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「なぜ駄目なのか？」ドイツサッカー連盟幹部ルディ・フェラーがヴェルダー・ブレーメンのスター、ニクラス・フュルクルクの予想外の復帰に言及。ドイツ代表復帰へ望み
復調した大黒柱が国際舞台で再び脚光を浴びる
フェラーは、ドイツサッカー界への復帰後に得点を量産するフュルクルクが代表に再招集される可能性を明確に示唆した。フュルクルクは金曜日、劇的なボルシア・ドルトムント戦の2-2の引き分けでアディショナルタイムに同点ゴールを決め、勝ち点1をもたらしてターゲットマンとしての価値を示した。この決定力は、ウェストハムから期限付き移籍中のフュルクルクがブンデスリーガでの最初の5試合で4得点を挙げたことで、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部の注目を集めている。
- Eibner
ブレーメンのストライカーに監督が賛辞
ゴール前での影響を受けやすい調子は、次の代表活動期間を前に攻撃陣の選択肢を見極める新ヘッドコーチ、ユルゲン・クロップにとって、無視できないものになるかもしれない。日曜日、Sport1の番組『ドッペルパス』に出演したドイツサッカー連盟（DFB）のスポーツディレクターは、そのストライカーの空中戦での強さを強調した。「彼はヘディングができる。それは事実だ。ああいうゴールを決めるなら、まあ、いいんじゃないか？」
ベテランという選択肢が短期的な戦力アップをもたらす
しかし、フェラーは、2028年の欧州選手権を見据えると、33歳の同選手が長期的な解決策になる可能性は低いとすぐに指摘した。さらに『Sport1』で、スポーツディレクターは、FWが絶好調を維持すれば早期に復帰する可能性を否定しなかった。「2年後の欧州選手権について話している。その頃には彼はさらに年齢を重ねている。しかし、このままいけば、彼はいつでも起用できることをすでに証明している。ブンデスリーガでの好パフォーマンスはプラスになる」
- Eibner
ネーションズリーグの重要な試合が迫る
ドイツ代表は現在、ネーションズリーグのグループで3位につけており、11月13日にセルビアへ遠征し、3日後にはオランダをホームに迎える。フュルクルクは、2025年9月にユリアン・ナーゲルスマン監督の下でスロバキアに0-2で敗れた試合をベンチから見守って以来、代表戦に出場していない。代表通算14得点を挙げているベテランは、ドイツ代表の攻撃を研ぎ澄ませたいクロップにとって、実績ある直接的な攻撃の選択肢となる。
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