カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは、米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。バルコニーに出れば、息をのむ太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この眺めは「我が家」と呼ぶ監督をまだ驚かせている。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日をじっと見つめながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉は、ただ座って完璧な波を待つだけでは満足しない、USMNT（アメリカ男子代表）ヘッドコーチの姿勢を映し出す。彼の背後の壁には、彼自身が書きつけた言葉が散りばめられている。名言、座右の銘、賛辞、思索。 それらすべての上には、6つの大きな文字が掲げられている。

なぜそうしないのか？

ポチェッティーノは、集まった記者団に、この2語がすべての中心だと語る。これが彼がこの職を引き受けた理由であり、困難な局面を乗り切れた理由だ。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。初めて口にした瞬間は、とても自然で即興的だったと彼は覚えている。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングでのことだった。選手たちは話を聞くつもりで部屋に入ったが、理想を抱いて出ていった。

「ミーティングの準備はしない。頭では考えるが、最後は直感と感情だ」とポチェッティーノは語る。「その日、私は言った。『みんな、聴け。僕たちは信じなきゃいけない。なぜ僕たちじゃダメなんだ？ 何だって？ なぜダメなんだ？ たとえ誰も信じていなくても、目の前の連中を倒せる』と。

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問い続け、行動で示してきた。

その言葉は行動に移された。パラグアイを4-1、オーストラリアを2-0で下し、チームは勢いに乗る。今や疑問は世界中へ広がっている。「なぜこのチームが優勝できないのか？」「もし優勝したら、何が起こるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らずで目標を達成した。アメリカに着いたとき、彼は「信じるべき何か」を求められていた。今、その国は、自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出す監督とチームを見つけたのだ。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこのチームがどう生まれたかを考えるすべての人への戒めもある。