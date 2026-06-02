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なぜラミネ・ヤマルはスペイン代表の10番を着ないのか？ チームメイトのダニ・オルモが「裏でのトラブル」説を言及。
オルモ、背番号をめぐる騒動を一蹴
ラ・ロハが世界制覇へ向け準備を進める中、背番号の割り当てが話題になっている。多くの人がヤマルが背番号10を引き継ぐと予想したが、オルモがそのまま着用し、ヤマルはクラブ時代と同じ19番を選んだ。
オルモは「ロッカールーム内で対立は一切なく、背番号10についても騒ぎはない。噂は外部だけで流れている」と記者会見で強調した。
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成功の秘訣を貫く
オルモにとって、背番号10を維持するのは迷信と好みの問題だ。ユーロ2024制覇の立役者であり、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがW杯に挑む今、うまくいっているものを変える理由はない。
「この番号は以前から付けていたし、ユーロ制覇の時も同じだった。気に入っているし、今うまくいっているのに変える必要はない」とオルモは語った。
ファンは10番をチームの主力の証と見るが、オルモが常にこの番号で結果を出してきたことは、スペインが2つ目の星を目指す上で彼こそが10番にふさわしいことを示している。
ヤマル、非在来型資源開発の中心地
ヤマルが背番号19を維持すると話題だが、意外な番号を当てられたのは彼だけではない。スペイン代表が発表したメンバーリストはSNSで大きな反響を呼び、特にMFガビに象徴的な背番号9が与えられたことが注目された。
かつてはフェルナンド・トーレスのようなストライカーが着けたこの番号を、闘志あふれるバルセロナの司令塔が背負う。
ペドリは20、フェラン・トーレスは7を割り当てられた。
ヤマルが19番を続けるのは、バルセロナでのキャリアを反映した選択だ。彼は以前19番を着け、その後メッシの10番を受け継いだ。
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10代のスターのフィットネス向上
背番号の問題は別として、ヤマルの体調には朗報がある。彼は怪我で国内リーグ終盤を欠場し、初戦に万全の状態では臨めないとの懸念があった。しかし、オルモはチームメイトのリハビリが順調だと明かした。
オルモは「彼は順調に回復し、リハビリの一環として少しずつトレーニングを再開している。良い進捗で、我々も喜んでいる」と語った。
スペイン代表は現在最終調整中で、木曜にイラクと親善試合を行う。デ・ラ・フエンテ監督は大会前にメンバーをローテーションする見込みだ。