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なぜリヴァプールはモハメド・サラーの直接的な後継者に移籍資金を浪費しなかったのか。ダニー・マーフィーが、実績ある右ウイングを獲得しなかった判断を説明
バルコラ、ガクポ、ングモハ、ムニョスは左ウイングを好む
ブラッドリー・バルコラは、前回の移籍市場最終日を前にマージーサイドに加わった選手の中で最も高額な補強となり、チャンピオンズリーグ優勝経験を持つフランス代表は、1億2300万ポンド（1億6500万ドル）の契約でパリ・サンジェルマンから引き抜かれた。
彼は、コーディ・ガクポ、リオ・ングモハ、ビクトル・ムニョスと同様に、左サイドでプレーすることを望んでいる。そして、257ゴールを記録したサラーが去った後の穴を誰かが埋める中で、アンドニ・イラオラはチーム選考で創意工夫を迫られている。
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リヴァプールはミンテとサールへの関心が報じられていた
プレミアリーグを2度制したその選手の後継者候補は特定されていたとされ、ブライトンのヤンクバ・ミンテやクリスタル・パレスのイスマイラ・サールに対してオファーも提示されたが、国内のライバルクラブとの間で合意には至らなかった。
リヴァプールは、性急に第3、第4、第5の選択肢に資金を投じるのではなく、好機を待ち、現有戦力でやり繰りし、1月に再評価することを選んだ。それが現時点では最善のアプローチだと考えられている。
なぜリヴァプールはサラーの後継者を獲得しなかったのか
元リヴァプールMFのマーフィーは、Snabbareの協力のもとで行われた取材で、イラオラ監督のチームはウイングの陣容に関してややバランスを欠いているとし、GOALにこう語った。「ミンテやサールの獲得を狙っているという噂はたくさんあったと思う。彼らは明らかに右サイド寄りの選手だから、クラブ側もその点は当然認識しているはずだ。
「ただ、クラブとしては、単に人数を埋めるためだけに誰かを買ったり連れてきたりしないことにも意味があると思う。すでに才能があって賢い選手たちがいて、そのサイドでもプレーできるのならなおさらだ。実際、バルコラが右でプレーするのは見たことがあるし、ガクポにもそこでやれるだけの賢さがあると思う。あそこからでも得点できるはずだ。実際、たしかフォレスト戦では右サイドから素晴らしいアシストも記録していたと思う。
「だから、サールやミンテを獲れなかった時点で、クラブはすでにいる戦力を見直して、『条件に完全には合わない選手を慌てて獲るのはやめよう』と考えたのだろう。だから、その判断は理解できる。
「移籍市場では、いつでも欲しい選手を手に入れられるわけではない。どうしても必要だからといって、相手の言い値で割高な金額を払うようなことはできない。彼らはすでに多くの資金を使っているのだから。
「理想を言えば、もっと本職の右サイドの選手が欲しいというのはその通りだと思う。そこには同意する。でも最終的に、あのサイドで片りんを見せているムニョス、そこでプレーできるガクポ、さらにはバルコラもいて、現時点で十分な戦力があるかと聞かれれば、私は十分あると思う」
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リヴァプールは2026-27シーズンで無敗を維持している
2026-27シーズン序盤には、ガクポ、ングモハ、ムニョス、バルコラがいずれも右サイドでプレーする時間を過ごしている。そうしたポジションから、タッチライン際を駆け上がって低いボールをボックス内へ送り込み、問題を引き起こした場面で、オランダ代表のガクポはボーンマス戦でリヴァプールの決勝点を決めたアレクサンデル・イサクをアシストした。
2027年序盤、あるいは来夏にも、ミンテとサールのような選手たちへの関心が再燃する可能性はある。2人ともアンフィールド行きを望んでいるとされているためだ。ただ、リヴァプールは今季のプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カラバオカップで無敗を維持しており、『新たなサラー』の獲得は現時点で差し迫った最重要課題にはなっていない。
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