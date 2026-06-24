Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「なぜ我々ができないのか？」――マウリシオ・ポチェッティーノ監督が語る、米国代表のワールドカップ制覇への夢と、米国での学びが生む信念、そして残したい遺産。

Analysis
アメリカ合衆国
M. Pochettino
特集＆コラム
トルコ 対 アメリカ合衆国
トルコ
ワールドカップ

サーフィンの思索から手書きの引用句が並ぶ壁まで、マウリシオ・ポチェッティーノは米国代表のワールドカップへの夢を後押しする信念を語る。「なぜ俺たちじゃダメなんだ？」

カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。入るとまず目に入るのは眺望だ。バルコニー越しに太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この光景は「我が家」と呼ぶ監督を still 魅了している。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日をじっと見つめながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉は、ただ座って完璧な波を待つのみでは満足しない、USMNT（アメリカ男子代表）ヘッドコーチの姿勢を映し出す。彼の背後の壁には、自身で書きつけた格言や座右の銘、賛辞、思索が並ぶ。 それらすべての上には、6つの大きな文字が掲げられている。

なぜそうしないのか？

ポチェッティーノは、集まった記者団に、この2語がすべての中心にあると語る。これが彼がこの職を引き受けた理由であり、困難な局面を乗り切れた理由だ。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。初めて口にした瞬間を彼は覚えている。それはとても自然で即興的だった。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングで生まれた。選手たちは励ましの言葉を聞くつもりで部屋に入ったが、理想を抱いて出て行った。

「ミーティングの前に準備はしない。頭では考えるが、最後は直感と感覚だ。そのとき私は言った。『みんな、聴け。信じよう。なぜ僕たちじゃないんだ？ なぜだ？ 誰も信じていなくても、目の前の相手を倒せる』」

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問い続けてきた。

パラグアイに4-1、オーストラリアに2-0で勝ち、彼らは言葉を体現した。いまや世界中が問う。「なぜこのチームは勝てないのか？」「勝ったらどうなるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らず前に掲げた目標をすでに達成している。彼はアメリカに着き、何かを信じたい国を見つけた。その国は、今まさに自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出そうとしている監督とチームに、求めていたものを見つけたのかもしれない。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこの成果を振り返るすべての人への戒めも記されている。

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    「本当に辛かった」

    ポチェッティーノは認める。ゴールドカップ決勝でメキシコに敗れた後、彼は泣いた。だがそれは敗北のせいではなかった。敗北は初めてではない。パフォーマンスや逃したチャンスのせいでもなかった。あの日、選手たちの前で彼の頬を伝った涙は、目の前の光景と、耳にした言葉によるものだった。

    その日、ヒューストンで米国代表は緑・白・赤の観客に包まれ「エル・トリ」に敗れた。ポチェッティーノは「不公平に感じた」と語り、泣くしかできなかった。選手たちにあの声援を感じさせるには何が必要なのか。彼は、オハイオ州立大対テキサス大の試合でその光景を目の当たりにし、それが可能だと知っていた。 しかしその日、米国代表はホームながらアウェイの雰囲気に包まれていた。支援がないわけではないが、スタジアムでその声を彼らは感じられていなかった。

    「アメリカ国民、選手、スタッフのために胸が痛んだ」と彼は語る。「自国で試合をしているのに、7万人のメキシコ人が『Cry and cry』や『Llorar y Llorar』と歌っている。自国でそんなことが起きるなんて受け入れられない。本当に辛かった」。

    しかしそれから1年も経たないオーストラリア戦後、シアトルのピッチで彼は次々と仲間と抱き合った。スタジアムに「カントリー・ロード」が流れ、何千人ものアメリカ人が自国の歌を歌い、勝利を祝った。これこそが文化だ。彼がずっと戦ってきたものだ。

    その文化はもともとあったと彼は信じている。

    「私の問いは『なぜそうしないのか？』だった」と彼は繰り返す。「ファンがこれほど情熱的なら、なぜ彼らは私たちやサッカーの側にいないのか？ 彼らは、その情熱がどれほど巨大であるかを示してくれるだろう。それは選手たちにとって非常に力強いものであり、今、私たちはそれを成し遂げた。 これは素晴らしいことで、このスポーツを少し変えるかもしれない。私たちは心から愛するこのスポーツの一員となり、良い方向へ進化させたい。アメリカの人々がサッカーにも情熱を向け始めた今、なぜここに来て、その一部にならないのか？」

