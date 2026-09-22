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「なぜ続けてはいけないんだ？」 ケビン・デ・ブライネがベルギー代表での今後とマルク・ファン・ボメル評について沈黙を破る
デ・ブライネが引退を否定、新たなベルギー時代をけん引へ
ケビン・デ・ブライネが自身の代表での将来を巡る憶測に正式に終止符を打ち、ベルギー代表への継続的なコミットメントを確認した。トゥビズのトレーニングセンターに戻った35歳のナポリMFは、ワールドカップ後に代表から退くことを真剣に考えたことは一度もなかったと明かした。
アクセル・ヴィツェルのようなベテランが引退し、ティボー・クルトワがネーションズリーグへの参加を見送る中でも、デ・ブライネはプレーを続ける意欲を感じている。
また、イギリスとアイルランドで開催されるEURO2028を別れの舞台として理にかなった目標だと強調した一方で、いかなる可能性も閉ざすことはなかった。
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司令塔がナポリ訪問後、ファン・ボメルを「典型的なオランダ人」と称賛
新指揮官マルク・ファン・ボメルの就任について語ったデ・ブライネは、ナポリで個人的に会談した後の第一印象は良好だったと明かした。プレーメーカーは、当初は元MFのことをよく知らなかったと認めつつ、その率直なコミュニケーションのスタイルにすぐ好感を持ったという。
デ・ブライネは、ファン・ボメルの明確な戦術的要求が、自身のピッチ上での考え方と一致していると強調した。
「典型的なオランダ人だね」と、デ・ブライネはファン・ボメルについて笑いながら語った。「かなり率直な物腰なんだ。僕にはそれがとても合っている。ありのままを口にする人という感じだからね。ファン・ボメルは僕に何をしたいのかと聞いてきた。だから僕は、彼を助けるためにここに来たんだと伝えた」
チームメートの懇願と身体の鋭さが、尽きることのない向上心を支えている
デ・ブライネは、自身に残留を決意させた要因として代表の仲間たちの存在を挙げ、若いメンバーが積極的に引き留めてきたと明かした。さらにMFは、ナポリで数試合にわたって90分間プレーをこなしていることから、自身のフィットネスレベルの高さに驚いているとも語った。
また、日々の限界に挑み続けることが、今もトップレベルで戦い続けるための最大の個人的モチベーションだと強調した。
「ワールドカップ後、多くの選手がベルギー代表に残ってほしいと言ってくれた。それがエネルギーになっている」とデ・ブライネは説明した。「そのモチベーションがまだある限り、なぜ続けてはいけないのか。毎日自分の限界を押し広げ、できるだけ良いプレーをしようとしている」
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ベテランMF、若いチームの指導役への転身を受け入れる
デ・ブライネは、ベルギーが極めて重要な移行期に入っており、若い選手たちがチームを率いる責任を引き受ける必要があると認めた。代表通算124試合出場のベテランは、今後のネーションズリーグでのフランス、イタリア、トルコ戦を通じて次世代を導きたい考えだ。
また、古参組が完全に去る前に、リーダーシップの空白が突然生まれるのを防ぐことが引き続き重要だと強調した。
「僕たちが引退した時に、若い選手たちが突然ショックを受けるようなことにはしたくない」とデ・ブライネは述べた。「チームを背負うことがどういうことなのかを、今のうちに感じる必要がある」
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