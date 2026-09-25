ノルウェー代表のステイル・ソルバッケン監督は、夏の長期日程を受けて高まりつつあるアーリング・ハーランドの身体的、精神的な負担への懸念について言及した。今後行われるUEFAネーションズリーグ4試合に向けた代表メンバー発表後に語った指揮官は、ハーランドは現時点では切れ味を保っているとしつつも、シーズン終盤に向けては計画的な休養が不可欠になると強調した。

ハーランドは自身のYouTubeチャンネルで、ワールドカップ後にプレシーズンのトレーニングなしで新シーズンに適応することが、精神的な難しさをもたらしたと率直に認めていた。

ソルバッケン監督は、ハーランドが休養を取るうえで11月、12月、1月が重要な時期になると指摘した。