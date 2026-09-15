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「なぜ彼はこれ以上大きな存在になれていないのか？」 マンチェスター・ユナイテッドDFは「伸び悩んでいる」とされ、守備が不安定なマンチェスター・ユナイテッド最終ラインの面々は「ある週は8点、次の週は5点」と非難された
マンチェスター・ユナイテッドは今季ここまでですでに7失点を喫している
昨季は最終的に3位フィニッシュを確保し、チャンピオンズリーグ復帰への道を切り開いたものの、ユナイテッドはトップリーグ38試合で50失点を喫した。優勝したアーセナルの失点数はそのほぼ半分だった。
2026年の夏の移籍市場では、この問題に対する解決策は求められず、資金は中盤の強化にさらに投じられた。12カ月前には前線を補強していたこともあり、適切な補強モデルが採られていたのかに疑問の声が上がっている。
今季はここまで4試合で勝ち点4にとどまっており、マイケル・キャリック監督のチームはプレミアリーグでまだクリーンシートを達成できていない。ハル戦、ホームでのイプスウィッチ戦、アウェーのエバートン戦でいずれも2失点を喫し、その後オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ダービーでは、シティのアーリング・ハーランドに物議を醸す決勝点を決められた。
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マンチェスター・ユナイテッドはなぜ守備面で苦しんでいるのか。
ユナイテッドがいまだ解決できていない分かりにくい問題について問われた元マンチェスター・ユナイテッドDFのシンプソンは、英国最高のベッティングサイトを紹介する『Free Bets』の提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「失点が多すぎる。確かに前線では、ほとんどの時間帯でいいプレーができている。ただ、ルーク・ショーに加えて左SBが必要だというのは、以前からよく言われていたことだ。ルークは昨季素晴らしかったとはいえ、誰もがルークは週に2試合をこなせないと分かっている。自分たちはすべての大会で戦いたい。その中で、チャンピオンズリーグは今や8試合あるし、カップ戦でも上まで勝ち進みたいはずだ。
「パトリック・ドルグは左SBに入っている。週末の［シティ戦］でもそれを見た。昨季は負傷する前、より高い位置でプレーした時に、まずまずの脅威になっていた。CBはどうか？ 僕はハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスの2人だと思う。
「SBについては心配している。不安定さがある。ある週はヌサイル・マズラウィ、次の週はジオゴ・ダロト、そしてある週は10点満点で8の出来でも、次の週は5になる。プレミアリーグでもチャンピオンズリーグでも、どのリーグでプレーしていようと、結果を出そうとするなら、守備陣にある週は8で次の週は5という選手がいてはダメだと思う。
「前線ならそれでもいいと思う。ウイングの選手が5の出来なら交代できるし、普通は60分か70分で代えられるからだ。でも守備ではそれはできない。毎週7の出来を出せる固定の最終ラインが必要なんだ。そして、その選手たちが出られない時に誰が入るのか、という話になる」
ヨロとオールド・トラッフォードの他のDF陣に投げかけられた疑問
ユナイテッドには控えがいるのは確かだが、その層の中には、まだ本当の意味で信頼を勝ち取れていない選手もいる。2024年にリールからイングランドへ渡ったヨロも、その部類に入る。まだ20歳だが、マンチェスター・ユナイテッドでは69試合に出場している。
シンプソンはそのポジションに不安を抱いており、キャリックが直面する守備面の悩みにも触れてこう付け加えた。「ダロトは負傷しているし、［エイデン］ヘブンはハル戦以降見ていない。驚きはないよ。おそらく彼にとっては間違った試合だった。シーズン序盤のアウェーのハル戦で、相手はオリヴァー・マクバーニー。たぶんベストではなかった。
「ヨロはまったく伸びていない。もうここに来て2年になるのか？ いろいろ見てみると、加入した時は若くて線が細かった。なのに、なぜジムに行っていないんだ？ なぜ体が大きくなっていない？ なぜもっと強くなっていない？ フィジカル面に関して、この2年で何もしていないように見える。プレミアリーグが厳しいのは分かっているはずだ。だから、最終ラインの4人は最終ラインの4人なんだ。それがショー、マルティネス、マグワイア、そしてダロトだ」
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マンチェスター・ユナイテッドは、もっと移籍市場で動くべきだったのか？
ユナイテッドは水曜日に行われるカラバオカップ3回戦のブライトン戦で、大幅なメンバー変更に踏み切る可能性が高い。キャリック監督は、主力組の周辺にいる数人に出場機会を与えるかもしれない。
時機の悪い負傷は彼にとって追い風とはなっていないが、負傷や出場停止のリスクは常につきまとう。そしてマンチェスター・ユナイテッドは、戦力層を十分に整えていないこと、さらにすでに手元にいる選手たちを十分に突き上げるだけの競争を生み出せていないことを問題視されている。
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