しかし、フェラーは、2028年の欧州選手権を見据えると、33歳の同選手が長期的な解決策になる可能性は低いとすぐに指摘した。さらに『Sport1』で、スポーツディレクターは、FWが絶好調を維持すれば早期に復帰する可能性を否定しなかった。「2年後の欧州選手権について話している。その頃には彼はさらに年齢を重ねている。しかし、このままいけば、彼はいつでも起用できることをすでに証明している。ブンデスリーガでの好パフォーマンスはプラスになる」