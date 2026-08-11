スタックは、GOALの独占取材に対し、trygge norske casinoとの提携のもと、キーンの新たなキャリアパスについて問われると、次のように語った。「私は時々ロビーと話をしている。もちろん、彼がどうやっているか、そしてロビーの場合は結果やタイトルもしっかり見ている。

「私はロビーと一緒に仕事ができて幸運だった。何よりまず、本当に素晴らしい人物だ。クラブにいるには最高の人間だよ。コーチとして一緒に働く上でだけでなく、選手たちにとってもね。

「選手たちが彼に向ける反応は、すぐに見て取れた。そして彼が話すたび、あるいは部屋に入ってくるたびに、選手たちやグループに明確な高揚感があるのが分かった。彼はまさに、あのグループにそうした影響を与える存在だった。

「そしてその後、異なる2つの国でリーグ優勝を2回成し遂げ、おそらくカップ戦のタイトルも獲ったと思う。イスラエルでそれを成し遂げ、その後ハンガリーでもやってのけた。しかも、あちらではおそらく2つの最大級のクラブでね。それで『それなら当然だ』と言う人もいるだろう。でも、いいかい、タイトルを勝ち取るには実際にやらなければならないんだ。

「違う国、違う文化、自分が知らない選手たちのグループ、そして補強という意味でもおそらく詳しくない市場、さらにおそらく慣れていない予算規模の中で仕事をする。そこには評価すべき点がたくさんある。

「しかも、多くの監督が海外に出て失敗してきた。だから私は、ロビーには最大級の称賛と大きな敬意が払われるべきだと思う。ロビーはおそらく、ふさわしい仕事のオファーが来るのを待っているのだと思う。

「彼は今、自分をそういう立場に置いていると思う。もう無理に現場復帰する必要はないはずだ。急いでいるとも思わない。かなり強い立場にいるだろうし、誰かが電話をかけてロビーに仕事を引き受けてくれと懇願していないことに、私は本当に、本当に驚いている。」