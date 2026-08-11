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なぜ誰もロビー・キーンに監督就任を「懇願」しないのか？ 元トッテナム＆リヴァプールのスターは、タイトル獲得という形で指導者としての経験を積み、トップ職就任を後押しされている。
キーンは監督としてリーグ優勝とカップ戦制覇を味わってきた
キーンにとって初めての監督業は、インドのATKで経験したものだった。2023年には、マッカビ・テルアビブの指揮官就任を受け入れ、本格的にその世界へ踏み出した。チームをイスラエルリーグ優勝と国内カップ制覇に導いた。
その後はハンガリーのフェレンツヴァーロシュでも同様の成功を収め、ヨーロッパリーグではさらに大陸での戦いも経験した。ブダペストでの16カ月を経て、46歳のキーンは新たな環境へ移る時が来たと判断した。
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キーンには複数のクラブが関心を示していると報じられている
自身の職業的な快適圏から大きく外れた環境でその価値を証明した後、選手としてLAギャラクシーでMLSに在籍した経験を持つその人物には、イングランドとスコットランドのいくつかの注目ポストとの関係が取り沙汰された。
契約成立には至っておらず、このアイルランド人は、いかなる決断も急がない必要性を認識している。それでも評価は依然として高く、2026-27シーズンの早い段階でさらに多くのポストが空く可能性が高い。
アーセナルの元GKスタックは、アーセナルの伝説的な「インビンシブルズ」の一員でもあり、マッカビでは短期間ながらキーンとともに働いた。そのスタックは、現代のプレミアリーグのレジェンドが指導者として頂点に到達することに自信を示している。
キーンは頂点まで上り詰めると期待される
スタックは、GOALの独占取材に対し、trygge norske casinoとの提携のもと、キーンの新たなキャリアパスについて問われると、次のように語った。「私は時々ロビーと話をしている。もちろん、彼がどうやっているか、そしてロビーの場合は結果やタイトルもしっかり見ている。
「私はロビーと一緒に仕事ができて幸運だった。何よりまず、本当に素晴らしい人物だ。クラブにいるには最高の人間だよ。コーチとして一緒に働く上でだけでなく、選手たちにとってもね。
「選手たちが彼に向ける反応は、すぐに見て取れた。そして彼が話すたび、あるいは部屋に入ってくるたびに、選手たちやグループに明確な高揚感があるのが分かった。彼はまさに、あのグループにそうした影響を与える存在だった。
「そしてその後、異なる2つの国でリーグ優勝を2回成し遂げ、おそらくカップ戦のタイトルも獲ったと思う。イスラエルでそれを成し遂げ、その後ハンガリーでもやってのけた。しかも、あちらではおそらく2つの最大級のクラブでね。それで『それなら当然だ』と言う人もいるだろう。でも、いいかい、タイトルを勝ち取るには実際にやらなければならないんだ。
「違う国、違う文化、自分が知らない選手たちのグループ、そして補強という意味でもおそらく詳しくない市場、さらにおそらく慣れていない予算規模の中で仕事をする。そこには評価すべき点がたくさんある。
「しかも、多くの監督が海外に出て失敗してきた。だから私は、ロビーには最大級の称賛と大きな敬意が払われるべきだと思う。ロビーはおそらく、ふさわしい仕事のオファーが来るのを待っているのだと思う。
「彼は今、自分をそういう立場に置いていると思う。もう無理に現場復帰する必要はないはずだ。急いでいるとも思わない。かなり強い立場にいるだろうし、誰かが電話をかけてロビーに仕事を引き受けてくれと懇願していないことに、私は本当に、本当に驚いている。」
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キーンの次の指導者就任先はどこになるのか？
新シーズンが本格的に始動すれば、多くのクラブが指導者としてのひらめきを求めて動くとみられており、そうしたオファーが届く日もそう遠くないかもしれない。彼らが求めるのは、就任してすぐにインパクトをもたらせる人物だ。
キーンは、まさにそれができることを示してきた。さらなる足がかりが見つかる可能性もある。それは、もっと身近な場所にあるもので、さらに大きく、より良い成功へとつながる跳躍台になるかもしれない。
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