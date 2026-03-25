衝撃的な出来事であるはずだったが、実際にはそうではなかった。この恐れていた日は、誰もが望んでいたよりもずっと早く、確実に近づいていたのだ。1年も経たないうちに、リヴァプールの「エジプトの王」はアンフィールドの王座に就き、マージーサイドで紡ぎ続けてきた驚異的な物語の継続を確かなものにした。しかし、その物語は今、突然の幕切れを迎えようとしている。そして、その理由について、極めて不快な疑問を投げかけざるを得ない状況にある。
翻訳者：
なぜ、生ける伝説であるモハメド・サラーがリヴァプールを去るのに、アルネ・スロットやリチャード・ヒューズは残っているのか？
奇妙な受容感
サラーの退団が目前に迫っているというニュースは、リヴァプールファンたちの間でさまざまな感情を呼び起こしたのは明らかだ。
2017年にローマから加入して以来、彼がクラブに捧げてきたすべてへの感謝、つい先月の4月に延長した契約の満了を1年残して去ることへの悲しみ、そして5月30日にイスタンブールで行われるチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールを優勝に導き、最高の形でキャリアを締めくくるかもしれないという期待が交錯していた。
しかし、即座に湧き上がった、そして避けられない称賛の声の中にも、奇妙な受容感、つまりこの時期尚早な別れが双方にとって最善であるという感覚があった。
その主張には確かに一理ある。サラーはリヴァプール史上最高年俸の選手だが、今シーズンのパフォーマンスではその高額な年俸に見合う活躍とは言い難い。プレミアリーグ22試合でわずか5得点にとどまっているからだ。しかし、果たしてその責任は誰にあるのだろうか？
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「足が動かない」
ここ数ヶ月、サラーを批判する声は後を絶たないが、その一例として、元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーは今シーズン序盤、33歳のサラーについて「脚力が衰えたようだ」と主張した。
サラハの年齢の選手にそのようなことが起こる可能性は確かにあり、今シーズンの数試合では、彼がいつもの爆発的なプレーを見せられていないのは事実だ。かつてのように相手選手をかわしたり、抜け出したりするのに苦労している。
しかし、サラーがもはやトップレベルで通用しないという考えは荒唐無稽だ。彼がプレミアリーグ史上最高と言える個人シーズンの締めくくりとして、わずか38試合の出場でアラン・シアラーとアンディ・コールが持つ42試合でのゴール・アシスト記録に並んでから、まだ1年も経っていないのだ。
それなのに、本当にサラーのキャリアは終わったと信じるべきなのだろうか？ あの不運なPKを除けば、先週行われたチャンピオンズリーグのガラタサライ戦（4-0）では、彼はまさに圧倒的な活躍を見せたのだ。
「多くの人が参考にできるだろう」
それゆえ、サラーの退団が純粋にスポーツ面での判断だと主張するのは荒唐無稽だ。彼が昨シーズンと同じような活躍を見せているかといえば、決してそうではない。しかし、彼は依然として、ブカヨ・サカよりも全大会を通じて多くのゴールとアシストを記録している――出場試合数が8試合少ないにもかかわらず、そしてひどく不安定なチームでプレーしているにもかかわらずだ。
実際、今シーズン不振に陥っているリヴァプールの選手はサラーだけではない。ライアン・グラヴェンベルフは後退し、アレクシス・マカリスターは別人のようであり、イブラヒマ・コナテについては言及しないほうが賢明だろう。
また興味深いのは、ヴィルジル・ファン・ダイクも自身の巨額な契約延長に見合う活躍をほとんどしていないにもかかわらず、このオランダ人選手が今夏に退団するという見通しには、ファンが絶望的な恐怖を覚えるだろうという点だ。
キャプテンが周囲に足を引っ張られているという見方は理解できるし、彼のリーダーシップの資質ゆえに、チームにとって依然としてかけがえのない存在であることも事実だ。
では、なぜサラーには同じレベルの敬意が払われないのだろうか？彼はファン・ダイクほどチームをまとめ上げる存在ではないかもしれないが、間違いなくチームを鼓舞する存在であり、称賛に値する人物だ。アンディ・ロバートソンが火曜日の夜、彼の仕事に対する姿勢について「多くの人が見習うべきだ」とかなり率直に述べたように、彼はプロフェッショナリズムの基準を打ち立てている。
