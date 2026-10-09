カーター＝ヴィッカーズや『パラダイス』全般の動向について問われた元セルティックのアラン・スタッブス氏は、Gambler Mediaとの提携のもとで取材に応じ、GOALにこう語った。「彼はそのレベルのプレーができていない。

「昨季は彼のプレーに非常に良い部分もあったと思うし、また負傷もあった。彼がチームにいない時、セルティックは彼の不在を痛感していた。大きな痛手だった。ただ、今この時点のセルティックを見れば、何よりも重要なこととして、ファンが見たいと望むレベルにはまったく近づけていない。

「そして、そのことは最近行われた2試合のオールドファームでも表れていると思う。レンジャーズは陣容の面で非常に大きな入れ替わりがあった。セルティックも何人かを入れ替え、新たな選手を加えた。だが私に言わせれば、セルティックには明らかなクオリティーの低下がある。

「しかも、前へ進み、本当に自分たちの力を決定的に示すという意味で、レンジャーズを思い通りの状況に置いていた。それなのに、どういうわけかセルティックはいつも、あるいは今も、必要最低限だけ使っているように見える。そして、その“必要最低限”がいずれ自分たちに跳ね返ってくるのではないかと思ってしまう。」