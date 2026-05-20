なぜFCバルセロナ、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティがこのトップクラスの才能を絶賛しているのか

パルメイラスがエドゥアルドという新星を発掘したのは明らかだった。 世界屈指の名門ユースで育ち、同世代を圧倒。今年1月には20歳以下対象の権威ある大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニオル」のクラブ代表に選ばれた。 しかも出場1ヶ月前に16歳になったばかりだった。

大きな期待を背負ったが、彼は裏切らなかった。グループステージ第2戦で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。

その数日後、彼はパルメイラスとプロ契約を締結。クラブは買取り条項を1億ユーロに設定した。

「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』紙に語った。「選手として成長できたのは、クラブの努力のおかげだ」

「パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ送り出してきた。育成責任者ジョアン・パウロ・サンパイオ氏の取り組みは国内の模範であり、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会だ」

「ピッチでの自分のプレーが評価されていると知り、とても嬉しいです。日々成長するためのさらなるモチベーションになります」と野心家のエドゥアルドは語った。