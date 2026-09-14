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「なぜ？」 リシャルリソン、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムでの“追放”を認めた後にSNSで反応
デ・ゼルビ、カラバオカップでの除外を認める
リシャルリソンはトッテナムで完全に構想外となっており、その現状は、デ・ゼルビ監督が火曜夜のリヴァプール戦で起用しないと明言したことで浮き彫りになった。
プレミアリーグの25人登録メンバーから外れているにもかかわらず、リシャルリソンには依然としてカラバオカップ出場資格がある。しかし、指揮官は復帰の可能性を完全に否定した。デ・ゼルビ監督は「リシャルリソンは、たとえ出場可能な状態でも起用しない。カラバオカップでも同じだ」と語った。
感情のこもったSNSでの反応
月曜日の監督記者会見を受け、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がXでその発言を共有すると、リシャルリソンが直接かつ公然と反応した。この投稿に返信したブラジル代表は、涙の絵文字を添えて「Why?」とだけ書き込んだ。
このやり取りは、選手とクラブ首脳陣の間に生じている亀裂を浮き彫りにしている。デ・ゼルビ監督はこの対立についてさらにこう説明した。「これは私の振る舞いの問題ではない。関係性の問題であり、問題は選手とクラブの間にある。そして私はクラブの内側にいる。監督とクラブは一体なんだ」
破談に終わった移籍騒動を解説
トッテナムはリシャルリソンを巡って複雑な時期を過ごしてきた。同選手は夏の移籍市場で退団を強く望んでいた。エバートン復帰案は移籍期限日に破談となり、ヴァスコ・ダ・ガマとの交渉も個人条件で合意できず決裂した。
デ・ゼルビは、このFWを引き留めようとしていたことを明かし、次のように語った。「今季の初め、彼に残留するよう説得するために何度も話をしたが、彼はそれを望まなかった。彼に残ってくれと毎日祈りに行くわけにはいかない」
- AFP
リシャルリソンの次はどうなる？
リシャルリソンとその代理人は現在、トッテナムとの円満な契約解除に向けて交渉を進めている。選手側は、この紛争をFIFAに持ち込む可能性も示し続けている。実現すれば、同選手はフリーエージェントとなり、1月の移籍市場が開く前に新たなチームへ加入できることになる。
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