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なぜ「スーパータレント」のエミール・スミス・ロウは飛躍できなかったのか？ 元アーセナルのスターは、本来なら全盛期に近づく時期にありながら、フラムで途中出場に限定されている
スミス・ロウ、3400万ポンドの移籍でフラム加入
名門ヘイル・エンドのアカデミー育ちであるスミス・ロウは、数度のレンタル移籍を経てトップチームに定着すると、アーセナルで115試合に出場した。2021年にはイングランド代表として2試合に出場し、その翌年にもさらに1試合でプレーした。
アーセナルでのポジション争いは常に熾烈で、先発の座を確保するのは難しかった。そのため、他の選択肢が消えることはなかった。2024年夏にはフラムが獲得に動き、当時のクラブ史上最高額となる3400万ポンド（4600万ドル）の移籍が成立した。
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フラムの10番の座を埋めるワンダーキッド、キング
スミス・ロウはフラムでまずまずの滑り出しを見せ、全公式戦でクラブ通算90試合出場に迫っているが、昨季のリーグ戦で挙げた得点はわずか3ゴールで、序列を下げる時期もあった。
10代の逸材ジョシュ・キングが現在はその前に位置しており、どのチームにも組み込める創造性あふれる選手の数には限りがあるため、2026-27シーズンのプレミアリーグでの出場時間はここまで全て途中出場によるものとなっている。
スミス・ロウに、より多くが期待されていたのか？
スミス・ロウはアーセナルで見せたポテンシャルを発揮しきれていない、と言っても公平だろうか。この質問を受けた元フラムのスター、マーフィーは、Snabbareとの提携で行われた取材で、GOALにこう語った。「それはまったく公平な見方だと思う。なぜなら、彼は並外れた才能を持ち、賢いフットボーラーだからだ。
「それに驚かされるのは、私は彼らの試合をたくさん見ているし、昨年も中継で試合を見ていたが、彼のプレーを見るたびに実際に試合へ影響を与えていることだ。チャンスを作り、本当にいいプレーをしている。
「彼は10番タイプだ、という人がいるのも分かるし、ジョシュ・キングが若いスーパースターで、素晴らしい才能の持ち主だというのも分かる。でも、エミール・スミス・ロウが出ていなかった昨季、ジョシュ・キングも常に自分のプレーができていたわけではなかった。監督たちが何かを見ていないか、あるいは気に入っていない何かがあるのだろう。
「それがトレーニングへの取り組みなのか、フィジカルや持久力の面で試合を戦い抜く力なのかは分からない。本当に驚いている。なぜなら、彼を見るたびに試合へ影響を与えているからだ。
「彼には少し同情する。私には、エネルギーやフィットネスが不足しているようには見えない。聞いている限りでは、彼が素行の悪い選手だったり、問題を起こしたり、練習態度が悪かったりするようにも思えない。自分の目で見ていないと判断はとても難しい。それでも、彼にはチームに入るだけのクオリティーがあると思うし、チームに何かをもたらせるはずだ。
「そして言ったように、私がエミール・スミス＝ロウのプレーを見る時、彼が試合に影響を与えず、チャンスを作れないことはめったにない。
「ただ、その一方で今季のスタート時点について言えば、フラムの出足は悪かったとはいえ、実際にはかなり良く攻撃していたし、戦った試合でも多くのチャンスを作っていたとも言える。リヴァプールと0-0で引き分けたのは知っているが、それでも前線では脅威に見えた。
「だから、もしかすると彼［アルバロ・アルベロア］は彼をワイドの選手とは見ておらず、10番としてジョシュ・キングと競う存在としか考えていないのかもしれない。でも、私は彼をもっと見たい。なぜなら、彼には提供できるものがたくさんあると思うからだ。彼が伸び悩んでいることには、多くの人たちと同じくらい私も驚いている。彼は素晴らしい才能の持ち主だと思うよ。」
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2029年までの契約がスミス・ロウに時間を与える
スミス・ロウは今季のフラムのカラバオカップ2試合でいずれも先発しており、AFCウィンブルドン戦の3-0勝利で得点を挙げたほか、同じロンドンを本拠とするライバルのウェストハムでの3回戦で3-2の激闘を制する勝利にも貢献した。
今季の残りで何が待っているかは、まだ分からない。キング、アレックス・イウォビ、オスカル・ボブが、センターフォワードの後ろの攻撃的なポジションを埋めることを求められている状況だ。それでも時間はまだ彼の味方であり、契約は2029年夏まで残っている。
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