「なぜ？」 リシャルリソンがSNSで反応、ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムでの“追放”を認めたことを受けて

リシャルリソンはトッテナムで完全に構想外となっており、その立場の厳しさは、デ・ゼルビ監督が火曜夜のリバプール戦で同選手を起用しないと明言したことで、あらためて浮き彫りになった。

プレミアリーグの25人登録メンバーから外れているにもかかわらず、リシャルリソンにはなおカラバオカップでの出場資格がある。しかし、指揮官は復帰の可能性を断固として否定した。デ・ゼルビ監督は「リシャルリソンは出場可能な状態でもプレーしない。カラバオカップでもだ。ない」と述べた。