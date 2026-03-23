なぜ日本がイングランド、アメリカ女子代表、スペインと並び、2027年女子ワールドカップの優勝候補に名を連ねているのか――そして、アジアカップでの優勝がそれを証明した理由

2023年の女子ワールドカップで、なでしこジャパンはその実力を示唆した。大会で6番目に若いメンバーを擁する池田太監督率いるチームは、グループステージの衝撃的な一戦でスペインを4-0で圧倒し、多くの人が「ラ・ロハ」に対する評価を見直すきっかけとなった。しかし結局のところ、この試合は大会の行方を完全に予見するものではなかった。 両チームは準々決勝で再戦する予定だったが、日本はスウェーデンに敗れた。そのスウェーデンをスペインは準々決勝で2-1で下し、そのまま優勝を果たした。

それから3年足らずの間に、状況は大きく変わった。日本は元デンマーク代表監督ニルス・ニールセン率いる新体制となり、あの若きチームはメンバーをほぼ維持したまま経験を積んできた。実際、前回のワールドカップ出場選手18名が、土曜日に開催されたアジアカップ優勝チームの一員として、決勝でホスト国のオーストラリアを1-0で下し、大会を通じて最高のチームとして際立った活躍を見せ、見事な優勝を果たした。

日本は2023年のスペイン戦での衝撃的な大勝で多くの関係者に強い印象を残したが、今やそのパフォーマンスが一過性のものだったわけではないことを証明している。2011年のワールドカップ優勝、2015年の準優勝を果たした「なでしこジャパン」は、国内ではなく海外で主に活躍する新世代の才能を擁し、再び国際舞台における最大の栄冠を争う有力候補として台頭している。