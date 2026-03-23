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Japan World Cup contenders GFXGOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

なぜ日本がイングランド、アメリカ女子代表、スペインと並び、2027年女子ワールドカップの優勝候補に名を連ねているのか――そして、アジアカップでの優勝がそれを証明した理由

2027年女子ワールドカップの開幕まで1年余りとなった今、優勝候補の筆頭は明らかだ。前回王者のスペインと、昨夏の欧州選手権決勝で「ラ・ロハ」を破り準優勝を果たしたイングランドが、その筆頭に挙げられる。 2024年のオリンピックでの優勝により、アメリカは国際舞台の頂点に返り咲いた。また、開催国であり南米王者でもあるブラジルも、優勝のチャンスを十分に狙えるだろう。しかし、今月開催されたアジアカップは、日本もその有力候補の一角として考慮すべきであることを改めて示した。

2023年の女子ワールドカップで、なでしこジャパンはその実力を示唆した。大会で6番目に若いメンバーを擁する池田太監督率いるチームは、グループステージの衝撃的な一戦でスペインを4-0で圧倒し、多くの人が「ラ・ロハ」に対する評価を見直すきっかけとなった。しかし結局のところ、この試合は大会の行方を完全に予見するものではなかった。 両チームは準々決勝で再戦する予定だったが、日本はスウェーデンに敗れた。そのスウェーデンをスペインは準々決勝で2-1で下し、そのまま優勝を果たした。

それから3年足らずの間に、状況は大きく変わった。日本は元デンマーク代表監督ニルス・ニールセン率いる新体制となり、あの若きチームはメンバーをほぼ維持したまま経験を積んできた。実際、前回のワールドカップ出場選手18名が、土曜日に開催されたアジアカップ優勝チームの一員として、決勝でホスト国のオーストラリアを1-0で下し、大会を通じて最高のチームとして際立った活躍を見せ、見事な優勝を果たした。

日本は2023年のスペイン戦での衝撃的な大勝で多くの関係者に強い印象を残したが、今やそのパフォーマンスが一過性のものだったわけではないことを証明している。2011年のワールドカップ優勝、2015年の準優勝を果たした「なでしこジャパン」は、国内ではなく海外で主に活躍する新世代の才能を擁し、再び国際舞台における最大の栄冠を争う有力候補として台頭している。

  • Saki Kumagai Lucy Bronze Lyon UWCL trophy 2019-20Getty Images

    レアリティ

    現在の日本代表チームにおいて、現在の世代と2011年、2015年の世代をつなぐ選手はただ一人しかいない。現在35歳の熊谷紗希は、その両方のワールドカップに出場しており、リヨン在籍中にチャンピオンズリーグで5度の優勝を果たした、日本がこれまでに輩出した最高の選手の一人として名高い。

    フランスの強豪クラブに移籍する前、熊谷はドイツのフランクフルトに所属しており、2015年のワールドカップ日本代表メンバーの中で海外を拠点としていた6人の選手の一人だった。これは安藤紬や長里優希といった先人たちが切り拓いた道であり、熊谷もまた、新たなレベルと異なるスタイルを体験するためにその道を歩んだのである。

    「もちろん、これは私の個人的な意見ですが、ヨーロッパのサッカー、彼らが持つ大きなビジョン、そして急速に進化している姿。だからこそ、プレーできなくなるその日まで、ヨーロッパでプレーしたいのです」と、彼女は2024年後半、まだローマに在籍していた頃にGOALに語った。

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  • Aoba Fujino Yui Hasegawa Man City Women 2024-25Getty Images

    変化が盛りだくさん

    今日では、その数字は大きく異なっている。3年前、池田監督が選出したワールドカップの23人の代表メンバーのうち、国内でプレーしていた選手はわずか14人だった。今月のアジアカップでは、招集された26人の選手のうち、WEリーグでプレーしている選手はわずかだった。「やっとね」と熊谷は、海外へ移籍する選手が増えていることについて語りながら、笑いながら言った。

    これは彼女が長年待ち望んでいたことであり、代表チームのレベルアップには不可欠だと常に信じていたからだ。

    「ここヨーロッパでは、ある種の経験を積むことができます……。日本に残っていれば、もちろん良いことも悪いこともたくさん経験しますが、日本にいるだけでは『それ』は得られないのです」と彼女は説明した。2011年にヨーロッパへ移住して以来習得した4つの新しい言語の一つである英語で、自分の考えを最も的確に伝える方法を模索しながら。 「私はチームメイトたちに何度もそう話してきました。ですから、多くの選手がヨーロッパで挑戦し、チャンピオンズリーグでもプレーできるようになることを、今はとても嬉しく思っています。」

  • Moeka Minami Saki Kumagai Roma Women 2024-25Getty Images

    踏み出すのが難しい一歩

    もちろん、個人として海外への大きな転身を望むのは簡単なことではない。現在、熊谷には何の悩みもない。実際、GOALが「同じクラブに他の日本人選手がいることは助けになるか」と尋ねたところ、彼女はごくシンプルに、そしてユーモラスにこう答えた。「どうでもいいわ。私にとっては重要じゃないの」

    馴染みのある仲間がいることを楽しめないわけではない。決してそうではない。ただ、長年にわたり同胞のいない環境に慣れてしまったため、彼女にとってそれは必須の条件ではないのだ。

