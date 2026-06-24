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Ryan Tolmich

翻訳者：

「なぜ我々ができないのか？」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督が語る、米国代表のワールドカップ制覇への夢、米国で得た学び、そして残したい遺産。

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サーフィンの思索から手書きの引用句が並ぶ壁まで――マウリシオ・ポチェッティーノが、米国男子代表のワールドカップへの夢を後押しする信念を語る。「なぜ僕たちでいけないのか？」

カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。バルコニーに出れば、息をのむ太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この眺めは「我が家」と呼ぶ監督をまだ驚かせている。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日をじっと見つめながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉は、ただ座って完璧な波を待つだけでは満足しない、USMNT（アメリカ男子代表）ヘッドコーチの姿勢を映し出す。彼の背後の壁には、彼自身が書きつけた言葉が散りばめられている。名言、座右の銘、賛辞、思索。 それらすべての上には、6つの大きな文字が掲げられている。

なぜそうしないのか？

ポチェッティーノは、集まった記者団に、この2語がすべての中心だと語る。これが彼がこの職を引き受けた理由であり、困難な局面を乗り切れた理由だ。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。初めて口にした瞬間は、とても自然で即興的だったと彼は覚えている。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングでのことだった。選手たちは話を聞くつもりで部屋に入ったが、理想を抱いて出ていった。

「ミーティングの準備はしない。頭では考えるが、最後は直感と感情だ」とポチェッティーノは語る。「その日、私は言った。『みんな、聴け。僕たちは信じなきゃいけない。なぜ僕たちじゃダメなんだ？ 何だって？ なぜダメなんだ？ たとえ誰も信じていなくても、目の前の連中を倒せる』と。

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問い続け、行動で示してきた。

その言葉は行動に移された。パラグアイを4-1、オーストラリアを2-0で下し、チームは勢いに乗る。今や疑問は世界中へ広がっている。「なぜこのチームが優勝できないのか？」「もし優勝したら、何が起こるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らずで目標を達成した。アメリカに着いたとき、彼は「信じるべき何か」を求められていた。今、その国は、自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出す監督とチームを見つけたのだ。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこのチームがどう生まれたかを考えるすべての人への戒めもある。

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    「本当に辛かった」

    ポチェッティーノは認める。ゴールドカップ決勝でメキシコに敗れた後、彼は泣いた。だがそれは敗北のせいではなかった。敗北は初めてではない。パフォーマンスやチャンスを逃したせいでもない。あの日、選手たちの前で彼の頬を伝った涙は、目の前の光景と、耳にした言葉によるものだった。

    その日、ヒューストンで米国代表は緑・白・赤の観客に包まれ「エル・トリ」に敗れた。ポチェッティーノは「不公平に感じた」と語り、ただ泣き、選手たちにあの声援を味合わせるには何が必要か考えた。彼はオハイオ州立大対テキサス大の試合でその光景を目の当たりにし、それが可能だと知っていた。 しかしその日、米国代表はホームながらアウェーのような空気を感じていた。支援がないわけではないが、スタジアムの熱気を十分に感じ取れなかったのだ。

    「アメリカ国民、選手、スタッフのために胸が痛んだ」と彼は語る。「自国で試合をしているのに、7万人のメキシコ人が『Cry and cry』『Llorar y Llorar』と歌っている。そんな状況は受け入れられない。本当に辛かった」。

    しかしそれから1年も経たないオーストラリア戦後、シアトルのピッチでポチェッティーノは全員と抱き合い、「カントリー・ロード」が響く中、何千人ものアメリカ人が自国の歌を歌った。それこそが文化であり、彼が戦ってきたものだと語る。

    その文化はもともとあったと彼は信じている。

    「私の問いは『なぜそうしないのか？』だった」と彼は繰り返す。「ファンがこれほど情熱的なら、なぜ彼らは私たちやサッカーの側にいないのか？ 彼らは、その情熱が途方もないものであることを示してくれるだろう。それは選手たちにとって非常に力強いものであり、今、私たちはそれを成し遂げたのだ。 これは素晴らしいことで、このスポーツを少し変えるかもしれない。なぜなら、私たちが愛するサッカーの一員となり、良い方向へ進化させられるからだ。アメリカの人々がこのスポーツにも情熱を示し始めたなら、なぜここに来て、何かの一部にならないのか？」

