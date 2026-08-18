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なぜロドリは「夢」のレアル・マドリー移籍を断ってバルセロナを選んだのか？ 6500万ポンドで成立したマンチェスター・シティ移籍の舞台裏、そしてジョゼ・モウリーニョが犯した致命的なミスとは
レアルの決定力不足が命取りとなった
スペインサッカー界に衝撃が走る驚きの展開となった。ロドリは約6500万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティからバルセロナへ加入する見通しだ。守備的MFには以前からベルナベウ行きの可能性が取り沙汰されていたが、レアル・マドリー首脳陣の明確な熱意の欠如とチーム内の調和への懸念により、宿敵に先んじられる形となったという。『Marca』が伝えている。
報道によると、バルデベバス内部では30歳のプレースタイルに対する疑念があり、それが獲得の動きを停滞させたという。クラブ内の批判的な声は、ロドリが「ボールを落ち着かせるのに時間をかけすぎる」と主張し、ベルナベウの巨人は中盤に向けて、代わりに「よりダイナミックで、より強さのあるタイプ」を求めていたとされている。
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バルセロナの総力を挙げた熱烈なアプローチが実を結ぶ
レアル・マドリーの最初の接触は、熱意ある獲得への動きというより、形式的なものに映った。クラブ会長フロレンティーノ・ペレス氏とCEOホセ・アンヘル・サンチェス氏は接触したものの、新たに就任したモウリーニョ監督はロドリに直接電話をかけることを選ばなかった。この個人的な働きかけの欠如は、モウリーニョ監督がマルク・ククレジャやロドリの元チームメートであるベルナルド・シウバには自ら電話をかけていたことを踏まえると、特に際立っていた。
これとは対照的に、バルセロナはこの契約成立に向けて総力を挙げた。ハンジ・フリック、ジョアン・ラポルタ、デコはいずれも自らこのスペイン人選手に連絡を取り、プロジェクトを説明した。こうした個人的な働きかけはロッカールームにも及び、バルセロナの複数の選手が代表でのチームメートである同選手に連絡を取った。
ベルナベウの「時限爆弾」
個人的な勧誘活動に加え、それぞれのスポーツプロジェクトの安定性が、意思決定の過程で極めて大きな役割を果たした。バルセロナはラ・リーガ連覇を達成しており、スペイン代表を想起させる明確な戦術的アイデンティティーを備えている。一方で、レアル・マドリー陣営は、前シーズン終盤に公になった内紛に見舞われたことを受け、潜在的な「時限爆弾」と表現されている。
財政面の条件は同一だったと報じられており、スペインの両名門は同じ条件を提示していた。これは、この決断が純粋にスポーツ面のものであり、ロドリが最も居心地が良いと感じた環境に基づいていたことを裏付けている。幼少期からマドリードの街とのつながりがあったにもかかわらず、このMFはフリック率いるチームのプレースタイルを優先した。
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カンプ・ノウで新時代が始まる
移籍の手続きは急ピッチで進んでおり、ワールドカップ優勝キャプテンは4年契約にサインする見通しだ。これにより、2030年までクラブにとどまる可能性がある。マンチェスター・シティからの退団は、シティが近年の支配を支えてきた中盤の核を失うことを意味し、欧州サッカーの勢力図に大きな変化をもたらす。
メディカルチェックは水曜午前、バルセロナのトレーニング施設で実施される予定となっている。すべてが計画通りに進めば、クラブはエジプトの強豪アル・アハリとのジョアン・ガンペール杯を前に、新たなスター選手をお披露目する意向だ。コンディション面の懸念からデビューはやや遅れる見込みだが、カンプ・ノウ周辺の高揚感は明らかとなっている。
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