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なぜラミン・ヤマルはスペイン代表で背番号10を着ないのか？ バルセロナのチームメイト、ダニ・オルモが「舞台裏の問題」の噂に言及した。
オルモ、背番号騒動を一蹴
世界制覇を目指すスペイン代表で背番号を巡る議論が続く。ヤマルが10番を継ぐと予想されたが、オルモが保持。ヤマルはクラブで着用する19番を選択した。
オルモは「ロッカールーム内で対立は一切ない。背番号10で騒ぐ者もいない。噂は外部だけだ」と会見で強調した。
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成功の秘訣を貫く
オルモにとって、背番号10を維持する決断は迷信と個人的な好みに過ぎなかった。スペインが優勝したユーロ2024で中心的な役割を果たしたこのプレイメーカーは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがワールドカップに臨むにあたり、うまくいっているものを変える理由はないと考えている。
「この番号は以前も着ていて、ユーロを制した時の番号でもある。気に入っているし、今うまくいっているのに変える必要はない」とオルモは語った。
ファンは背番号10をチームの主力の証と見るが、オルモが常にこの番号で結果を出してきたことから、スペインがエンブレムに2つ目の星を刻むのにふさわしい選手だ。
ヤマル、非在来型資源開発の中心地
ヤマルが背番号19を維持すると話題だが、意外な番号を与えられたのは彼だけではない。スペイン代表はMFガビに象徴的な9番を割り当て、SNSで大きな反響を呼んだ。
これまでフェルナンド・トーレスのようなストライカーが着けてきた番号を、闘志あふれるバルセロナの司令塔が背負う。
ペドリは20、フェラン・トーレスは7を着用する。
ヤマルが19を継続したのは、バルセロナでの経歴を反映した選択だ。彼はリオネル・メッシの後継として10番を受け継ぐ前まで、この番号を着用していた。
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10代スターのフィットネス向上
背番号とは別に、ヤマルの体調には明るい材料がある。彼は怪我で国内リーグ終盤を欠場し、大会初戦までに100％のコンディションに戻らないとの懸念があった。しかし、オルモはチームメイトのリハビリが順調だと明かした。
オルモは「彼は順調に回復しており、リハビリの一環で少しずつトレーニングを再開している。我々も喜んでいる」と語った。
スペイン代表は現在最終調整中で、木曜にはイラクとの親善試合を予定している。デ・ラ・フエンテ監督は公式戦前にメンバーをローテーションする見込みだ。
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