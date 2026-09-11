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「なぜ彼らがあのように振る舞ったのか分からない」 クリストファー・エンクンクが「驚き」の退団を受けてACミランを批判、RBライプツィヒのスターがルベン・アモリムの哲学にも皮肉
サン・シーロ退場後、ンクンクに募るフラストレーション
フランス代表の同選手は、2025年夏にチェルシーからの大型移籍を経てイタリアに加入した。ミランは獲得に向けて多額の投資を行い、初期費用として3700万ユーロ（3100万ポンド）を支払い、さらに最大500万ユーロ（400万ポンド）のボーナスが加わる条件だった。サン・シーロで過ごした唯一のシーズンでは、このFWはセリエA32試合で7ゴールを記録し、コッパ・イタリアでも2試合で1得点を加えた。
負傷離脱のない1年だったにもかかわらず、移籍市場終盤にミラン首脳陣は素早く同選手を戦力外と判断した。その結果、ンクンクは厳しい形で古巣RBライプツィヒへの復帰を決めた。ブンデスリーガの同クラブは400万ユーロ（340万ポンド）のレンタル契約をまとめ、この契約には2800万ユーロ（2400万ポンド）で完全移籍へ切り替えるオプションが含まれている。
- Getty Images Sport
ンクンクがミランの狙いに疑問を呈する
ライプツィヒが最近行ったコモとのチャンピオンズリーグの一戦、その試合が最終的にドイツ勢にとって屈辱的な1-4の敗戦に終わる前に、エンクンクはイタリアでの突然の退団について困惑を口にした。マルティン・デミチェリス監督と並んで座ったこのアタッカーは、ロッソネリでの時間が唐突に終わったことに言及した。
「ミランの決断？ 尊重されるべき選択だが、なぜ彼らがあのように行動したのかは分からない」とエンクンクは述べた。「驚いたよ。いずれにせよ、彼らのシーズンの成功を願っている」
このFWはロンドンでの以前の苦闘についても振り返り、スタンフォード・ブリッジでのコンディション面の問題と、イタリアでの戦術的な孤立との鮮明な対比を示した。「チェルシーに行ったときは物事は順調に始まったが、最後の親善試合の終わりに負傷した。そしてその後、すべてが変わった」と説明した。
「最初の手術を受けて、早くピッチに戻りたかったし、多くの変化もあった。チェルシーでの自分の役割は気に入らなかった」
対立するビジョンとドイツへの帰還
ンクンクは、イタリアを離れた理由が最終的には戦術的なミスマッチにあったことを強調した。セリエAでは万全のコンディションを維持していた一方で、ピッチ上ではアモリムの具体的な要求にうまく適応できなかったという。
「一方でミランではケガはなかったが、フットボールに対するビジョンが自分とは違っていた」とFWは述べた。「だから、ここに戻って自分のフットボールをするチャンスが訪れた瞬間、それをつかんだ」
その後、コモ相手に欧州で大敗を喫したにもかかわらず、このフランス人選手は慣れ親しんだ環境で再び最高の状態を取り戻すことに意欲を見せている。「ここに来ることができてとてもうれしいし、正しい決断をしたと確信している」と付け加えた。「最初の1週間は素晴らしかったし、チームは自分をとても温かく迎えてくれた。本当にここへ戻りたかったし、自分のフットボールがしたかった。監督とも話したし、ほかの選択肢もあったが、自分はここに戻るべきだと感じた」
- Gonzales Photo
欧州での屈辱からの巻き返し
ンクンクとライプツィヒは、欧州コンペティションでの悲惨なスタートから立て直すために険しい道のりに直面している。コモに1-4で大敗したデミチェリス監督率いるチームは、素早く立て直しを図り、構造的な欠陥を修正しなければならない。
2つの異なる欧州の強豪クラブでフラストレーションのたまる3年間を過ごした後、このアタッカーが何より重視しているのは、ただ自身のキャリアを立て直し、この大敗を受けた新たなチームメートを鼓舞することだ。今季への目標を語ったンクンクは、最後にこう締めくくった。「目標？ 楽しみたいし、プレーしたいし、チームを助けたい。僕はハングリーだし、全力を尽くしたい。この3年間は思っていたようにはいかなかった。だから今は、ただ楽しみたいだけなんだ」
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