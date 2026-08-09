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「なぜ誰も彼と契約していないのか分からない」 アーセナル、ヴィニシウス・ジュニオール獲得失敗を受けて4000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドからの引き抜きを実行するよう促される
アーセナル、ブラジルのレジェンド獲得を逃す
アーセナルは目玉補強獲得への期待を打ち砕かれた。ビニシウス・ジュニオールが新契約にサインし、2032年6月までベルナベウに残留することが決まったためだ。アーセナルは、このブラジル代表とレアル・マドリーの緊迫した契約交渉の中でチャンスがあると感じており、アルテタはこのFWに個人的なメッセージまで送っていた。このウインガーの獲得失敗により、最近プレミアリーグ優勝を決めたチームにさらなる攻撃力を加えようとしているアルテタのプランには空白が残ることになった。
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ギャラス、ラシュフォード獲得を促す
ヴィニシウスの獲得がなくなったことで、ウィリアム・ギャラスは、マーカス・ラッシュフォードが北ロンドンのクラブにとって現実的かつ質の高い代替案になると考えている。イングランド代表のラッシュフォードは現在、バルセロナへのレンタル移籍が完全移籍に至らず終了したことで、去就が定まらない状況にある。ギャラスは、昨季プレミアリーグを制した後、複数の戦線で戦うために選手層の厚みを必要としているチームにとって、28歳のラッシュフォードは完璧な補強になると見ている。
この状況について語ったギャラスは、iPredictaに対し、次のように話した。「もちろん、マーカス・ラッシュフォードはアーセナルの攻撃陣にとって素晴らしい選択肢になる。彼は素晴らしいシーズンを送ったと思うし、その状況に乗じようとするクラブが出てくるのは間違いない。彼がマンチェスター・ユナイテッドに残るとは思わない。なぜまだ誰も彼と契約していないのかは分からないが、おそらく移籍金が高すぎるのだろう」
元アーセナル主将は、ラッシュフォードの意向に触れながら分析を続けた。「彼はマンチェスター・ユナイテッドを去りたがっている。そうでなければ、バルセロナにレンタル移籍することはなかったはずだ。彼はクラブを離れ、イギリスの別のクラブと長期契約を結ぶための解決策を見つけようとするだろう。だから今の問題は、マンチェスター・ユナイテッドが彼を売る準備ができているかどうかだ。そこが問題だ。私たちはその答えを知る必要がある」
ユナイテッドFWを巡って不透明感が漂う
マンチェスター・ユナイテッドは、4000万ポンド前後の移籍金でラッシュフォードの売却を認める準備があると報じられている。この価格設定は大半の獲得希望クラブに適用されるものの、ユナイテッドはライバルであるマンチェスター・シティやリヴァプールへの移籍の可能性については阻止するとみられている。ラッシュフォードは前季をラ・リーガでのレンタル移籍で過ごしたが、バルセロナのハンジ・フリック監督は最近、クラブがほかのターゲットを優先し、完全移籍を見送る決断を下したと認めていた。
スペインでのラッシュフォードの時間を振り返り、ハンジ・フリック監督は退団に際してこのFWに惜しみない賛辞を送った。「マーカスについて言えるのは、彼と一緒に仕事ができたことをとてもありがたく思っているということだ」とフリック監督は認めた。「レンタル中の選手に何が起こるかは、いつも分かるわけではないこともある。私たちの状況は、その点で簡単ではなかったと思う。それでも、彼と仕事ができたことをとてもありがたく思っている。彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい人間でもある」
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アルテタ体制でアーセナルの今夏の補強は続く
ヴィニシウス獲得を逃したことは痛手だったが、アーセナルは競争力維持に向けて、すでに移籍市場で動きを見せている。クラブは今夏ここまでにブルーノ・ギマランイス、クリストス・ツォリス、イラン・メリエの獲得を決めた。アルテタ監督は、直近のタイトル獲得後に停滞することを避ける決意を固めており、ラッシュフォードのような経験を持つ選手の加入は必要な選手層の厚みをもたらす可能性がある。
アーセナルは今後も過密日程を控えており、まずはマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドに臨み、その後8月21日にコヴェントリー・シティとの一戦でタイトル防衛をスタートさせる。国内での優位を維持するつもりであれば、新たなFWを素早くチームに組み込むことがアルテタ監督にとって優先事項となる。
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