トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、休憩期間中に準備を進めているチームの一つだ。劇的な展開の末、準々決勝進出を決めた。大会共催国メキシコとの過酷な試合で10人での戦いを強いられた「スリー・ライオンズ」は、次の試練に備え戦術を見直す貴重な時間を手に入れた。

準々決勝のイングランド対ノルウェーは7月11日（土）にフロリダ州マイアミ・スタジアムで行われ、高湿度と暑さが鍵を握る見込みだ。土曜の夜という時間帯は、メキシコシティでの勝利の勢いに乗るチームをファンが観戦する絶好の機会となる。

その直後には、ディフェンディングチャンピオンの試合が注目される。長年のライバル、ロナウドとは異なり、リオネル・メッシはエジプト戦で劇的な逆転勝利を収め、アルゼンチンのワールドカップへの夢をつないだ。彼らの前には、常連ダークホースのスイスが立ちはだかる。スイスはコロンビアとの緊迫したPK戦を制し、1954年以来となる準々決勝進出を決めた。

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