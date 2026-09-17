スミス・ロウはアーセナルで見せたポテンシャルを発揮しきれていない、と言っても公平だろうか。この質問を受けた元フラムのスター、マーフィーは、Snabbareとの提携で行われた取材で、GOALにこう語った。「それはまったく公平な見方だと思う。なぜなら、彼は並外れた才能を持ち、賢いフットボーラーだからだ。

「それに驚かされるのは、私は彼らの試合をたくさん見ているし、昨年も中継で試合を見ていたが、彼のプレーを見るたびに実際に試合へ影響を与えていることだ。チャンスを作り、本当にいいプレーをしている。

「彼は10番タイプだ、という人がいるのも分かるし、ジョシュ・キングが若いスーパースターで、素晴らしい才能の持ち主だというのも分かる。でも、エミール・スミス・ロウが出ていなかった昨季、ジョシュ・キングも常に自分のプレーができていたわけではなかった。監督たちが何かを見ていないか、あるいは気に入っていない何かがあるのだろう。

「それがトレーニングへの取り組みなのか、フィジカルや持久力の面で試合を戦い抜く力なのかは分からない。本当に驚いている。なぜなら、彼を見るたびに試合へ影響を与えているからだ。

「彼には少し同情する。私には、エネルギーやフィットネスが不足しているようには見えない。聞いている限りでは、彼が素行の悪い選手だったり、問題を起こしたり、練習態度が悪かったりするようにも思えない。自分の目で見ていないと判断はとても難しい。それでも、彼にはチームに入るだけのクオリティーがあると思うし、チームに何かをもたらせるはずだ。

「そして言ったように、私がエミール・スミス＝ロウのプレーを見る時、彼が試合に影響を与えず、チャンスを作れないことはめったにない。

「ただ、その一方で今季のスタート時点について言えば、フラムの出足は悪かったとはいえ、実際にはかなり良く攻撃していたし、戦った試合でも多くのチャンスを作っていたとも言える。リヴァプールと0-0で引き分けたのは知っているが、それでも前線では脅威に見えた。

「だから、もしかすると彼［アルバロ・アルベロア］は彼をワイドの選手とは見ておらず、10番としてジョシュ・キングと競う存在としか考えていないのかもしれない。でも、私は彼をもっと見たい。なぜなら、彼には提供できるものがたくさんあると思うからだ。彼が伸び悩んでいることには、多くの人たちと同じくらい私も驚いている。彼は素晴らしい才能の持ち主だと思うよ。」