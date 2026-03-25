なぜ、生ける伝説であるモハメド・サラーがリヴァプールを去るのに、アルネ・スロットやリチャード・ヒューズは残っているのか？

それゆえ、サラーの退団が純粋にスポーツ面での判断だと主張するのは荒唐無稽だ。彼が昨シーズンと同じような活躍を見せているかといえば、決してそうではない。しかし、彼は依然として、ブカヨ・サカよりも全大会を通じて多くのゴールとアシストを記録している――出場試合数が8試合少ないにもかかわらず、そしてひどく不安定なチームでプレーしているにもかかわらずだ。

実際、今シーズン不振に陥っているリヴァプールの選手はサラーだけではない。ライアン・グラヴェンベルフは後退し、アレクシス・マカリスターは別人のようであり、イブラヒマ・コナテについては言及しないほうが賢明だろう。

また興味深いのは、ヴィルジル・ファン・ダイクも自身の巨額な契約延長に見合う活躍をほとんどしていないにもかかわらず、このオランダ人選手が今夏に退団するという見通しには、ファンが絶望的な恐怖を覚えるだろうという点だ。

キャプテンが周囲に足を引っ張られているという見方は理解できるし、彼のリーダーシップの資質ゆえに、チームにとって依然としてかけがえのない存在であることも事実だ。

では、なぜサラーには同じレベルの敬意が払われないのだろうか？彼はファン・ダイクほどチームをまとめ上げる存在ではないかもしれないが、間違いなくチームを鼓舞する存在であり、称賛に値する人物だ。アンディ・ロバートソンが火曜日の夜、彼の仕事に対する姿勢について「多くの人が見習うべきだ」とかなり率直に述べたように、彼はプロフェッショナリズムの基準を打ち立てている。

これは、アンフィールドに最近加入した選手たちへの皮肉のように感じられた。実際、彼らの大半が巨額の移籍金に見合う活躍を見せるのを、我々はまだ待ち続けているのだから、その解釈も理にかなっている。