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翻訳者：
「なぜ？」 リシャルリソンがSNSで反応、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムでの“追放”を認めたことを受けて
デ・ゼルビ監督、カラバオカップ追放を認める
リシャルリソンはトッテナムで完全に構想外となっており、その立場の厳しさは、デ・ゼルビ監督が火曜夜のリバプール戦で同選手を起用しないと明言したことで、あらためて浮き彫りになった。
プレミアリーグの25人登録メンバーから外れているにもかかわらず、リシャルリソンにはなおカラバオカップでの出場資格がある。しかし、指揮官は復帰の可能性を断固として否定した。デ・ゼルビ監督は「リシャルリソンは出場可能な状態でもプレーしない。カラバオカップでもだ。ない」と述べた。
感情のこもったソーシャルメディアでの反応
月曜日の指揮官の記者会見を受け、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がそのコメントをXで共有すると、リシャルリソンが直接かつ公に反応した。この投稿への返信で、ブラジル人FWは涙の絵文字を添えて、シンプルに「Why?」と記した。
このやり取りは、選手とクラブ上層部の間に亀裂が生じている構図を浮き彫りにしている。デ・ゼルビ監督はこの対立についてさらにこう説明した。「これは私の振る舞いの問題ではない。関係性の問題であり、問題は選手とクラブの間にある。そして私はクラブの内部にいる。監督とクラブは一体なんだ」
破談となった移籍騒動を解説
トッテナムはリシャルリソンをめぐって複雑な時期を過ごしてきた。同選手は夏の移籍市場で退団を強く求めていた。エヴァートン復帰案は移籍期限日に破談となり、ヴァスコ・ダ・ガマとの交渉も個人条件で合意できず決裂した。
デ・ゼルビは、このFWを引き留めようとしていたことを明かし、次のように語った。「今季の初め、彼に残留を納得してもらうために何度も話をしたが、彼はそれを望まなかった。彼に残ってくれるよう毎日祈りに行くことはできない」
- AFP
リシャルリソンの今後は？
リシャルリソンとその代理人は現在、トッテナムとの円満な契約解除を交渉しようとしている。選手側は、この紛争をFIFAに持ち込む可能性を示し続けている。実現すれば、同選手はフリーエージェントとなり、1月の移籍市場が開く前に新たなチームへ加入できる。
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