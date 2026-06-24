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Ryan Tolmich

翻訳者：

「なぜ我々ができないのか？」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督が語る、米国代表のワールドカップ制覇への夢、米国で学んだ教訓、そして残したい遺産。

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サーフィンの思索から手書きの引用句が並ぶ壁まで――マウリシオ・ポチェッティーノが、米国代表のワールドカップへの夢を後押しする信念を語る。「なぜ僕たちでいけないのか？」

カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。バルコニーに出れば、息をのむ太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この眺めは「我が家」と呼ぶ監督をまだ驚かせている。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日を眺めながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉には、USMNT監督としての彼の考え方が表れている。彼はただ座って完璧な波を待つだけでは満足しない。 彼の背後の壁には、彼自身が書いた言葉が至る所に走り書きされている。名言、座右の銘、賛辞、思索が混在し、その合間に巨大な文字が目を引く。

「なぜ米国ではないのか？」

ポチェッティーノは、この言葉がすべての中心にあると語る。この言葉が彼をこの職へ導き、困難な局面を乗り切らせた。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。その言葉を初めて口にした瞬間を彼は覚えている。それは自然で即興的な瞬間だった。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングでのことだった。選手たちは話を聞きに部屋に入り、理想を抱いて出て行った。

「ミーティングの前に準備はしない。頭では準備しているが、最後は直感と感覚だ」とポチェッティーノは語る。「そのとき私は言った。『みんな、聞いてくれ。僕たちは信じなければならない。なぜ僕たちじゃないんだ？ 何だって？ なぜだ？ たとえ誰も信じていなくても、目の前の連中を倒せる』と。

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問いかけ続けてきた。

パラグアイに4-1、オーストラリアに2-0で勝ち、彼らは言葉を体現した。いまや世界中が問う。「なぜこのチームは勝てないのか？」「勝ったらどうなるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らず前に掲げた目標をすでに達成している。アメリカに着いたとき、彼は「何かを信じたい」国を見た。その国は、今まさに自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出そうとしている監督とチームに、求めていたものを見つけたのかもしれない。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこのチームがどう生まれたかを振り返るすべての人への戒めも記されている。

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    「本当に辛かった」

    ポチェッティーノは認める。ゴールドカップ決勝でメキシコに敗れた後、彼は泣いた。だが、それは敗北のせいではなかった。敗北は初めてではない。パフォーマンスや逃したチャンスのせいでもなかった。あの日、選手たちの前で彼の頬を伝った涙は、目の前の光景と、耳にした言葉によるものだった。

    その日、ヒューストンで米国代表は緑・白・赤の観客に包まれ「エル・トリ」に敗れた。彼は不公平だと感じ、涙が止まらなかった。選手たちにあの声援を味わせるには何が必要なのかと考えた。オハイオ州立対テキサス戦でその熱狂を目にした彼は、それが可能だと知っていた。 しかしその日、米国代表はホームながらアウェーのような雰囲気に包まれていた。支援がないわけではないが、スタジアムでその声を十分に感じ取れなかったのだ。

    「アメリカ国民、選手、スタッフのために胸が痛んだ」と彼は語る。「自国で試合をしているのに、7万人のメキシコ人が『Cry and cry』『Llorar y Llorar』と歌っている。自国でそんなことが起きるなんて受け入れられない。本当に辛かった」。

    しかしそれから1年も経たないオーストラリア戦後、シアトルのピッチでポチェッティーノは次々と抱擁を交わした。スタジアムに「カントリー・ロード」が響き、何千人ものアメリカ人が自国の歌を歌い、勝利を祝った。これこそが文化だ。彼がずっと戦ってきたものだ。

    その文化はもともとあったと彼は信じている。

    「私の問いは『なぜそうしないのか？』だった」と彼は繰り返す。「ファンがこれほど情熱的なら、なぜ彼らは私たちやサッカーの側にいないのか？ 彼らは、その情熱がどれほど巨大であるかを示してくれるだろう。それは選手たちにとって非常に力強いものであり、今、私たちはそれを成し遂げた。 これは素晴らしいことで、このスポーツを少し変えるかもしれない。私たちは心からこのスポーツを愛し、良い方向へ進化させたい。アメリカの人々がサッカーにも情熱を向けてくれるなら、なぜここに来ないのか？

