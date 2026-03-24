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なぜACミランで、米国代表のスター選手クリスチャン・プリシッチの得点が途絶えてしまったのか？ ロッソネリのレジェンド、マッシモ・アンブロジーニが12試合連続無得点の理由を解説する
プリシッチがACミランで最後にゴールを決めたのはいつだったか？
プリシッチは2025-26シーズンを好調なスタートで切り、7試合に出場して6得点を記録した。彼はミランをセリエA優勝争いの渦中に押し上げる一助となり、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下でサン・シーロにチーム全体の活気が再び蘇ったように見えた。
しかしそれ以降、度重なる怪我に悩まされており、筋肉系の不調がなかなか解消されない。最後にゴールを決めたのは、12月28日のヴェローナ戦（3-0）だった。ミランの前節、トリノ戦（3-2）では、アドリアン・ラビオへのアシストを記録している。
ミランがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中で、得点への貢献が再び爆発することを期待している。しかし、アッレグリ監督は、この恐るべきアメリカ人フォワードに対してあまり良い配慮をしていないと批判されている。
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なぜプリシッチは得点に苦しんでいるのか？アンブロジーニが解説する
GOALから、最近プリシッチに何が問題なのかと問われた元ミランMFのアンブロジーニは、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューの中で次のように語った。「彼は現在、何らかの身体的な問題を抱えていると思う。それが第一の理由だ。第二の理由は、彼が自分の好きなプレースタイルでプレーできていないことだ。
「ACミランはストライカーを置かない戦術を選択した。彼はストライカーではないラファエル・レオとコンビを組んでいる。 私としては、これが理由の一つだ。まず第一に、彼のコンディションはあまり良くない。しかし戦術的な理由としても、彼にはミランよりも攻撃的な、より良いサッカーをするチームでプレーする必要がある。ミランは後ろに引いたプレーをするが、今の彼にとっては良くない。また、普段なら外さないようなゴール前のチャンスをいくつか外してしまった。」
ミランがプリシッチをより中央で起用するようになったことを受け、アンブロジーニはプリシッチの最適なポジションについて問われると次のように付け加えた。「中央ではない！彼は非常に知性のある選手だ。知性のある選手は、プレーすべき適切なスペースを見つけるものだ。だがもちろん、それは中央ではない。
「前を見渡せば、何か、あるいはパスを繋げる相手が見つかるはずだ。私にとって、ラファエルは最適な選択肢ではない。右利きだから左サイドを好むのかもしれない。だが、ボルシア・ドルトムントやチェルシーでプレーしていた右サイドでも、彼にとっては良いポジションだ。」
米国代表のスター選手、プリシッチはセリエAのトップ5選手の一人と言えるだろうか？
2023年にスタンフォード・ブリッジから移籍して以来、プリシッチは瞬く間にミランサポーターの心を掴んだ。イタリアでは自己ベストを更新し続けており、2シーズンにわたる活躍で、キャリアハイの得点数を15から17へと伸ばしている。
プロゴルファーの恋人アレクサ・メルトンが頻繁にサポートに駆けつけることもあり、彼はサン・シーロで不動のファンのお気に入りとなっている。チームメイトの多くが安定感に欠ける中、プリシッチはセリエAのエリートの一員としての地位を確立したと見なされている。
彼が最高のパフォーマンスを発揮している時、セリエAのトップ5に入る選手かどうかと問われると、ミランでセリエA優勝4回とチャンピオンズリーグ優勝2回を経験したアンブロジーニは次のように語った。「セリエAには、それほど多くのビッグネームはいない。だが、ケナン・イルディズがいるし、ラウタロ・マルティネスもいる。 もちろんラファエルもいる。だが彼［プリシッチ］は最高の選手の一人だ」
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チャンピオンズリーグの勝ち上がりとワールドカップ決勝戦：プリシッチが起爆剤を求めている
今夏、米国代表（USMNT）が自国開催のワールドカップを控える中、プリシッチには、依然として寄せられている高い期待に応えるにふさわしい選手であることを証明する責任が課せられている。彼は以前、ミラン在籍中に数回、9試合連続で無得点に終わる時期があった。
しかし、身体的な不調がなければ、彼は常に調子を戻してきた。この勤勉な27歳の選手が、まもなく再び得点を量産し始めることが期待されている。アッレグリ監督は、攻撃陣の戦力が充実次第、彼をより本来のポジションに戻す可能性もある。