    しかし、20歳の若さで初めてヨーロッパにやってきた頃、特に日本語とは全く異なるドイツ語を学ぶことに関しては、「本当に大変だった」と熊谷は振り返る。そのため、誰もが進んで挑みたいと思うような試練ではないのも理解できる。

    「行きたくないというなら、無理だと思います」と熊谷は認めた。

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    さらなる高みを目指して

    しかし、ここ数年で状況は大きく変わりました。海外への大きな一歩を踏み出す選手がますます増えており、その多くは10代という若さで挑戦しています。なぜでしょうか？

    「例えばワールドカップやオリンピックで優勝したいからだと思います」と、アジアカップの日本代表メンバーには選ばれなかったものの、つい先月の11月にも代表としてプレーしたエバートンのスター選手、百木優香は以前こう説明していた。 「日本でプレーするのも刺激的ですが、イングランドと比べるとフィジカル面での強さが足りません。私たちはテクニック重視で、フィジカル重視ではないのかもしれません。ですから、レベルアップするためには、もっとフィジカルを鍛える必要があります。だからこそ、私たちはここに来て自分自身に挑戦し、その経験を代表チームに持ち帰り、ワールドカップで優勝を目指しているのです」

    これは、今シーズン開幕直前にGOALの取材に応じた長谷川結も繰り返し語っていたことだ。

    「毎日、自国を代表する選手たちとプレーできる、こうした環境は本当に重要です」と、マンチェスター・シティのMFは付け加えた。「それが、代表チームをより良いものにする一助になるはずです」

    熊谷も同様の見解を示した。「代表のユニフォームを着る時、もちろん相手は日本人選手ではありません。毎回、外国人選手と対戦することになります。選手たちも成長したいと思っているし、ハイレベルな外国人選手、優れた選手たちと毎日対戦したり、一緒にプレーしたりすることが重要だと気づいていると思います。だからこそ、そう思うのです。」

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    WSLに拍手を送りたい

    多くの選手がイングランド女子スーパーリーグ（WSL）に集まっていることは、同リーグへの称賛に他ならない。アジアカップで優勝を果たした日本代表の海外在籍選手22人のうち、16人がWSLでプレーしている。これには、今月の大会の代表メンバーには選ばれなかったものの、イングランドのトップリーグに所属する他の6人の選手も含まれていない。

    しかも、これらの選手は単に強豪チームでプレーしているだけではない。その16人のうち12人は、WSLの「ビッグ4」以外のチームに所属している。つまり、彼女たちは、競争の激しい内部環境やチャンピオンズリーグ出場の恩恵によるものではなく、リーグ全体でプレーすることで実力を高めているのだ。

  • Maika Hamano Japan Women 2026Getty Images

    充実した生産ライン

    しかし、ここで最も称賛すべきは、何よりも日本が輩出している才能である。成功を収めている代表チームの体制であれ、若手を信頼して育成する成長著しい国内リーグであれ、日本から輩出される選手の質の高さは、ヨーロッパやアメリカの各リーグから注目を集めており、その結果、このスポーツのトップクラブの多くが日本市場に注目している。

    「日本の選手たちは少し……どう言えばいいか分かりませんが、ちょっと『特別』なところがあると思います」と、昨年ロンドン・シティ・ライオネッスに加入し、現在イングランドでプレーする熊谷は語った。 「私たちのプレースタイルは、ヨーロッパやアメリカの選手たちとは大きく異なります。ですから、チームにうまく溶け込めれば、チームのために多くの貢献ができるかもしれません。だからこそ、多くのチームが日本人選手を獲得したいと考えているのだと思います」

  • Japan Women's Asian Cup trophy 2026Getty Images

    ワールドカップの有力候補

    この「一味違う」実力は、過去3週間にわたって発揮され続け、土曜日に日本がオーストラリアを破って2026年アジアカップ優勝を果たしたことで、その集大成を見せた。 それは、植木理子選手がわずか4試合でゴールデンブーツ賞に輝く6ゴールを挙げたこと、浜野舞佳選手が決勝戦で鮮やかかつ決定的なカーブシュートを決めたこと、古賀東子選手が守備で鉄壁のパフォーマンスを次々と披露したこと、藤野葵選手が大会屈指の危険なフォワードとして常に存在感を示し、誰よりも多くのキーパスを供給したこと、 また、長野風香と並び、中盤で世界クラスの資質を披露した長谷川も同様だ。選手一人ひとりが傑出していた。

    そして、おそらく最もエキサイティングなのは、26人のメンバー全員にその実力が輝いていたことだ。ニルセン監督は3週間の大会期間中、登録メンバーのうち25人を起用し、試合ごとに多くの選手交代を行ったが、それでもなでしこジャパンは信じられないほどの流動性と支配力を発揮し、スタメンが誰であれ素晴らしいチームワークを見せてくれた。 また、チームに選出されなかった大物選手もいた。例えば、百木やエンジェル・シティの杉田ひな、さらに選考から漏れたものの、来夏のワールドカップでは起用される可能性のある若手選手たちも多数いた。

    これは非常に層の厚い代表チームであり、世界クラスの才能と驚くべき結束力に加え、勝利を掴み取る能力も備えている。2023年女子ワールドカップのベスト16でスウェーデンに敗れた際、その決定力が欠けていた。しかし、土曜日の決勝戦では、なでしこジャパンが粘り強く戦い抜き、1-0の勝利を収める姿が見られた。 これは、日本がスペイン、イングランド、アメリカといった強豪と並び、2027年女子ワールドカップの優勝候補の一角に位置していると信じる、さらなる根拠となる。

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