    彼はさらにこう付け加えた。「ここにいることは素晴らしい挑戦だ。サッカーはファンとのつながりによって様相が変わる。シャーロット、シカゴ、ロサンゼルス、シアトルのファンたちとの間で、チームはその変化を実感し始めている。これまでのどの試合とも全く違うものだ。」

    一朝一夕の成果ではない。W杯での勝利は後押ししたが、その陰には敗戦や批判、疑問など、数多くの試練があった。新監督としての輝きが薄れた中盤には、状況が予想以上に悪化した時期もある。

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    パンチと工程

    ポチェッティーノはその事態を予期しており、今思えばあのタイミングで起きたことをむしろ喜んでいた。2025年3月、CONCACAFネーションズリーグで米国代表が屈辱的な敗北を喫しても、彼は全く驚かなかった。自業自得であり、チームに必要な刺激だったのだ。

    「あの強烈な一撃を食らったが、しばらくはノックアウトされなかった」とポチェッティーノは今になって笑いながら語る。また、就任当初、USMNTが慢心していたことについて「自分たちも少し世間知らずだった」と振り返る。 「何だよ、これ？」と思った。ワールドカップが目前で、みんな代表を助けたいはずだと期待していたが、現実は正反対だった。

    「あの痛烈な一撃は予想していた。痛かったが、自分たちがどんな状況にあるかを全員に気づかせるための計画だったと思う。選手たちでさえ、このままでは無理だと悟った。ワールドカップに万全で臨むのは不可能だった」

    その後1年余り、立て直しの過程は波乱含みだった。ゴールドカップでは若手が躍動。秋には陣容と文化の再構築が進んだ。春先に再び躓いたものの、W杯直前には2つの親善試合で自信を取り戻した。道のりは一直線ではなく、順風満帆ではなかった。 その過程で彼が求め続けたのは「信頼」だけだった。

    今回のW杯2試合を見る限り、彼の考えが的外れではなかったことは明らかだ。

    「プロセスを分析するのは難しい」と彼は語る。「種を蒔くようなものだ。最初は見えない。やがて木が育つ。計画を説明するのは難しかった。簡単ではないからだ」

    その最終目標は、チームがワールドカップで最高パフォーマンスを発揮し、同時にポチェッティーノがキャリアで何度も目にしてきた持続可能なチーム文化を築くことだった。その過程で彼は、当初の計画にはなかったかもしれないもう一つの要素を受け入れた。それは、アメリカ人であること、そしてそれに伴う独特の側面すべてだった。

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    テディ・スウィムズからチック・フィル・Aまで

    ポチェッティーノは最近聴いている曲を次々と挙げる。カントリー音楽の割合が増え、レイニー・ウィルソンやエラ・ラングレーをプレイリストに入れている。テディ・スウィムズも変わらず好きで、12月にはニューヨークのコンサートにも行った。

    アメリカに来る際、自分に対する誤解があることは承知していた。食事については事前に知っていたものの、その選択肢の多さに驚いた。ヘルシーなオーガニックから伝統的な高カロリー料理まであり、ホールフーズに行けばすべてが手に入る。彼はチックフィレイも気に入っている。「最高だよ」と笑いながら話した。

    彼を魅了したのは音楽や食事だけではない。むしろその精神だ。2024年10月に米国男子代表（USMNT）監督に就任して以来、全米20の都市でチームを率い、多くの地域を肌で感じてきた。

    「この服（USMNTのトラックスーツ）でレストランに行ってもいいし、スーツにネクタイでもOK。 人々はフレンドリーで、すぐに居心地よくさせてくれる。たとえばナッシュビルでバーに入れば、一人でもすぐに友達ができる。数分でその場に溶け込め、ここが自分の場所だと感じられるんだ。

    「アメリカ中を回って驚いたのは、州ごとに文化は違うのに、どこでも人が温かいことだ。誰もが歓迎してくれ、すぐに溶け込めるよう気遣ってくれる。この広大な国には素晴らしい人々がいて、私たちは多くを学んでいる。この国と文化を知り、以前より成長できたと思う。」

    この夏、ワールドカップで世界中がそれを目の当たりにした。ポチェッティーノは代表の「バブル」外のファン文化はあまり知らないが、その片鱗は見てきた。アルジェリアがカンザスと一体となり、スコットランドがボストンを埋め尽くし、ノルウェーがタイムズスクエアをボートで駆け抜けた。多くの人が、彼が20か月かけて学んだことを、今まさに学んでいる。

