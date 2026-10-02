トロイ・パロットはアイルランドをつかみ、今度は欧州をつかもうとしている。 2002年にダブリンで生まれたこのセンターフォワードは、シーズンを最高の形でスタートさせた。代表で2試合3ゴール。イスラエル戦の3-0の勝利で1点、オーストリアとの引き分けで2点を挙げた。中でも最初のゴールは、2度のドリブルと相手DFへの股抜きを織り交ぜた見事なプレーから生まれ、その技術の美しさですぐに話題となった。さらにベティスでも2ゴールを記録しており、1点目はベニート・ビジャマリンでのレアル・マドリー戦勝利をもたらし、2点目はチャンピオンズリーグのリール戦勝利につながった。トッテナム育ちの24歳は、足元の技術と機動力、そして得点感覚を備えたストライカーだが、ミランとユヴェントスが複数の移籍市場で動向を追っていたことで、何度もセリエA行きに近づいていたことを思えば興味深い。







