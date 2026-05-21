16歳のフォワード、エドゥアルド・コンセイサオンはパルメイラスのトップチームでまだデビューしていない。それでも、バルセロナやパリ・サンジェルマンなど欧州の強豪が獲得に興味を示し、高額移籍が予測される。
果たして彼の実力は？長所と短所は？そして、プロデビュー前に欧州へ移籍するのか？フットボールゾーンが解説する。
16歳のフォワード、エドゥアルド・コンセイサオンはパルメイラスのトップチームでまだデビューしていない。それでも、バルセロナやパリ・サンジェルマンなど欧州の強豪が獲得に興味を示し、高額移籍が予測される。
果たして彼の実力は？長所と短所は？そして、プロデビュー前に欧州へ移籍するのか？フットボールゾーンが解説する。
パルメイラスがエドゥアルドという新星を見出したのは、すぐに明らかになった。 世界屈指のユース組織でプレーする彼は、同世代を圧倒。今年1月には20歳以下対象の権威ある大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニオル」のクラブ代表に選ばれた。 しかも彼は出場わずか1ヶ月前に16歳になったばかりだった。
大きな期待を受けたが、彼は裏切らなかった。グループステージ第2戦で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。
その数日後、彼はパルメイラスとプロ契約を締結。クラブは史上最高額となる1億ユーロの買取り条項を設定した。
「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』のインタビューで語った。「加入以来、クラブが注いでくれた努力が私の成長を支えてくれた」。
「パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ送り出してきた。育成責任者ジョアン・パウロ・サンパイオ氏の取り組みは国内の模範であり、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会だ」
「ピッチでの自分のプレーが評価されていると知り、とても嬉しいです。それが日々成長する原動力になります」と野心家のエドゥアルドは語った。
エドゥアルドは引き続きパルメイラスでブラジルU-20リーグとコパ・リベルタドーレスに参戦。先月のU-17南米選手権ではブラジル代表として出場し、大きな注目を集めた。
ボリビア戦（5-0）では先制点を挙げ、グループステージのアルゼンチン戦（3-0）でも得点を記録した。
準決勝で優勝したコロンビアに敗れたが、エクアドルを1-0で下し3位に入った。 優勝を逃した悔しさはあるものの、エドゥアルドは11〜12月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに期待を寄せている。
「南米選手権では期待通りの結果が出なかったものの、チームは前向きで、支えてくれる皆に感謝している」とFWはインスタグラムに投稿した。「自分のパフォーマンスには満足しているが、それ以上にチーム作りの進捗が嬉しい。カタールへ向け、前進する」。
若くして驚異的な技術を持つウイングにありがちなことだが、エドゥアルドも時折ボールを持ちすぎる。幸い、師匠のサンパイオはパスを出すタイミングの重要性を常に説いている。
「僕はいつもジョアン・パウロと話をしている。彼はトレーニングや試合中、僕たちの日常生活の中で常に存在感を示している」とエドゥアルドはAS紙に語った。「彼は、僕たちが何に貢献できるか、どこを改善すべきかを理解しているからこそ、僕たちに多くのことを求めてくる人だ。」
「試合後、彼は私の判断ミスについて指摘してくれます。それは成長のための改善点です。彼が話すときは、誰もが耳を傾けます。」
一方、サンパイオは「エドゥアルドが謙虚でいれば、最高レベルで成功する資質はすべて備えている」と確信している。
「私は彼に『毎日、ライオンのように戦え』と伝えています」と、パルメイラスが2029年までの契約を提示した後、同クラブのユース部門責任者は語った。「彼が有名になるほど批判も増えます。常に完璧が求められるので、対処法を学ぶ必要があります。」
「答えは常にピッチの上にある。チャンスを活かすかどうかは自分次第だ」と心からの助言を贈った。
スピードのある左ウイング、エドゥアルドは子供の頃、ブラジル代表歴代最多得点者で「世代全体のアイドル」だったネイマールを憧れていた。だが彼は、「パルメイラスで成し遂げたことは唯一無二」だとして、エンドリックを最大のインスピレーションだと明かす。
ただ、プレースタイルではエステヴァンと共通点が多い。
「彼は左利きで私は右利きですが、彼から多くのことを学びました」とチェルシーのウイングについて語った。また、「世界レベルではラミン・ヤマルが私と似たプレースタイルで、常に個人技を追求しています」と続けた。
ただし、エドゥアルドは比較されることを好まない。彼には独自の資質があるからだ。すでに180cmの身長を生かし、ヘディングを磨けば、多くのロールモデルより空中戦で脅威になる潜在能力を持つ。
「成功したスターたちと比較されるのは光栄だ。だが、自分のスタイルでブラジルと世界に“エドゥアルドとはこういう選手だ”と示したい」とAS紙に語った。
エドゥアルドは現在、パルメイラス1軍での出場という最大の目標に集中している。彼のデビューは、クラブ史上最も待望されているもので、時間の問題だ。
それでも、トップデビュー前に次のステップが決まる可能性もある。 サンパイオ監督によると、パルメイラスはすでにボーナス抜きで2000～2500万ユーロのオファー2件を拒否。クラブは「ビリオネア・ジェネレーション」の最新メンバーに対し、5000万ユーロ近い移籍金を得られると確信している。
ただし、移籍できるのは2028年12月に18歳になってからで、本人もパルメイラスへの愛情からそれを理解している。
「一歩ずつ進んでいくんだ」と若きストライカーは語る。「あと2年で18歳になる。まだとても若い！今は、チャンスを与えてくれたこのクラブで名を上げたい」。