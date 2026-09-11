「なぜ彼らがあのように振る舞ったのか分からない」　クリストファー・エンクンクが「驚き」の退団を受けてACミランを批判、RBライプツィヒのスターがルベン・アモリムの哲学にも皮肉

ライプツィヒが最近行ったコモとのチャンピオンズリーグの一戦、その試合が最終的にドイツ勢にとって屈辱的な1-4の敗戦に終わる前に、エンクンクはイタリアでの突然の退団について困惑を口にした。マルティン・デミチェリス監督と並んで座ったこのアタッカーは、ロッソネリでの時間が唐突に終わったことに言及した。

「ミランの決断？ 尊重されるべき選択だが、なぜ彼らがあのように行動したのかは分からない」とエンクンクは述べた。「驚いたよ。いずれにせよ、彼らのシーズンの成功を願っている」

このFWはロンドンでの以前の苦闘についても振り返り、スタンフォード・ブリッジでのコンディション面の問題と、イタリアでの戦術的な孤立との鮮明な対比を示した。「チェルシーに行ったときは物事は順調に始まったが、最後の親善試合の終わりに負傷した。そしてその後、すべてが変わった」と説明した。

「最初の手術を受けて、早くピッチに戻りたかったし、多くの変化もあった。チェルシーでの自分の役割は気に入らなかった」