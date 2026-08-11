スタックは、GOALの独占取材に対し、PlayGuy.co.ukとの提携のもと、キーンの新たなキャリアパスについて問われると、次のように語った。「私は時々ロビーと話している。もちろん、彼がどうやっているか、そしてロビーの場合は結果やタイトルもしっかり見ている。

「私はロビーと一緒に仕事ができて幸運だった。何よりもまず、本当に素晴らしい人物だ。フットボールクラブにいてくれたらどれだけ素晴らしい存在か。コーチとして一緒に働くうえだけでなく、選手たちにとってもそうだ。

「選手たちが彼に向ける反応は、私はすぐに見て取れた。そして彼が話すたび、あるいは部屋に入ってくるたびに、選手たちやグループに明らかな高揚感があるのが分かった。彼にはグループにそうした影響を与える力があった。

「そしてその後、異なる2つの国でリーグ優勝を2回成し遂げ、たしかカップ戦も1つあるはずだ。だからイスラエルでそれをやり、さらにハンガリーでも成し遂げた。しかも向こうではおそらく2つの最大級のクラブでね。そこについては、確かにそうだと言う人もいるだろう。だが、とにかくタイトルは勝ち取らなければならない。

「違う国、違う文化、自分が知らない選手たちのグループ、おそらくよく分かっていない補強市場、そしておそらく慣れていない予算規模の中で仕事をする。そのことは大いに評価されるべきだ。

「しかも多くの監督が海外へ出て失敗してきた。だからロビーには最大級の賛辞と敬意が払われるべきだと思う。おそらくロビーは、ふさわしい仕事が出てくるのを待っているのだと思う。

「彼は今、自分をそういう立場に置いているから、無理に現場復帰する必要はないと思う。急いでいるとも思わない。かなり強い立場にいるはずだし、誰も電話をかけてロビーに仕事を引き受けてくれと懇願していないというのは、私は本当に、本当に驚いている」