    彼はさらにこう付け加えた。「ここにいることは素晴らしい挑戦だ。サッカーはファンとつながると一気に変わる。シャーロット、シカゴ、ロサンゼルス、シアトルのファンがいて、チームはすでに変化を感じている。これまでにない感覚だ」

    一朝一夕の成果ではない。W杯での勝利は後押ししたが、その陰には敗戦や批判、疑問など、数多くの試練があった。新監督としての輝きが薄れた中盤には、状況が予想以上に悪化した時期もある。それでもポチェッティーノは、すべて想定内だったと語っている。

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    パンチと工程

    ポチェッティーノはそれが起こることを予期しており、今思えば、あのタイミングで起きたことをむしろ喜んでいた。2025年3月、CONCACAFネーションズリーグで米国代表が屈辱的な敗北を喫したとき、ポチェッティーノは微塵も驚かなかった。彼のチームにはそれ相応の報いだったのだ。そして、彼らにはそれが必要だったのだ。

    「あの強烈な一撃を食らったが、しばらくはノックアウトされなかった」とポチェッティーノは今となっては笑いながら語る。また、就任当初、USMNTがどれほど慢心していたかについて、自分とチームは少し「世間知らず」だったと振り返る。 「何だよ、これ？」と思った。ワールドカップが目前で、みんな代表に参加したがっていると思っていたが、実際は正反対だった。

    「あの痛烈な一撃は予想していた。痛かったが、自分たちがどんな状況にあるかを全員に気づかせるための計画だったと思う。選手たちでさえ、このままでは無理だと悟った。ワールドカップに万全で臨むのは不可能だった」

    その後1年余り、チーム再建の過程は波乱万丈だった。ゴールドカップでは若手が躍動。秋にはメンバーと文化の両面で見直しを進めた。春先に再び躓いたものの、W杯直前には2つの親善試合で自信を取り戻した。道のりは一直線ではなく、順風満帆ではなかった。 その過程で彼が求め続けたのは「信頼」だけだった。

    今回のW杯2試合を見る限り、彼の考えが的外れではなかったことは明らかだ。

    「プロセスを分析するのは難しい」と彼は語る。「種を蒔くようなものだ。最初は見えない。やがて木が育つ。計画を説明するのは難しかった。簡単ではないからだ」

    その最終目標は、チームがワールドカップで最高のパフォーマンスを発揮し、ポチェッティーノがキャリアを通じて見てきたような持続可能な文化を築くことだった。その過程で彼は、当初の計画にはなかった「アメリカ人であること」と、それに伴う独特の要素も受け入れた。

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    テディ・スウィムズからチック・フィル・Aまで

    ポチェッティーノは最近聴いている曲を次々と挙げる。カントリー音楽の割合は以前より増え、レイニー・ウィルソンやエラ・ラングレーがプレイリスト入り。テディ・スウィムズも依然としてお気に入りで、12月にはニューヨークのコンサートにも行った。

    アメリカに来る際、自分に対する誤解があることは承知していた。食事については事前に知っていたものの、その選択肢の多さに驚いた。ヘルシーなオーガニックから伝統的な高カロリー料理まであり、ホールフーズに行けばすべてが手に入る。チックフィレイも気に入っており、「最高だ」と笑って語った。

    彼を魅了したのは音楽や食事だけではない。むしろその精神だ。2024年10月に米国男子代表（USMNT）監督に就任して以来、全米20の都市でチームを率い、多くの地域を肌で感じてきた。

    「この服（USMNTのトラックスーツ）でレストランに行ってもいいし、スーツにネクタイでもOK。 人々はフレンドリーで、すぐに居心地よくさせてくれる。たとえばナッシュビルでバーに入れば、一人でもすぐに友達ができる。数分でその場に溶け込め、ここが自分の場所だと感じられるんだ。

    「アメリカ中を回って驚いたのは、州ごとに文化は違うのに、どこでも人が温かいことだ。誰もが歓迎し、すぐに溶け込めるよう気遣ってくれる。この広大な国と人々の文化を知り、私たちは成長できたと思う。」

    この夏、世界はその一端を目にした。彼はUSMNTの「バブル」外のファン文化には詳しくないが、その片鱗は見た。アルジェリアがカンザスと一体となり、スコットランドがボストンを席巻し、ノルウェーがタイムズスクエアをボートで駆け抜けた。ワールドカップで世界中がアメリカに集まり、多くの人々が、彼が20ヶ月で学んだことを今まさに学んでいる。

