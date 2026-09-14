リシャルリソンはトッテナムで完全に構想外となっており、その現状は、デ・ゼルビ監督が火曜夜のリヴァプール戦で起用しないと明言したことで浮き彫りになった。

プレミアリーグの25人登録メンバーから外れているにもかかわらず、リシャルリソンには依然としてカラバオカップ出場資格がある。しかし、指揮官は復帰の可能性を完全に否定した。デ・ゼルビ監督は「リシャルリソンは、たとえ出場可能な状態でも起用しない。カラバオカップでも同じだ」と語った。