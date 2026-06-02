オルモにとって、背番号10を維持するのは迷信と好みの問題だ。ユーロ2024制覇の立役者であり、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームがW杯に挑む今、うまくいっているものを変える理由はない。

「この番号は以前から付けていたし、ユーロ制覇の時も同じだった。気に入っているし、今うまくいっているのに変える必要はない」とオルモは語った。

ファンは10番をチームの主力の証と見るが、オルモが常にこの番号で結果を出してきたことは、スペインが2つ目の星を目指す上で彼こそが10番にふさわしいことを示している。