    「実際に訪れると、多くの人がアメリカ人に対して間違ったイメージを持っていると気づく。国によって見方は違うが、現実は異なる」

    だからこそ、契約が今夏で満了しても残留する可能性を彼は完全に否定しない。保証はないと言い、ワールドカップを最優先するものの、残留すれば次の大会まで4年間プログラムに身を捧げることになる。

    それでも、なぜ残らないのか？可能性はゼロではない。

    「将来を言葉で表すのは難しい」と彼は言う。「でも、今はここ以外で暮らす自分を想像できない。もしアメリカを離れたら、きっと恋しくなるだろうから。」

    ただし、今はワールドカップに集中する。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    もう緊張しない

    ワールドカップデビューから24年。ポチェッティーノは still remember デビュー戦の前夜。日本でのアルゼンチン対ナイジェリア戦を目前に、彼は精神的にボロボロで、ほとんど眠れなかった。

    「本当に辛かった」と彼は語る。

    しかし今回は違っていた。米国代表のパラグアイ戦前夜、監督として初戦を迎える彼は会見で「準備は万端」と語った。 選手たちはすでに準備万端だった。激励の演説は不要だった。会見後、彼はホテルに戻り、赤ん坊のように眠った。翌日、米国代表はピッチでその理由を示した。

    「選手たちには絶大な自信を持っている。話し合い、皆リラックスしている。エネルギーが良く、すべてが順調で完璧だと感じるとき、疑いの余地はない。確信すれば『これで簡単だ』と思える」 やる気を起こさせる必要も、言葉をかけたり、何かをする必要もない。選手たちは自分たちが何をすべきか分かっているからだ。

    「それが私がぐっすり眠れた理由だ。選手たちが主役だから、私は彼らの力を信じてリラックスしている。」

    オーストラリア戦も同じだった。選手たちはリラックスし、強度を高め、ゲームプランを実行し、結果を見届けた。この2試合に至るまで、彼らは長い準備を重ね、大舞台で力を示したことで自信を持ってリラックスできることを学んだ。

    取り組み自体は変わらない。次はトルコ戦だ。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、大局的には意味が薄い。それでもポチェッティーノには価値がある。より大きな展望が見えているからだ。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノの哲学

    「信じる・努力する・戦う」。

    ポチェッティーノは背後のボード、特にその一部を指さした。円の中央にはこの3語が書かれ、それを同じ3語の繰り返しでできた輪が囲んでいる。3語が重なり、360度つながり、果てしなく続く連鎖を形作る。

    「3つのうち1つでも欠ければ大惨事だ」とポチェッティーノは言う。「信じるだけで努力しなければ？ 戦うだけで信じなければ？ そんなのでは戦えない。特に今、これは大きな意味を持つ」

    これは多くの絵やメッセージの1つに過ぎないが、どれも意味を持ち、最終的に「物事は正しい方法でやるべきだ」という結論へ導く。それはピッチでも日常でも同じだと彼は言う。 チームシェフとの会話でも、選手との話し合いでも、報道でも、この原則は同じだ。正しいやり方で取り組めば、めったに失望しない。たとえ結果が出なくても、後悔は残らない。

    世界は、行動する人を裏切らない。道が不明瞭でも、価値観を貫けば目標は自ずと見えてくる。その先はどうなるか分からない。

    「リラックスして仕事に没頭しているとき、インスピレーションが生まれる」と彼は言う。「そのインスピレーションがあればベストを尽くせる。私たちは『何かを手に入れたいなら真剣に責任を持って集中し努力せよ』という文化で育った。

    「サッカーは善良さに報いるのではなく、才能に報いる」

    今夏、米国代表を率いるポチェッティーノにサッカーが報いるのか、それとも罰を与えるのかは不明だ。サッカーは残酷で、一瞬の油断で状況は一変する。一本のシュートで全てが崩れ去ることもある。

    一方で、すべてが好転することもある。一振りでキャリアが変わり、海外での代表監督就任で人生観が変わり、壁のメモが一念を改めさせる。その小さな変化が周囲を好転させる。

    だから、ポチェッティーノの言葉通り、まず行動してみたらどうだろう？物事が好転すると信じてみれば？胸が高鳴る瞬間を楽しんでみれば？その瞬間に心に残った言葉をメモしてみれば？そして、自分だけの「完璧な波」を呼び込む勇気と信念を持ってみれば？

    「一つひとつの言葉が、初日から今日に至るまでの私たちの旅路を表していると思います」とポチェッティーノは語り、少し間を置いてこう締めくくった。「そして、その先へと続くのです。」

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