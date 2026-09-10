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「なぜ、ほかへ行く必要がある？」。アンディ・コール氏が得点量産中のノルウェー人FWに関する「記録」目標を一蹴、アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの将来に言及
ハーランドがプレミアリーグの歴史を書き換えた
モルデ、レッドブル・ザルツブルク、ボルシア・ドルトムントでのプレーを通じて評価を確立し、さらに高めてきたハーランドは、2022年夏に父アルフ・インゲの足跡をたどる形でマンチェスター・シティに加入した。その際の移籍金は5100万ポンド（6900万ドル）と破格だった。
その価値は 今ではその4倍に達していてもおかしくない。現在の所属先では通算203試合で167ゴールを記録している。さらにハーランドは、イングランド1部での100ゴール到達を史上最少の試合数（111試合）で成し遂げた。
シティとは2034年までの契約を結んでいるが、その条件が履行されるのかについては多くの疑問が投げかけられてきた。ラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリーが関心を寄せているとの報道は絶えない。エティハド・スタジアムで5シーズン目に入った26歳にとって、いずれ新たな挑戦が魅力的に映る可能性はある。
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ハーランドはあとどれくらいイングランドで過ごすのか？
ハーランドが今後どれだけ長くマンチェスターでプレーするのかを問われた元マンチェスター・シティFWのコールは、Unibet Casinoの提供での取材で、GOALにこう語った。「その答えを出せるのはハーランド本人だけだと思う。彼がイングランドにどれだけ長くいたいのかということだからだ。
「彼はマンチェスター・シティと長期契約を結んでいる。本当に楽しんでいるように聞こえるし、マンチェスター・シティのドレッシングルームでも大きな影響力を持っているようだ。サッカーを楽しめているのなら、結局のところ、なぜ他へ行きたいと思うんだい？ ただ、さっきも言ったように、その質問はハーランドに聞かなければならない。精神的にどういう状態にあるのか、身体的にどうなのか、そして今後何をしたいのかについてね」
ハーランドは数々の記録を塗り替えてきたが、そうした偉業が彼の思考を支配しているわけではない。彼が重視しているのは、ゴールを決めること、タイトルを勝ち取ること、そして究極のチームプレーヤーであることだ。コールはその考え方についてこう付け加えた。「僕は個人主義だ。どうして記録なんかを気にするんだ？ 記録は破られるためにある。
「もし記録だとかそういうものを気にしているなら、それは少し自己満足的だと思う。結局はチームがすべてだ。チームが自分を記録を破れる位置に押し上げてくれたのなら、そうした機会を与えてくれたチームメートに感謝しなければならない。彼がそういうことを気にしていない理由は分かるよ。なぜなら、僕自身もそういうことを一度も気にしたことがなかったからだ」
レアル・マドリーとバルセロナは常に注視している
シティの元スター選手であるドイツ人MFディートマー・ハマンも最近、GOALの取材に対し、ハーランドがそう遠くない将来にエティハドを離れる可能性があるかを問われると、こう答えていた。「そうだね、彼はあらゆるものを勝ち取ってきたよね？ チャンピオンズリーグで優勝し、プレミアリーグでも優勝した。それに、どれくらい先のことになるかは分からない。彼はかなり長期の契約を結んでいたよね。
「もちろん、彼が退団するか、退団できるかは彼自身だけで決まることではない。ただ、すべてを勝ち取り、一定期間クラブに在籍していれば、そうした考えが出てくるのは自然なことだと思う。父親がプレミアリーグでプレーしていたから、彼はイングランド生まれでもあるよね。バルセロナやレアル・マドリーから声がかかった時に、彼が『イエス』と言う時が来るかもしれない。常に可能性はあると思う。ただ、シティがノーと言えば、彼にはその契約があるわけだから、簡単ではないかもしれない。しかも、安い金額では済まないだろうしね」
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ハーランドは2034年までの契約を結んでいる
ハーランド本人は新たなスタートを計画していることを何ら示していない。ただ、スペインへとつながる扉は父親によって開かれたままになっている。この世界屈指の恐るべきストライカーを巡っては、何も排除できない。
マンチェスター・シティが最高の価値を持つ戦力を手放すことに消極的なのは当然だが、個人の野心を抑え込めないことも理解しているはずだ。そして、2026年ワールドカップで母国代表のために輝き、さらに多くの称賛を集めた背番号9は、イングランドで成し遂げるべきことが何もなくなった時、違うものを求める可能性は十分にある。
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