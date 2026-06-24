カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは、米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。バルコニーに出れば、息をのむ太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この眺めは「我が家」と呼ぶ監督をまだ驚かせている。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日を眺めながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉には、USMNT監督としての彼の考え方が表れている。彼はただ座って完璧な波を待つだけでは満足しない。 彼の背後の壁には、彼自身が書いた言葉が至る所に走り書きされている。名言、座右の銘、賛辞、思索が混在し、その合間に巨大な文字が目を引く。

「なぜ米国ではないのか？」

ポチェッティーノは、この言葉がすべての中心にあると語る。この言葉が彼をこの職へ導き、困難な局面を乗り切らせた。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。その言葉を初めて口にした瞬間を彼は覚えている。それは自然で即興的な瞬間だった。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングでのことだった。選手たちは話を聞きに部屋に入り、理想を抱いて出て行った。

「ミーティングの前に準備はしない。頭では準備しているが、最後は直感と感覚だ」とポチェッティーノは語る。「そのとき私は言った。『みんな、聞いてくれ。僕たちは信じなければならない。なぜ僕たちじゃないんだ？ 何だって？ なぜだ？ たとえ誰も信じていなくても、目の前の連中を倒せる』と。

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問いかけ続けてきた。

パラグアイに4-1、オーストラリアに2-0で勝ち、彼らは言葉を体現した。いまや世界中が問う。「なぜこのチームは勝てないのか？」「勝ったらどうなるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らず前に掲げた目標をすでに達成している。アメリカに着いたとき、彼は「何かを信じたい」国を見た。その国は、今まさに自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出そうとしている監督とチームに、求めていたものを見つけたのかもしれない。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこのチームがどう生まれたかを振り返るすべての人への戒めも記されている。