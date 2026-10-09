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なぜUSMNTスター、キャメロン・カーター＝ヴィッカーズを巡るプレミアリーグ移籍の話は下火になったのか 元セルティックCBがボーイズに補強費への警告を発信
カーター＝ヴィッカーズはトッテナムのアカデミー出身である
サウスエンド出身のカーター＝ヴィッカーズは11歳でスパーズの下部組織に加入し、北ロンドンの名門でFAカップとリーグカップの試合に出場するだけの十分な可能性を示した。ただ、トップチームで継続的にプレーする道は閉ざされたままだった。
その結果、いくつかの期限付き移籍を経験し、そのうちのひとつで2020-21シーズンにグラスゴーへ渡った。セルティックで印象を残した後、600万ポンド（800万ドル）で完全移籍が成立。その時点までに、アメリカ代表としてすでにA代表デビューも果たしていた。
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アメリカ代表のワールドカップスターがプレミアリーグ移籍のうわさを呼んでいる
クラブと代表の両方で、確固たるレギュラーの役割を築くことが計画だった。そのプロセスは好スタートを切り、カタールで行われた2022年ワールドカップではUSMNTの一員としてプレーした。代表キャップ獲得から、ほぼ3年勝利がなかった中でのことだった。
セルティックでのパフォーマンスにより、カーター＝ヴィッカーズは再びその枠組みに戻った。力強く情熱あふれるプレーで、自身が備えるパワーと情熱を示した。その結果、プレミアリーグ勢の関心に関するうわさが浮上するまでに時間はかからなかった。
移籍は認められず、28歳の彼は最近になって最高のコンディションと好調さを維持することが以前より難しくなっている。同じカテゴリーに入る選手は彼だけではなく、多くの人々が、セルティックが陣容強化に向けてより大きな投資を行おうとせず、オールドファームのライバルであるレンジャーズに対してしばしば快適だったリードを維持してきたのはなぜなのかと疑問を抱いている。
なぜ関心は薄れたのか。そしてセルティックの補強費は十分なのか。
カーター＝ヴィッカーズや『パラダイス』全般の動向について問われた元セルティックのアラン・スタッブス氏は、Gambler Mediaとの提携のもとで取材に応じ、GOALにこう語った。「彼はそのレベルのプレーができていない。
「昨季は彼のプレーに非常に良い部分もあったと思うし、また負傷もあった。彼がチームにいない時、セルティックは彼の不在を痛感していた。大きな痛手だった。ただ、今この時点のセルティックを見れば、何よりも重要なこととして、ファンが見たいと望むレベルにはまったく近づけていない。
「そして、そのことは最近行われた2試合のオールドファームでも表れていると思う。レンジャーズは陣容の面で非常に大きな入れ替わりがあった。セルティックも何人かを入れ替え、新たな選手を加えた。だが私に言わせれば、セルティックには明らかなクオリティーの低下がある。
「しかも、前へ進み、本当に自分たちの力を決定的に示すという意味で、レンジャーズを思い通りの状況に置いていた。それなのに、どういうわけかセルティックはいつも、あるいは今も、必要最低限だけ使っているように見える。そして、その“必要最低限”がいずれ自分たちに跳ね返ってくるのではないかと思ってしまう。」
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セルティックの2026-27シーズン日程：オールドファーム・ダービーで痛恨の2敗
セルティックは2026-27シーズン最初のインターナショナルブレークを前に、全コンペティションで3連敗を喫していた。そのうち2敗はスコティッシュ・プレミアシップとスコティッシュ・リーグカップでの宿敵レンジャーズ戦で、豊富な経験を誇るマーティン・オニール監督へのプレッシャーが強まっている。
同じくUSMNTのオーストン・トラスティとともにプレーするカーター＝ヴィッカーズは、王者にとって前向きな反応が必要だと理解している。グラスゴーのチームは日曜日、アウェーでマザーウェルと対戦してピッチに戻る。
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