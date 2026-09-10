ハーランドが今後どれだけ長くマンチェスターでプレーするのかを問われた元マンチェスター・シティFWのコールは、Unibet Casinoの提供での取材で、GOALにこう語った。「その答えを出せるのはハーランド本人だけだと思う。彼がイングランドにどれだけ長くいたいのかということだからだ。

「彼はマンチェスター・シティと長期契約を結んでいる。本当に楽しんでいるように聞こえるし、マンチェスター・シティのドレッシングルームでも大きな影響力を持っているようだ。サッカーを楽しめているのなら、結局のところ、なぜ他へ行きたいと思うんだい？ ただ、さっきも言ったように、その質問はハーランドに聞かなければならない。精神的にどういう状態にあるのか、身体的にどうなのか、そして今後何をしたいのかについてね」

ハーランドは数々の記録を塗り替えてきたが、そうした偉業が彼の思考を支配しているわけではない。彼が重視しているのは、ゴールを決めること、タイトルを勝ち取ること、そして究極のチームプレーヤーであることだ。コールはその考え方についてこう付け加えた。「僕は個人主義だ。どうして記録なんかを気にするんだ？ 記録は破られるためにある。

「もし記録だとかそういうものを気にしているなら、それは少し自己満足的だと思う。結局はチームがすべてだ。チームが自分を記録を破れる位置に押し上げてくれたのなら、そうした機会を与えてくれたチームメートに感謝しなければならない。彼がそういうことを気にしていない理由は分かるよ。なぜなら、僕自身もそういうことを一度も気にしたことがなかったからだ」