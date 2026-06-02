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Lamine Yamal Spain 2024Getty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

なぜラミン・ヤマルはスペイン代表で背番号10を着ないのか？ バルセロナのチームメイト、ダニ・オルモが「舞台裏の問題」の噂に言及した。

ラミン・ヤマル
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ダニ・オルモ

バルセロナのダニ・オルモは、2026年ワールドカップの背番号発表後に湧いた代表内の不和説を否定した。10代のスター、ラミン・ヤマルは今夏北米で開催される大会で背番号10を着用しない。

  • オルモ、背番号騒動を一蹴

    世界制覇を目指すスペイン代表で背番号を巡る議論が続く。ヤマルが10番を継ぐと予想されたが、オルモが保持。ヤマルはクラブで着用する19番を選択した。

    オルモは「ロッカールーム内で対立は一切ない。背番号10で騒ぐ者もいない。噂は外部だけだ」と会見で強調した。

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  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    成功の秘訣を貫く

    オルモにとって、背番号10を維持する決断は迷信と個人的な好みに過ぎなかった。スペインが優勝したユーロ2024で中心的な役割を果たしたこのプレイメーカーは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがワールドカップに臨むにあたり、うまくいっているものを変える理由はないと考えている。

    「この番号は以前も着ていて、ユーロを制した時の番号でもある。気に入っているし、今うまくいっているのに変える必要はない」とオルモは語った。

    ファンは背番号10をチームの主力の証と見るが、オルモが常にこの番号で結果を出してきたことから、スペインがエンブレムに2つ目の星を刻むのにふさわしい選手だ。


  • ヤマル、非在来型資源開発の中心地

    ヤマルが背番号19を維持すると話題だが、意外な番号を与えられたのは彼だけではない。スペイン代表はMFガビに象徴的な9番を割り当て、SNSで大きな反響を呼んだ。

    これまでフェルナンド・トーレスのようなストライカーが着けてきた番号を、闘志あふれるバルセロナの司令塔が背負う。

    ペドリは20、フェラン・トーレスは7を着用する。

    ヤマルが19を継続したのは、バルセロナでの経歴を反映した選択だ。彼はリオネル・メッシの後継として10番を受け継ぐ前まで、この番号を着用していた。

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    10代スターのフィットネス向上

    背番号とは別に、ヤマルの体調には明るい材料がある。彼は怪我で国内リーグ終盤を欠場し、大会初戦までに100％のコンディションに戻らないとの懸念があった。しかし、オルモはチームメイトのリハビリが順調だと明かした。

    オルモは「彼は順調に回復しており、リハビリの一環で少しずつトレーニングを再開している。我々も喜んでいる」と語った。

    スペイン代表は現在最終調整中で、木曜にはイラクとの親善試合を予定している。デ・ラ・フエンテ監督は公式戦前にメンバーをローテーションする見込みだ。

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