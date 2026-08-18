レアル・マドリーの最初の接触は、熱意ある獲得への動きというより、形式的なものに映った。クラブ会長フロレンティーノ・ペレス氏とCEOホセ・アンヘル・サンチェス氏は接触したものの、新たに就任したモウリーニョ監督はロドリに直接電話をかけることを選ばなかった。この個人的な働きかけの欠如は、モウリーニョ監督がマルク・ククレジャやロドリの元チームメートであるベルナルド・シウバには自ら電話をかけていたことを踏まえると、特に際立っていた。

これとは対照的に、バルセロナはこの契約成立に向けて総力を挙げた。ハンジ・フリック、ジョアン・ラポルタ、デコはいずれも自らこのスペイン人選手に連絡を取り、プロジェクトを説明した。こうした個人的な働きかけはロッカールームにも及び、バルセロナの複数の選手が代表でのチームメートである同選手に連絡を取った。



