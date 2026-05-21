パルメイラスがエドゥアルドという新星を見出したのは、すぐに明らかになった。 世界屈指のユース組織でプレーする彼は、同世代を圧倒。今年1月には20歳以下対象の権威ある大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニオル」のクラブ代表に選ばれた。 しかも彼は出場わずか1ヶ月前に16歳になったばかりだった。

大きな期待を受けたが、彼は裏切らなかった。グループステージ第2戦で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。

その数日後、彼はパルメイラスとプロ契約を締結。クラブは史上最高額となる1億ユーロの買取り条項を設定した。

「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』のインタビューで語った。「加入以来、クラブが注いでくれた努力が私の成長を支えてくれた」。

「パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ送り出してきた。育成責任者ジョアン・パウロ・サンパイオ氏の取り組みは国内の模範であり、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会だ」

「ピッチでの自分のプレーが評価されていると知り、とても嬉しいです。それが日々成長する原動力になります」と野心家のエドゥアルドは語った。