    彼はさらにこう付け加えた。「ここにいることは素晴らしい挑戦だ。サッカーはファンとのつながりで変わる。シャーロット、シカゴ、ロサンゼルス、シアトルのファンたちとの間で、その変化を実感し始めている。これまでのどの試合とも全く違うものだ。」

    一朝一夕の成果ではない。W杯での勝利は後押ししたが、その背後には敗戦や批判、疑問など、数多くの試練があった。新監督としての輝きが薄れた中盤には、状況が予想以上に悪化した時期もある。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    パンチと工程

    ポチェッティーノはその事態を予期しており、今思えばあのタイミングで起きたことをむしろ喜んでいた。2025年3月、CONCACAFネーションズリーグで米国代表が屈辱的な敗北を喫しても、彼は全く驚かなかった。自チームには当然の報いであり、必要なことだったのだ。

    「あの強烈な一撃を食らったが、しばらくはKOされなかった」とポチェッティーノは今になって笑いながら語る。また、就任当初、USMNTが慢心していたことについて「自分たちも少し世間知らずだった」と振り返る。 「何だよ、これ？」と思った。ワールドカップが目前だから、みんな代表に参加したがっていると思っていたが、実際は正反対だった。

    「あの痛烈な一撃は予想していた。痛かったが、我々がどんな状況にあるかを人々に気づかせるための計画だったと思う。選手たちでさえ、この状態では無理だと悟るためだった。ワールドカップに万全で臨むことは不可能だったのだ。」

    その後1年余り、立て直しの過程は波乱万丈だった。若手が躍動したゴールドカップで再出発し、秋には陣容と文化の段階的な刷新が続いた。春先に再び躓いたものの、W杯直前には2つの親善試合で自信を取り戻した。道のりは一直線ではなく、順風満帆ではなかった。 その過程で彼が求め続けたのは「信頼」だけだった。

    今回のW杯2試合を見る限り、彼の考えは的外れではなかった。

    「プロセスを分析するのは難しい」と彼は語る。「種を蒔くようなものだ。最初は見えない。やがて木が育つ。計画を説明するのは難しかった。簡単ではないからだ」

    その最終目標は、チームがワールドカップで最高パフォーマンスを発揮し、同時にポチェッティーノがキャリアで何度も目にしてきた持続可能なチーム文化を築くことだった。その過程で彼は、当初の計画にはなかった「アメリカ人であること」と、それに伴う独特の要素も受け入れた。

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    テディ・スウィムズからチック・フィル・Aまで

    ポチェッティーノは最近聴いている曲を次々と挙げる。カントリー音楽の割合が増え、レイニー・ウィルソンやエラ・ラングレーをプレイリストに入れている。テディ・スウィムズも依然としてお気に入りで、12月にはニューヨークのコンサートにも行った。

    アメリカに来る際、自分に対する誤解があることは承知していた。アメリカの食文化は知っていたが、その選択肢の多さに驚いた。ヘルシーなオーガニック食品も、伝統的な高脂肪なアメリカ料理も、ホールフーズならすべて手に入る。彼はチックフィレイも気に入っている。「最高だよ」と笑いながら語った。

    彼を魅了したのは音楽や食事だけではない。むしろその精神だ。2024年10月に米国男子代表（USMNT）監督に就任して以来、全米20都市でチームを率い、多くの地域を見てきた。

    「この服（USMNTのトラックスーツ）でレストランに行ってもいいし、スーツにネクタイでもOK。 人々はフレンドリーで、すぐに居心地よくさせてくれる。たとえばナッシュビルでバーに入れば、一人でもすぐに友達ができる。数分でその場に溶け込め、ここが自分の場所だと感じられるんだ。

    「アメリカ中を回って驚いたのは、州によって文化は違うのに、どこでも人が温かいことだ。みんな歓迎してくれ、すぐに溶け込めるよう気遣ってくれる。この広大な国の人々は素晴らしい。私たちは多くを学び、成長できたと思う。」

    この夏、ワールドカップで世界中がそれを目の当たりにした。ポチェッティーノは代表の「バブル」外のファン文化はあまり知らないが、その片鱗は見てきた。アルジェリアがカンザスと一体となり、スコットランドがボストンを埋め尽くし、ノルウェーがタイムズスクエアをボートで駆け抜けた。多くの人が、彼が20か月かけて学んだことを、今まさに学んでいる。

    「実際に訪れると、多くの人がアメリカ人に対して間違ったイメージを持っていることに気づく。国によって見方は違うが、現実は異なる」

    だからこそ、契約が今夏で満了しても残留する可能性を彼は完全に否定しない。保証はないと言い、ワールドカップが最優先だとする。残留すれば、次の大会まで4年間プログラムに身を捧げることになる。

