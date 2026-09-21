元リヴァプールMFのマーフィーは、Snabbareの協力のもとで行われた取材で、イラオラ監督のチームはウイングの陣容に関してややバランスを欠いているとし、GOALにこう語った。「ミンテやサールの獲得を狙っているという噂はたくさんあったと思う。彼らは明らかに右サイド寄りの選手だから、クラブ側もその点は当然認識しているはずだ。

「ただ、クラブとしては、単に人数を埋めるためだけに誰かを買ったり連れてきたりしないことにも意味があると思う。すでに才能があって賢い選手たちがいて、そのサイドでもプレーできるのならなおさらだ。実際、バルコラが右でプレーするのは見たことがあるし、ガクポにもそこでやれるだけの賢さがあると思う。あそこからでも得点できるはずだ。実際、たしかフォレスト戦では右サイドから素晴らしいアシストも記録していたと思う。

「だから、サールやミンテを獲れなかった時点で、クラブはすでにいる戦力を見直して、『条件に完全には合わない選手を慌てて獲るのはやめよう』と考えたのだろう。だから、その判断は理解できる。

「移籍市場では、いつでも欲しい選手を手に入れられるわけではない。どうしても必要だからといって、相手の言い値で割高な金額を払うようなことはできない。彼らはすでに多くの資金を使っているのだから。

「理想を言えば、もっと本職の右サイドの選手が欲しいというのはその通りだと思う。そこには同意する。でも最終的に、あのサイドで片りんを見せているムニョス、そこでプレーできるガクポ、さらにはバルコラもいて、現時点で十分な戦力があるかと聞かれれば、私は十分あると思う」