あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「なぜ？」　リシャルリソン、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムでの“追放”を認めた後にSNSで反応

リシャルリソン
トッテナム
リヴァプール 対 トッテナム
リヴァプール
カラバオカップ
プレミアリーグ
ロベルト・デ・ゼルビ

リシャルリソンは、トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督から、リヴァプールとのカラバオ・カップを欠場すると明確に告げられたことを受け、オンライン上で強い苛立ちを示した。このFWは涙の絵文字とともに1語だけを投稿し、移籍市場で退団が実現しなかった後、クラブとの関係が完全に崩壊していることを浮き彫りにした。

  • デ・ゼルビ、カラバオカップでの除外を認める

    リシャルリソンはトッテナムで完全に構想外となっており、その現状は、デ・ゼルビ監督が火曜夜のリヴァプール戦で起用しないと明言したことで浮き彫りになった。

    プレミアリーグの25人登録メンバーから外れているにもかかわらず、リシャルリソンには依然としてカラバオカップ出場資格がある。しかし、指揮官は復帰の可能性を完全に否定した。デ・ゼルビ監督は「リシャルリソンは、たとえ出場可能な状態でも起用しない。カラバオカップでも同じだ」と語った。

    • 広告

  • 感情のこもったSNSでの反応

    月曜日の監督記者会見を受け、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がXでその発言を共有すると、リシャルリソンが直接かつ公然と反応した。この投稿に返信したブラジル代表は、涙の絵文字を添えて「Why?」とだけ書き込んだ。

    このやり取りは、選手とクラブ首脳陣の間に生じている亀裂を浮き彫りにしている。デ・ゼルビ監督はこの対立についてさらにこう説明した。「これは私の振る舞いの問題ではない。関係性の問題であり、問題は選手とクラブの間にある。そして私はクラブの内側にいる。監督とクラブは一体なんだ」




  • 破談に終わった移籍騒動を解説

    トッテナムはリシャルリソンを巡って複雑な時期を過ごしてきた。同選手は夏の移籍市場で退団を強く望んでいた。エバートン復帰案は移籍期限日に破談となり、ヴァスコ・ダ・ガマとの交渉も個人条件で合意できず決裂した。

    デ・ゼルビは、このFWを引き留めようとしていたことを明かし、次のように語った。「今季の初め、彼に残留するよう説得するために何度も話をしたが、彼はそれを望まなかった。彼に残ってくれと毎日祈りに行くわけにはいかない」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    リシャルリソンの次はどうなる？

    リシャルリソンとその代理人は現在、トッテナムとの円満な契約解除に向けて交渉を進めている。選手側は、この紛争をFIFAに持ち込む可能性も示し続けている。実現すれば、同選手はフリーエージェントとなり、1月の移籍市場が開く前に新たなチームへ加入できることになる。

カラバオカップ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
トッテナム crest
トッテナム
TOT