これは、アンフィールドに最近加入した選手たちへの皮肉のように感じられた。実際、彼らの大半が巨額の移籍金に見合う活躍を見せるのを、我々はまだ待ち続けているのだから、その解釈も理にかなっている。
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「犠牲にされる」
こうした事情を踏まえると、9月下旬から11月中旬にかけてリヴァプールが史上最悪の不振に陥っていた時期に、アーネ・スロット監督によってベンチに追いやられた理由について、サラーが疑問を抱くのは当然のことだった。
リーズ・ユナイテッドとの3-3の引き分け後に不満を公にしたのは明らかに間違っていたが、自分が不当にスケープゴートにされていると主張した点については正しかった。
「この状況は受け入れられない」と、彼はエランド・ロードのミックスゾーンで記者団に語った。「僕はこのクラブのために多くのことをしてきた。たくさんの約束をされたのに、今のところ3試合もベンチを温めている。だから、彼らが約束を守ったとは言えない。
「以前何度も、監督とは良好な関係にあると言ってきたのに、突然、その関係は消えてしまった。理由は分からない。
「しかし、私の見るところ、誰かが私をクラブに居させたくないようだ。クラブが私を犠牲にしたように感じる。それが今の私の気持ちだ。誰かが私にすべての責任を負わせたがっていたことは、明らかだと思う。
「これは私には受け入れられない。なぜ自分にこんなことが起きているのか分からない。理解できない。もしこれが他の場所なら、どのクラブも選手を守ったはずだ。
今の私の見方はこうだ。『モは今のチームの問題だから、彼を犠牲にすればいい』という感じだ。でも、私は自分が問題だとは思わない。」
サラが率直に語ったことについてどう思うにせよ、この最後の一言は疑いようのない事実だ。
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集団的な失敗
この4ヶ月間で私たちが学んだことがあるとすれば、それは、リヴァプールのプレミアリーグ連覇失敗の原因が決してサラーにあるわけではないということだ。今シーズンの戦いは、チーム全体としての大失敗だった。
ドミニク・ソボスライとリオ・ングモハを除けば、トップチームのほぼ全員が到底及第点に達していなかった。もちろん、彼らもリヴァプールの惨憺たる結果に対して責任を負うべきだが、この混乱の真の責任は、彼らの上層部にある。
監督はピッチのあらゆる領域におけるリヴァプールの明白な課題を解決する能力を完全に欠いていることが証明された。一方、スポーツディレクターのリチャード・ヒューズが、歴史的な夏の大型補強の後で構築したチームが、犯罪的なほどバランスを欠いていることは、ここ数ヶ月間、痛々しいほど明らかだった。
その結果、今回の代表戦期間が始まる際、多くのファンはサウジ・プロリーグがヒューズにオファーを出しているという噂が真実であることを願い、クラブもこの中断期間を利用してスロットを解任し、シーズンを立て直せるのではないかと期待していた。
しかし実際には、アンフィールドを去ることになるのはサラーであることが判明した。彼はプレミアリーグ史上最高の選手の一人であり、昨シーズンの優勝の主役であった。
さらに悪いことに、彼はフリー移籍で放出されることになっている。つまり、彼の放出が財政的に理にかなっているという主張は、そもそも成り立たないのだ。
リヴァプールが伝説の選手を失う
リヴァプールは来シーズン、給与費を約2,000万ポンド（2,700万ドル）削減できるかもしれないが、今夏にサラーをSPLのクラブに売却していれば、その3倍の金額を得ることができたはずだ。その資金があれば、クラブがサラーにふさわしい後継者を見つけるための大きな助けになっただろう。
もちろん、市場にサラーと完全に同等の代替選手は存在しない。過去9年間、欧州の「ビッグ5」リーグでサラーに匹敵する得点とアシストを記録している選手はいないからだ。
リヴァプールがこれまでにもレジェンドの去りを見送ってきたことは明らかであり、レッズは常に立ち直ってきた。サラー自身が語ったように、クラブより大きな存在となる選手はいないし、彼がいずれ去ることは必然だった。
とはいえ、今夏に去るはずではなかった。アンフィールドで現在指揮を執る者たちへの信頼を維持することは、ますます困難になりつつある。今、サラーを手放すことは、明らかに当初の計画にはなかったはずだ。
昨年4月にサラーが新契約を結んだ際、彼もクラブ側も、彼が契約期間を全うすることを想定していた。しかし、その間に状況は劇的に変化した。特に、このフォワードとスロット監督との不和が大きな要因であり、クラブはスター選手ではなく監督に信頼を置く道を選んだのだ。
その決断の正否は時が経たなければ明らかにならないだろうが、リヴァプールは単なるレジェンドを失うだけでなく、進むべき道そのものを見失いつつあるように感じられる。