なぜライアン・レイノルズとロブ・マックは、レックサムのプレミアリーグ昇格への挑戦で「ダークホース」と呼ばれるのか。

北ウェールズのトップクラブ会長たちが今シーズンの進捗に満足しているかとの問いに、元EFLスターで解説者のグッドマン氏は――Online Casino Zonder Cruksの協力でGOALが独占取材した中で――「はい、彼らは競争力を維持したかったのだと思います。 1月に入り、彼らは十分に戦える位置にいた。残り4試合でも可能性はあるが、残りは厳しい試合ばかりだ。

ハルとの対戦ではアンダードッグだろう。トップ5はほぼ決まったので、ハルはレックサムに4ポイント差をつけているが、それがどれほど決定的なのか気になる。

「しかし、この順位表を4〜5年前、あるいは10か月前のレックサムファンに見せたなら、彼らは大喜びしただろう。

ここまで来れば、当然ゴールラインを越えたい。正直、私は今シーズンは「定着」の年になると予想していた。10位から16位前後で降格争いに巻き込まれず、チャンピオンシップの座を確かなものにする程度だと思っていた。それなのに、彼らはそれ以上の結果を残した。

フィル・パーキンソン監督の活躍も喜ばしい。以前の成績は疑問視されていたが、今季は成功を収めた。プレーオフに進出できなくても、素晴らしいシーズンだったと確信している。