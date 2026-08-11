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なぜ誰もロビー・キーンに監督就任を「懇願」しないのか？ トッテナム＆リヴァプールの元スターは、指導者としての第一歩をタイトル獲得という形で刻んだ後、トップクラブの指揮官候補として後押しされている
キーンは監督としてリーグ戦とカップ戦の優勝を味わってきた
キーンにとって、ベンチでの初めての経験はインドのATKで受け入れられたものだった。2023年には、マッカビ・テルアビブの指揮官就任を受諾し、本格的にその世界へ踏み出した。彼は同クラブをイスラエルリーグ優勝と国内カップ制覇に導いた。
ハンガリーのフェレンツヴァーロシュでも同様の成功を収め、ヨーロッパリーグではさらに大陸レベルの大会も経験した。ブダペストでの16カ月を経て、46歳のキーンは新たな環境へ移る時が来たと判断した。
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キーンには複数のクラブが関心を示していると報じられている。
プロとしての快適な領域から大きく外れた環境で力を証明したことで、現役時代にMLSのLAギャラクシーでもプレーしたその人物には、イングランドとスコットランドのいくつかの注目ポスト就任の話が持ち上がった。
ただ、契約成立には至っていない。本人は、いかなる決断も急ぐべきではない必要性を理解しているアイルランド人だからだ。それでも評価は依然として高く、2026-27シーズン序盤にはさらなるポストが空く可能性が高い。
アーセナルの元GKスタックは、同クラブの伝説的な「インビンシブルズ」の一員でもあり、マッカビでは短期間ながらキーンとともに働いた。そのスタックは、現代のプレミアリーグを代表するレジェンドが、指導者としても頂点に到達するとの確信を示している。
キーン、頂点に立つ可能性と評価される
スタックは、GOALの独占取材に対し、PlayGuy.co.ukとの提携のもと、キーンの新たなキャリアパスについて問われると、次のように語った。「私は時々ロビーと話している。もちろん、彼がどうやっているか、そしてロビーの場合は結果やタイトルもしっかり見ている。
「私はロビーと一緒に仕事ができて幸運だった。何よりもまず、本当に素晴らしい人物だ。フットボールクラブにいてくれたらどれだけ素晴らしい存在か。コーチとして一緒に働くうえだけでなく、選手たちにとってもそうだ。
「選手たちが彼に向ける反応は、私はすぐに見て取れた。そして彼が話すたび、あるいは部屋に入ってくるたびに、選手たちやグループに明らかな高揚感があるのが分かった。彼にはグループにそうした影響を与える力があった。
「そしてその後、異なる2つの国でリーグ優勝を2回成し遂げ、たしかカップ戦も1つあるはずだ。だからイスラエルでそれをやり、さらにハンガリーでも成し遂げた。しかも向こうではおそらく2つの最大級のクラブでね。そこについては、確かにそうだと言う人もいるだろう。だが、とにかくタイトルは勝ち取らなければならない。
「違う国、違う文化、自分が知らない選手たちのグループ、おそらくよく分かっていない補強市場、そしておそらく慣れていない予算規模の中で仕事をする。そのことは大いに評価されるべきだ。
「しかも多くの監督が海外へ出て失敗してきた。だからロビーには最大級の賛辞と敬意が払われるべきだと思う。おそらくロビーは、ふさわしい仕事が出てくるのを待っているのだと思う。
「彼は今、自分をそういう立場に置いているから、無理に現場復帰する必要はないと思う。急いでいるとも思わない。かなり強い立場にいるはずだし、誰も電話をかけてロビーに仕事を引き受けてくれと懇願していないというのは、私は本当に、本当に驚いている」
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キーンの次の指導者職はどこになるのか？
新シーズンが本格的に始まれば、多くのクラブが指導面での刺激を求めて動くとみられており、そのようなオファーが届く日もそう遠くないかもしれない。彼らが求めるのは、就任してすぐに結果をもたらせる人物だ。
キーンはまさにそれができることを示しており、次なる足がかりが見つかる可能性もある。しかもそれは、さらに大きな飛躍へとつながる、より地元に近い場所での一歩となるかもしれない。
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