    「実際に訪れると、多くの人がアメリカ人に対して間違ったイメージを持っていると気づく。国によって見方は違うが、現実は異なる」

    だからこそ、契約が今夏で満了しても残留する可能性を彼は完全に否定しない。保証はないと言い、ワールドカップを最優先するものの、残留すれば次の大会まで4年間プログラムに身を捧げることになる。

    それでも、なぜ残らないのか？可能性はゼロではない。

    「将来を言葉で表すのは難しい」と彼は言う。「でも、今はここ以外で暮らす自分を想像できない。もしアメリカを離れたら、きっと恋しくなるだろう。」

    ただし、今はワールドカップに集中する。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    もう緊張しない

    ワールドカップデビューから24年。ポチェッティーノは still remember デビュー戦の前夜。日本でのアルゼンチン対ナイジェリア戦を目前に控えた彼は精神的にボロボロで、ほとんど眠れなかった。

    「本当に辛かった」と彼は語る。

    しかし今回は違っていた。米国代表のパラグアイ戦前夜、監督として初戦を迎える彼は会見で「準備は万端」と語った。 選手たちはすでに準備万端だった。激励の演説は不要だった。会見後、彼はホテルに戻り、赤ん坊のように眠った。翌日、米国代表はピッチでその理由を示した。

    「選手たちには絶大な自信を持っている。話し合い、とてもリラックスしている。エネルギーが良く、すべてが順調だと感じれば、疑いの余地はない。確信すれば簡単だ」 やる気を起こさせる必要も、言葉をかけたり、何かをする必要もない。選手たちは自分たちが何をすべきか分かっているからだ。

    「それが私がぐっすり眠れた理由だ。選手たちが主役だから、私は彼らの力を信じてリラックスしている。」

    オーストラリア戦も同じだった。選手たちはリラックスし、ゲームプラン通りに強度を高め、結果を見届けた。2試合に至るまで、数か月、数年、あるいは一生分の積み重ねがあった。その大舞台で力を示し、彼らは自信を持ってリラックスする力を手に入れた。

    取り組み自体は変わらない。次はトルコ戦だ。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、大局的には意味が薄い。それでもポチェッティーノには価値がある。より大きな展望が見えているからだ。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノの哲学

    「信じる・努力する・戦う」。

    ポチェッティーノは背後のボードを指した。円の中央にこの3語が書かれ、その円は同じ3語が繰り返し連なり、360度を埋め尽くしている。

    「3つのうち1つでも欠ければ大惨事だ」とポチェッティーノは言う。「信じるだけで努力しなければ？ 戦うだけで信じなければ？ そんなのでは戦えない。特に今、これは大きな意味を持つ」

    これは多くの絵やメッセージの1つに過ぎないが、どれも意味を持ち、最終的に「物事は正しいやり方で」という結論へ導く。それはピッチでも日常でも同じだと彼は言う。 チームシェフとの会話でも、選手との話し合いでも、報道でも、この原則は同じだ。正しいやり方で取り組めば、めったに失望しない。たとえ結果が出なくても、後悔は残らない。

    世界は、行動する人を裏切らない。道が不明瞭でも、価値観を貫けば目標は自ずと見えてくる。その先はどうなるか分からない。

    「リラックスして仕事に没頭しているとき、インスピレーションが生まれる」と彼は言う。「その瞬間に最高のパフォーマンスが発揮できる。私たちは『何かを手に入れたいなら、真剣に、責任を持って、集中し、没頭し、苦労なくして成果は得られない』という文化で育った。

    「サッカーは善良さに報いるのではなく、才能に報いる」

    今夏、サッカーがポチェッティーノと米国代表に報いるか罰するかは不明だ。サッカーは残酷で、油断すれば一瞬で状況が変わる。一蹴りで全てが崩れ去ることもある。

    一方で、すべてが好転することもある。一振りでキャリアが変わり、海外での代表監督就任で人生観が変わり、壁のメモが一念を改めさせる。その小さな変化が周囲を良い方向へ導く。

    だから、ポチェッティーノの言葉通り、まず行動してみたらどうだろう？物事が好転すると信じてみれば？胸が高鳴る瞬間を楽しんでみれば？その瞬間に感じた言葉をメモしてみれば？そして、自分だけの「完璧な波」を創り出す勇気と信念を持ってみれば？

    「一つひとつの言葉が、初日から今日に至るまでの私たちの旅路を表していると思います」とポチェッティーノは語り、少し間を置いてこう締めくくった。「そして、その先へと続くのです。」

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