ユナイテッドがいまだ解決できていない分かりにくい問題について問われた元マンチェスター・ユナイテッドDFのシンプソンは、英国最高のベッティングサイトを紹介する『Free Bets』の提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「失点が多すぎる。確かに前線では、ほとんどの時間帯でいいプレーができている。ただ、ルーク・ショーに加えて左SBが必要だというのは、以前からよく言われていたことだ。ルークは昨季素晴らしかったとはいえ、誰もがルークは週に2試合をこなせないと分かっている。自分たちはすべての大会で戦いたい。その中で、チャンピオンズリーグは今や8試合あるし、カップ戦でも上まで勝ち進みたいはずだ。

「パトリック・ドルグは左SBに入っている。週末の［シティ戦］でもそれを見た。昨季は負傷する前、より高い位置でプレーした時に、まずまずの脅威になっていた。CBはどうか？ 僕はハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスの2人だと思う。

「SBについては心配している。不安定さがある。ある週はヌサイル・マズラウィ、次の週はジオゴ・ダロト、そしてある週は10点満点で8の出来でも、次の週は5になる。プレミアリーグでもチャンピオンズリーグでも、どのリーグでプレーしていようと、結果を出そうとするなら、守備陣にある週は8で次の週は5という選手がいてはダメだと思う。

「前線ならそれでもいいと思う。ウイングの選手が5の出来なら交代できるし、普通は60分か70分で代えられるからだ。でも守備ではそれはできない。毎週7の出来を出せる固定の最終ラインが必要なんだ。そして、その選手たちが出られない時に誰が入るのか、という話になる」