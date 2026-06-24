カリフォルニア州アーバイン発――マウリシオ・ポチェッティーノ監督のオフィスは、米国男子代表チームのワールドカップ宿泊ホテルの低層階にある。入るとまず目に入るのは眺望だ。バルコニー越しに太平洋の絶景が広がる。滞在開始から数週間がたっても、この光景は「我が家」と呼ぶ監督を still 魅了している。

「24時間、あそこでサーフィンをする人たちの姿が見えるんだ」と、ポチェッティーノは海に沈み始めたばかりの夕日をじっと見つめながら言う。「ちょっと退屈じゃないか？ 彼らは完璧な波を待っているけど、それが決して来ないんだ」

この言葉は、ただ座って完璧な波を待つのみでは満足しない、USMNT（アメリカ男子代表）ヘッドコーチの姿勢を映し出す。彼の背後の壁には、自身で書きつけた格言や座右の銘、賛辞、思索が並ぶ。 それらすべての上には、6つの大きな文字が掲げられている。

なぜそうしないのか？

ポチェッティーノは、集まった記者団に、この2語がすべての中心にあると語る。これが彼がこの職を引き受けた理由であり、困難な局面を乗り切れた理由だ。彼は毎日自分に言い聞かせ、選手たちにも繰り返し伝える。初めて口にした瞬間を彼は覚えている。それはとても自然で即興的だった。 その言葉が重要なのは、彼と選手たちが最も必要とした瞬間に生まれたからだろう。

それは11月の普通のチームミーティングで生まれた。選手たちは励ましの言葉を聞くつもりで部屋に入ったが、理想を抱いて出て行った。

「ミーティングの前に準備はしない。頭では考えるが、最後は直感と感覚だ。そのとき私は言った。『みんな、聴け。信じよう。なぜ僕たちじゃないんだ？ なぜだ？ 誰も信じていなくても、目の前の相手を倒せる』」

「なぜなら、それが真実だからだ」

ポチェッティーノは心から信じており、選手たちも同じだ。彼らは大会中ずっと「なぜ俺たちがダメなんだ？」と問い続けてきた。

パラグアイに4-1、オーストラリアに2-0で勝ち、彼らは言葉を体現した。いまや世界中が問う。「なぜこのチームは勝てないのか？」「勝ったらどうなるのか？」

優勝できるのは1チームだけ。オッズは低い。それでも可能性はあり、人々は信じ始めている。 ある意味、ポチェッティーノは2年足らず前に掲げた目標をすでに達成している。彼はアメリカに着き、何かを信じたい国を見つけた。その国は、今まさに自分たちだけの「パーフェクト・ウェーブ」を生み出そうとしている監督とチームに、求めていたものを見つけたのかもしれない。

「それは、レガシーを築く一部になること」と彼は言う。「私にとって最も重要なのは、代表チームとファンの絆だ。それが真のレガシーで、優勝よりも大切だ。もちろん勝ちたいが、より必要なのはこの絆だ」

ポチェッティーノのレガシーは、今後数週間で形になる。すでに決勝トーナメント進出を決めているが、まだ書き残すべきことは多い。 とはいえ、現状はほぼ計画通りだ。そう感じなかった時期もあるが、ポチェッティーノの机の後ろに書かれた言葉がそれを語っている。そこには前向きな言葉だけでなく、監督や選手、そしてこの成果を振り返るすべての人への戒めも記されている。