    それでも、なぜ残らないのか？可能性はゼロではない。

    「将来を言葉で表すのは難しい」と彼は言う。「でも、今はここ以外で暮らす自分を想像できない。もしアメリカを離れたら、きっと恋しくなるだろう。」

    ただし、今はワールドカップに集中するだけだ。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    もう緊張しない

    ワールドカップデビューから24年。ポチェッティーノは still remember デビュー戦の前夜。日本でのアルゼンチン対ナイジェリア戦を数時間前に控え、彼は精神的にボロボロで、ほとんど眠れなかった。

    「本当に辛かった」と彼は語る。

    しかし今回は違っていた。米国代表のパラグアイ戦前夜、初出場を控えた監督は会見で「準備は万端」と語った。 選手たちはすでに準備万端だったため、激励の演説は必要なかった。会見後、彼はホテルに戻り、赤ん坊のように眠った。翌日、米国代表はピッチでその理由を示した。

    「選手たちには絶大な自信を持っている。話し合い、全員がリラックスしている。エネルギーが良く、すべてが順調で完璧だと感じるとき、疑いの余地はない。確信すれば『これで簡単だ』と思える」 やる気を起こさせる必要も、言葉をかけたり、何かをする必要もない。選手たちは自分たちが何をすべきか分かっているからだ。

    「それが私がぐっすり眠れた理由だ。選手たちが主役だから、私は彼らの力を信頼し、リラックスしている。」

    オーストラリア戦も同じだった。選手たちはリラックスし、ゲームプラン通りに強度を高め、結果を見届けた。2試合に至るまでには、月日を重ねた準備があった。その大舞台で力を示し、彼らは自信を持ってリラックスできることを知った。

    取り組み自体は変わらない。次はトルコ戦だ。すでに決勝トーナメント進出を決めているため、大局的には意味が薄い。それでもポチェッティーノには価値がある。より大きな展望が見えているからだ。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポチェッティーノの哲学

    「信じる・努力する・戦う」。

    ポチェッティーノは背後のボード、とりわけその一部を指さした。円の中央にこの3語が書かれ、その円は同じ3語が繰り返されてできている。3語が重なり、360度つながっている。

    「3つのうち1つでも欠ければ大惨事だ」とポチェッティーノは言う。「信じるだけで努力しなければ？ 戦うだけで信じなければ？ そんなのでは戦えない。特に今、これは大きな意味を持つ」

    これは多くの絵やメッセージの1つに過ぎないが、どれも意味を持ち、最終的に「物事は正しい方法でやるべきだ」という結論へ導く。それはピッチ上でも日常でも同じだと彼は言う。 チームシェフとの会話でも、選手との話し合いでも、報道でも、この原則は同じだ。正しいやり方で取り組めば、めったに失望しない。たとえ結果が出なくても、後悔は残らない。

    世界は、行動する人を裏切らない。道が不明瞭でも、価値観に従い続ければ目標は自ずと見えてくる。その先はどうなるか分からない。

    「リラックスして仕事に没頭しているとき、インスピレーションが生まれる」と彼は言う。「そのインスピレーションがあればベストを尽くせる。私たちは『何かを手に入れたいなら真剣に責任を持って集中し努力せよ』という文化で育った。

    サッカーは善良さに報いるのではなく、才能に報いる」

    今夏、米国代表を率いるポチェッティーノにサッカーが報いるのか、それとも罰を与えるのかは不明だ。サッカーは残酷で、一瞬の油断で状況は一変する。一蹴りで全てが崩れ去ることもある。

    一方で、すべてが好転することもある。一振りでキャリアが変わり、海外での代表監督就任で人生観が変わり、壁のメモが一念を改めさせる。その小さな変化が周囲を好転させる。

    だから、ポチェッティーノの言葉通り、まず行動してみたらどうだろう？物事が好転すると信じてみれば？心が躍る瞬間を楽しんでみれば？その瞬間に感じた言葉をメモしてみれば？そして、自分だけの「完璧な波」を信じて踏み出す勇気を持ってみれば？

    「一つひとつの言葉が、初日から今日に至るまでの私たちの旅路を表していると思います」とポチェッティーノは語り、少し間を置いてこう締めくくった。「そして、その先へと続くのです。」

ワールドカップ
トルコ crest
トルコ
TUR
アメリカ合衆国 crest
アメリカ合衆国
USA