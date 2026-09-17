負傷だけがイサクの足かせになっていたのか、それとも他に何か懸念があるのかと問われた、現在はCasino.orgのアンバサダーを務め、英国のプレーヤーが英国向けに選ばれた最高のオンラインカジノを比較する手助けもしている元リヴァプールFWのオーウェン氏は、GOALにこう語った。「今はフィットネスの問題ではないと思う。彼はかなりの期間チームに戻っていたし、シーズンを最後まで戦い、それからワールドカップに行き、さらにプレシーズンもフルでこなした。

「だから、今の問題はフィットネスではないと思う。ただ、難しいのはチームの中でプレーしている時のことで、昨季のリヴァプールは苦しんでいたし、彼が出場可能だった時もチームは苦しんでいた。［フロリアン］・ヴィルツを責めることもできるし、昨季の［ドミニク］・ソボスライ以外はほとんど誰でも責められる。高額な補強選手であれば視線はすべて自分に向くものだが、ソボスライ以外で昨季に自分の価値を示せたのは誰だったのか。本当に難しい。

「一方で、ユルゲン・クロップの下にあった過去のリヴァプールも見てきた。チームに平均的な選手が何人かいると思われていても、勢いが出て、何かが回り始めると、かつては渡り鳥のようなプロだとみんなが思っていたこうした［アンディ］・ロバートソンや［ジェームズ］・ミルナー、［ジョーダン］・ヘンダーソンが、突然、どのチームにとっても車輪を回す最も重要な歯車だとみんなに思われるようになる。

「つまり、何が言いたいかというと、潮が満ちればすべての船が浮かぶようなもので、昨季のリヴァプールには多くの問題があったのに、私たちはイサクを責めているだけだということだ。そして、ある程度はヴィルツもそうだ。だが、繰り返すが、それはおそらく彼らが最も高額な2人だからにすぎない。」