ヴィニシウスの獲得がなくなったことで、ウィリアム・ギャラスは、マーカス・ラッシュフォードが北ロンドンのクラブにとって現実的かつ質の高い代替案になると考えている。イングランド代表のラッシュフォードは現在、バルセロナへのレンタル移籍が完全移籍に至らず終了したことで、去就が定まらない状況にある。ギャラスは、昨季プレミアリーグを制した後、複数の戦線で戦うために選手層の厚みを必要としているチームにとって、28歳のラッシュフォードは完璧な補強になると見ている。

この状況について語ったギャラスは、iPredictaに対し、次のように話した。「もちろん、マーカス・ラッシュフォードはアーセナルの攻撃陣にとって素晴らしい選択肢になる。彼は素晴らしいシーズンを送ったと思うし、その状況に乗じようとするクラブが出てくるのは間違いない。彼がマンチェスター・ユナイテッドに残るとは思わない。なぜまだ誰も彼と契約していないのかは分からないが、おそらく移籍金が高すぎるのだろう」

元アーセナル主将は、ラッシュフォードの意向に触れながら分析を続けた。「彼はマンチェスター・ユナイテッドを去りたがっている。そうでなければ、バルセロナにレンタル移籍することはなかったはずだ。彼はクラブを離れ、イギリスの別のクラブと長期契約を結ぶための解決策を見つけようとするだろう。だから今の問題は、マンチェスター・ユナイテッドが彼を売る準備ができているかどうかだ。そこが問題だ。私たちはその答えを知る必要がある」