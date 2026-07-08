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なぜ今日はワールドカップの試合がないのか？ 準々決勝を控えた1日間の休みを解説
ベスト8にとって必要な息抜き
混沌から決戦へ。7月8日は大会初の公式休養日だ。ベスト16が終了し、48チームは8チームに絞られた。選手たちはメットライフ・スタジアムでの決勝へ向け、ここで体力を回復する。
この休養日は、準決勝進出チームが最大8試合を戦う過密日程と、米・加・墨の広大な移動距離、そして酷暑を考慮し、選手たちの健康と運営面を配慮して設けられた。
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いつまた動き出すの？
中断は一時的だ。大会はまもなく再始動する。7月9日（木）、世界屈指のスターがそろう準々決勝が開幕する。ベスト16の激戦で対戦カードも決定。ファンはすぐドラマに戻れる。
準々決勝の幕開けはフランス対モロッコ。2022年準決勝の再現となる一戦は、マサチューセッツ州ボストン・スタジアムで行われる。
10日（金）の唯一の試合では、スペインがロスタイム弾でポルトガルを破り、復活のベルギーと対戦する。ベルギーはアメリカを4－1で下したが、試合前の退場劇が今も議論を呼んでいる。
土曜日のドラマ
トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、休憩期間中に準備を進めているチームの一つだ。劇的な展開の末、準々決勝進出を決めた。大会共催国メキシコとの過酷な試合で10人での戦いを強いられた「スリー・ライオンズ」は、次の試練に備え戦術を見直す貴重な時間を手に入れた。
準々決勝のイングランド対ノルウェーは7月11日（土）にフロリダ州マイアミ・スタジアムで行われ、高湿度と暑さが鍵を握る見込みだ。土曜の夜という時間帯は、メキシコシティでの勝利の勢いに乗るチームをファンが観戦する絶好の機会となる。
その直後には、ディフェンディングチャンピオンの試合が注目される。長年のライバル、ロナウドとは異なり、リオネル・メッシはエジプト戦で劇的な逆転勝利を収め、アルゼンチンのワールドカップへの夢をつないだ。彼らの前には、常連ダークホースのスイスが立ちはだかる。スイスはコロンビアとの緊迫したPK戦を制し、1954年以来となる準々決勝進出を決めた。GOAL
- AFP
メットライフ・ファイナルへの道のり
準々決勝の週末後、大会は7月12日と13日に短い中断に入り、14日と15日に準決勝が行われる。FIFAは、視聴者に高い品質のサッカーを提供し、後半の試合で疲労による魅力低下を防ぐため、この中断を計画している。
16日と17日も試合はなく、残ったチームは決勝に向けて準備する。18日（土）には3位決定戦が行われ、準決勝敗者2チームが銅メダルを争う。 大会の幕は7月19日（日）にイースト・ラザフォードで行われるグランドファイナルで正式に閉じる。それまでの水曜日、各チームはビデオ分析や怪我のケアに充て、高まる緊張感に備える。
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