トロイ・パロットはアイルランドをつかみ、今度は欧州をつかもうとしている。 2002年にダブリンで生まれたこのセンターフォワードは、シーズンを最高の形でスタートさせた。代表で2試合3ゴール。イスラエル戦の3-0の勝利で1点、オーストリアとの引き分けで2点を挙げた。中でも最初のゴールは、2度のドリブルと相手DFへの股抜きを織り交ぜた見事なプレーから生まれ、その技術の美しさですぐに話題となった。さらにベティスでも2ゴールを記録しており、1点目はベニート・ビジャマリンでのレアル・マドリー戦勝利をもたらし、2点目はチャンピオンズリーグのリール戦勝利につながった。トッテナム育ちの24歳は、足元の技術と機動力、そして得点感覚を備えたストライカーだが、ミランとユヴェントスが複数の移籍市場で動向を追っていたことで、何度もセリエA行きに近づいていたことを思えば興味深い。
なぜ誰もトロイ・パロットを獲得しなかったのか？ ミランとユヴェントスは獲得を望んでいた
イングランドからオランダへ
AZアルクマールでブレイクし、ティジャニ・ラインデルスのような主力選手を売却して収益化することで知られるクラブで、同選手も2023年夏にミランへ移籍した。その彼は、エールディビジで2シーズン通算97試合51ゴールを記録した後、昨年8月20日にオランダからスペインへ移籍した。まさにイングランドからオランダリーグへの移籍こそが、彼のキャリアにおいて決定的だった。というのもパロットは、トッテナムの下部組織で育ってトップチームまで昇格した後、ミルウォール、イプスウィッチ、MKドンズ、プレストン・ノースエンドでプレーしたものの、チャンピオンシップでは苦戦していたからだ。その後、ロッテルダムへ移ってエクセルシオールで飛躍し、25試合10ゴールを記録した。その一方で、アイルランド代表でもU-21、フル代表の両方で多くのゴールを挙げてきた。
地元で預言者
2019年、トッテナムのトップチームでデビューを果たし、ちょうどクリスティアーノ・ロナウド擁するユヴェントスとのインターナショナル・チャンピオンズカップで対戦。その後12月には、ポチェッティーノに代わってその間にスパーズの監督に就任していたモウリーニョの下で、ホームでのバーンリー戦5-0で、17歳10カ月3日でプレミアリーグでもデビューを飾った。そして母国の英雄となったのは2025年、昨年11月13日から16日にかけてのことだ。ポルトガル戦で2得点、そしてブダペストでのハンガリー戦でハットトリックを記録し、自国代表に2026年ワールドカップのプレーオフ進出という奇跡的な出場権獲得をもたらした。
わずか2000万で獲得
これほど得点力のあるFWをわずか2000万ユーロで獲得するチャンスを生かしたベティスは見事だった。現時点でカマルダの出場機会が極めて少なく、実質的なラモスの控えがいないミランも、土壇場でヴォルテマーデをレンタルで確保せざるを得なかったユヴェントスも、3大会を戦ううえで、もう1人FWを必要としていたことを考えればなおさらだ。では、なぜパロットに狙いを定めなかったのだろうか。
ミランとユベントスは彼に賭けなかった
おそらく経済面から見て、ラモスとコロ・ムアニに狙いを定めた選択では、これほどの支出はできなかったのだろう。あるいは、両クラブがこの選手の特徴や得点力を完全には信頼していなかったのかもしれない。特にミランは、エールディビジで活躍した別のストライカー、ベボーテ・ヒメネスのパフォーマンスに苦い思いをしていた。ミラノでは、オランダで見せたものをまったく再現できなかったからだ。そしてユヴェントスは、8月末の時点で完全移籍を成立させる余地がなかった。とりわけ、このアタッカーを何度も追っていたミランにとっては残念だった。彼は今、ヨーロッパのトップクラスの中で地位を確立できることを証明しつつある。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。