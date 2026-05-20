なぜFCバルセロナ、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティがこのトップクラスの才能を絶賛しているのか

16歳のフォワード、エドゥアルド・コンセイサオンはパルメイラスのトップチームでまだデビューしていない。それでも、バルセロナやパリ・サンジェルマンなど欧州の強豪が注目し、高額移籍も噂される。
果たして彼の実力は？長所と短所は？そして、プロデビュー前に欧州へ引き抜かれるのか？フットボールゾーンが解説する。
16歳のフォワード、エドゥアルド・コンセイサオンはパルメイラスのトップチームでまだデビューしていない。それでも、バルセロナやパリ・サンジェルマンなど欧州の強豪が注目し、高額移籍も噂される。
果たして彼の実力は？長所と短所は？そして、プロデビュー前に欧州へ引き抜かれるのか？フットボールゾーンが解説する。
パルメイラスがエドゥアルドという新星を発掘したのは明らかだった。 世界屈指の名門ユースで育ち、同世代を圧倒。今年1月には20歳以下対象の権威ある大会「コパ・サンパウロ・デ・フットボル・ジュニオル」のクラブ代表に選ばれた。 しかも出場1ヶ月前に16歳になったばかりだった。
大きな期待を背負ったが、彼は裏切らなかった。グループステージ第2戦で4得点3アシストを記録し、サポーターやスカウトを驚かせた。
その数日後、彼はパルメイラスとプロ契約を締結。クラブは買取り条項を1億ユーロに設定した。
「心から感謝している」とエドゥアルドは『AS』紙に語った。「選手として成長できたのは、クラブの努力のおかげだ」
「パルメイラスは近年、多くの選手をトップチームへ送り出してきた。育成責任者ジョアン・パウロ・サンパイオ氏の取り組みは国内の模範であり、コピニャ（U-17ブラジル選手権）はその成果を間近で見る絶好の機会だ」
「ピッチでの自分のプレーが評価されていると知り、とても嬉しいです。日々成長するためのさらなるモチベーションになります」と野心家のエドゥアルドは語った。
エドゥアルドは引き続きパルメイラスでブラジルU-20リーグとコパ・リベルタドーレスに参戦している。先月のU-17南米選手権ではブラジル代表として出場し、注目を集めた。
ボリビア戦（5-0）では先制点をマーク。グループステージのアルゼンチン戦（3-0）でもネットを揺らした。
準決勝で優勝したコロンビアに敗れたが、3位決定戦でエクアドルを1-0で下し3位に入った。 優勝を逃した悔しさはあるものの、エドゥアルドは11〜12月にカタールで開催されるU-17ワールドカップに期待を寄せている。
「南米選手権では期待通りの結果が出なかったが、チームは前向きで、寄せられた信頼に感謝している」とFWはインスタグラムに投稿した。「自分のパフォーマンスには満足しているが、それ以上にチーム作りに喜びを感じている。私たちはカタールへ向かう。」
若くして驚異的な技術を持つウイングにありがちなことだが、エドゥアルドも時折ボールを持ちすぎる。幸い、師匠のサンパイオはパスを出すタイミングの重要性を常に説いている。
「僕はいつもジョアン・パウロと話をしている。彼はトレーニングや試合中、僕たちの日常生活の中で常に存在感を示している」とエドゥアルドはAS紙に語った。「彼は、僕たちが何に貢献できるか、どこを改善すべきかを理解しているからこそ、僕たちに多くのことを求めてくる人だ。」
「試合後、彼は私の判断ミスについて指摘してくれます。それは成長のための改善点です。彼が話すときは、誰もが耳を傾けます。」
一方、サンパイオは「エドゥアルドが謙虚でいれば、最高レベルで成功する資質はすべて備えている」と確信している。
「私は彼に『毎日、ライオンのように戦え』と伝える」と、パルメイラスが2029年までの契約を提示した後、同クラブのユース部門責任者は語った。「彼が有名になるほど批判も増え、皆は常に完璧な試合を期待する。そのプレッシャーにどう対処するかを知らなければならない」。
「答えは常にピッチの上にある。チャンスは我々が与えるが、活かすのは君だ」とエドゥアルドは心からの助言を贈った。
スピードのある左ウイング、エドゥアルドは、子供の頃、ブラジル代表の歴代最多得点者で「一世代全体のアイドル」だったネイマールを憧れていた。しかし、パルメイラスで成し遂げたことが唯一無二だったとして、エンドリックを最大のインスピレーションだと明かす。
ただ、プレースタイルではエステヴァンと共通点が多い。
「彼は左利きで私は右利きだが、彼から多くのことを学んだ」とチェルシーのウイングについて語った。世界レベルでは「ラミン・ヤマルは私と似たプレースタイルで、常に個人技を追求している」と話す。
ただし、彼は比較されることを好まない。なぜなら、独自の資質を持つからだ。すでに180cmの身長を生かし、ヘディングを磨けば、ロールモデルたちより空中戦で大きな脅威となる潜在能力を持つ。
「成功したスターと比べられるのは光栄だ。だが、自分のスタイルでブラジルと世界に『エドゥアルドとはこういう選手だ』と示したい」とAS紙に語った。
エドゥアルドは現在、パルメイラス1軍での出場という最大の目標に集中している。彼のデビューは、クラブ史上最も待望されており、時間の問題だ。
それでも、トップデビュー前に次のステップが決まる可能性もある。 サンパイオ監督によると、パルメイラスはボーナス別で2000～2500万ユーロのオファーを2件すでに拒否。クラブは「ビリオネア・ジェネレーション」の最新メンバーに対し、5000万ユーロ近い移籍金を得られると確信している。
ただし、移籍できるのは2028年12月に18歳になってからで、本人もパルメイラスへの愛情からそれを理解している。
「一歩ずつ進むんだ」と若きストライカーは語る。「あと2年で18歳になるが、まだとても若い。今は、夢を抱く少年を受け入れてくれたこのクラブで名を上げたい」。