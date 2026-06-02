なぜラミン・ヤマルはスペイン代表で背番号10を着ないのか？ バルセロナのチームメイト、ダニ・オルモが「舞台裏の問題」の噂に言及した。

オルモにとって、背番号10を維持する決断は迷信と個人的な好みに過ぎなかった。スペインが優勝したユーロ2024で中心的な役割を果たしたこのプレイメーカーは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがワールドカップに臨むにあたり、うまくいっているものを変える理由はないと考えている。

「この番号は以前も着ていて、ユーロを制した時の番号でもある。気に入っているし、今うまくいっているのに変える必要はない」とオルモは語った。

ファンは背番号10をチームの主力の証と見るが、オルモが常にこの番号で結果を出してきたことから、スペインがエンブレムに2つ目の星を刻むのにふさわしい選手だ。



