーリング・ハーランドに強い懸念を抱く理由
ソルバッケンがアーリング・ハーランドの負荷管理戦略を明かす
ノルウェー代表のステイル・ソルバッケン監督は、夏の長期日程を受けて高まりつつあるアーリング・ハーランドの身体的、精神的な負担への懸念について言及した。今後行われるUEFAネーションズリーグ4試合に向けた代表メンバー発表後に語った指揮官は、ハーランドは現時点では切れ味を保っているとしつつも、シーズン終盤に向けては計画的な休養が不可欠になると強調した。
ハーランドは自身のYouTubeチャンネルで、ワールドカップ後にプレシーズンのトレーニングなしで新シーズンに適応することが、精神的な難しさをもたらしたと率直に認めていた。
ソルバッケン監督は、ハーランドが休養を取るうえで11月、12月、1月が重要な時期になると指摘した。
- ZUMA Press Wire
ノルウェー代表監督がシティ指揮官エンツォ・マレスカと会談
両者が共有するスーパースターを効果的に管理するため、ソルバッケンはイングランドへ渡り、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督と直接会談した。両指揮官は、長いシーズンを通じてハーランドのパフォーマンスを最高水準に保つため、国内リーグカップの期間には戦略的な休養を与える必要があるとの認識で一致した。
ソルバッケンはまた、そのFWのコンディションを守るうえで、クラブと代表の積極的な連携が引き続き極めて重要だと強調した。
「11月、12月、1月は彼に休養が必要な時期だ」とソルバッケンは述べた。「だからこそ私は今こちらへ来た。今このタイミングでその休養を取ることを避けるのが重要だからだ。彼らも、いずれかの時点で彼が休まなければならないことは理解している」
ハーランド、精神的負担とプレシーズン欠場について胸中を明かす
ハーランドは、現代サッカーの日程が容赦ないものであることを強調し、ワールドカップ後の祝賀行事を終えてから8月11日にマンチェスターへ戻るまで、休暇は4週間余りしかなかったと指摘した。26歳の点取り屋は、従来のプレシーズン調整なしでシーズンをスタートさせるのは、自身のキャリアで前例のない経験だと述べた。
最高レベルでプレーできていることへの感謝を示しつつも、このFWは、回復のための追加の数週間があれば精神面のフレッシュさに役立ったはずだと認めた。
「プレシーズンがないまま、新シーズンが始まった」とハーランドは説明した。「フィジカルは、ケガさえなければついてくる。でも、メンタル面でも研ぎ澄まされていないといけないし、それは簡単ではない」
- Bildbyran
ソルバッケン、ハーランドが4試合すべてをフル出場することに疑問呈す
ノルウェーは、デンマーク、ポルトガル、ウェールズと12日間で4試合を戦う過密なネーションズリーグ期間に向けて準備を進めている。ソルバッケンは、ハーランドが4試合すべてで90分間プレーする可能性は極めて低いと認め、試合の状況と身体的負荷に応じてプレー時間を慎重に管理すると明かした。
ノルウェー代表は、オスロのウレヴォール・スタディオンでデンマークを迎える一戦を前に準備の総仕上げを行っている。
ソルバッケンは、目先の代表での目標とハーランドの長期的な健康状態の両立を目指している。
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