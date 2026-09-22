ケビン・デ・ブライネが自身の代表での将来を巡る憶測に正式に終止符を打ち、ベルギー代表への継続的なコミットメントを確認した。トゥビズのトレーニングセンターに戻った35歳のナポリMFは、ワールドカップ後に代表から退くことを真剣に考えたことは一度もなかったと明かした。

アクセル・ヴィツェルのようなベテランが引退し、ティボー・クルトワがネーションズリーグへの参加を見送る中でも、デ・ブライネはプレーを続ける意欲を感じている。

また、イギリスとアイルランドで開催されるEURO2028を別れの舞台として理にかなった目標だと強調した一方で、いかなる可能性も閉ざすことはなかった。