なぜACミランで、米国代表のスター選手クリスチャン・プリシッチの得点が途絶えてしまったのか？ ロッソネリのレジェンド、マッシモ・アンブロジーニが12試合連続無得点の理由を解説する

GOALから、最近プリシッチに何が問題なのかと問われた元ミランMFのアンブロジーニは、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューの中で次のように語った。「彼は現在、何らかの身体的な問題を抱えていると思う。それが第一の理由だ。第二の理由は、彼が自分の好きなプレースタイルでプレーできていないことだ。

「ACミランはストライカーを置かない戦術を選択した。彼はストライカーではないラファエル・レオとコンビを組んでいる。 私としては、これが理由の一つだ。まず第一に、彼のコンディションはあまり良くない。しかし戦術的な理由としても、彼にはミランよりも攻撃的な、より良いサッカーをするチームでプレーする必要がある。ミランは後ろに引いたプレーをするが、今の彼にとっては良くない。また、普段なら外さないようなゴール前のチャンスをいくつか外してしまった。」

ミランがプリシッチをより中央で起用するようになったことを受け、アンブロジーニはプリシッチの最適なポジションについて問われると次のように付け加えた。「中央ではない！彼は非常に知性のある選手だ。知性のある選手は、プレーすべき適切なスペースを見つけるものだ。だがもちろん、それは中央ではない。

「前を見渡せば、何か、あるいはパスを繋げる相手が見つかるはずだ。私にとって、ラファエルは最適な選択肢ではない。右利きだから左サイドを好むのかもしれない。だが、ボルシア・ドルトムントやチェルシーでプレーしていた右サイドでも、彼にとっては良いポジションだ。」