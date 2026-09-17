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翻訳者：
なぜリヴァプールではアレクサンデル・イサクに非難の矛先が向けられていないのか。マイケル・オーウェンが1億2500万ポンドのストライカーを巡る大局的な状況を説明
記録破りの移籍後、イサクは安定感を欠いた
イサクはニューカッスルを離れてマージーサイドへ向かった際、イギリスサッカー界で史上最高額の選手となった。その移籍を実現させた末に、十分なプレシーズンプログラムを積まないままリバプールに加入した。
その結果、新天地での船出はスロースタートを強いられる形となり、さらに2025年12月に負った脚の骨折によって、安定感と自信を築こうとする試みは一段と頓挫した。才能ある26歳には、今季より多くのものが期待されていた。
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今季は3ゴールを挙げているが、ここ3試合は無得点だ
ノッティンガム・フォレスト、イプスウィッチとのプレミアリーグ2試合連続では3得点を記録したが、その一時的な好調の後は3試合にわたってゴールを決められていない。
チーム全体のためにどれだけ貢献しているのか、そして高い期待に応えるにあたってスウェーデン代表が適切なメンタリティーを備えているのかをめぐり、疑問の声は引き続き上がっている。
なぜイサクは期待に応えるのに苦しんでいるのか？
負傷だけがイサクの足かせになっていたのか、それとも他に何か懸念があるのかと問われた、現在はCasino.orgのアンバサダーを務め、英国のプレーヤーが英国向けに選ばれた最高のオンラインカジノを比較する手助けもしている元リヴァプールFWのオーウェン氏は、GOALにこう語った。「今はフィットネスの問題ではないと思う。彼はかなりの期間チームに戻っていたし、シーズンを最後まで戦い、それからワールドカップに行き、さらにプレシーズンもフルでこなした。
「だから、今の問題はフィットネスではないと思う。ただ、難しいのはチームの中でプレーしている時のことで、昨季のリヴァプールは苦しんでいたし、彼が出場可能だった時もチームは苦しんでいた。［フロリアン］・ヴィルツを責めることもできるし、昨季の［ドミニク］・ソボスライ以外はほとんど誰でも責められる。高額な補強選手であれば視線はすべて自分に向くものだが、ソボスライ以外で昨季に自分の価値を示せたのは誰だったのか。本当に難しい。
「一方で、ユルゲン・クロップの下にあった過去のリヴァプールも見てきた。チームに平均的な選手が何人かいると思われていても、勢いが出て、何かが回り始めると、かつては渡り鳥のようなプロだとみんなが思っていたこうした［アンディ］・ロバートソンや［ジェームズ］・ミルナー、［ジョーダン］・ヘンダーソンが、突然、どのチームにとっても車輪を回す最も重要な歯車だとみんなに思われるようになる。
「つまり、何が言いたいかというと、潮が満ちればすべての船が浮かぶようなもので、昨季のリヴァプールには多くの問題があったのに、私たちはイサクを責めているだけだということだ。そして、ある程度はヴィルツもそうだ。だが、繰り返すが、それはおそらく彼らが最も高額な2人だからにすぎない。」
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ヴィルツ、失われた輝きを探す新たな高額補強に
ヴィルツは、失われた輝きをなおも探し続けるアンフィールドに加わった、もう一人の大型補強である。ドイツ人プレーメーカーには1億1600万ポンド（1億5500万ドル）という値札が掛けられている。イサクらがフル回転できるよう、その弾丸を供給する役目を託されている。
今季ここまで全公式戦で無敗を維持しているリヴァプールは、2026-27シーズン最初の代表ウィークに入る前に、あと1試合を残している。その一戦では、日曜日にアンドニ・イラオラ監督の古巣であるボーンマスの本拠地へ乗り込む。
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