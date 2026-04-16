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なぜライアン・レイノルズとロブ・マックは、レックサムのプレミアリーグ昇格への挑戦で「ダークホース」と呼ばれるのか。
ナショナルリーグからチャンピオンシップへ：歴史的な連続昇格
レースコース・グラウンドを本拠地とするレックサムは、ナショナルリーグからチャンピオンシップへ短期間で昇格した。ハリウッドの共同オーナーによる巨額投資が原動力となり、彼らはあらゆる障害を乗り越えた。
2部での戦いは最大の試練との見方が多かったが、補強を重ねたにもかかわらずその予想は当たった。
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プレーオフ抽選会の参加権獲得を目指したが、その過程で幾度か挫折した。
レッド・ドラゴンズは2025-26シーズン序盤につまずき、早期の戦線離脱が噂された。しかし、彼ららしい猛追でプレーオフ圏に迫った。しかし直近で再び失速。残り4試合でトップ6との4ポイント差を逆転しなければならない。
この課題は厳しく、トップリーグへの道は遠回りになるかもしれない。それでも、ドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』に多くのドラマをもたらした今シーズンから、レイノルズ、マック、長年チームを率いるフィル・パーキンソン監督が得るべきポジティブな要素は依然として多い。
レイノルズとマックは、2025-26シーズンのレックサムの活躍に満足するだろうか？
北ウェールズのトップクラブ会長たちが今シーズンの進捗に満足しているかとの問いに、元EFLスターで解説者のグッドマン氏は――Online Casino Zonder Cruksの協力でGOALが独占取材した中で――「はい、彼らは競争力を維持したかったのだと思います。 1月に入り、彼らは十分に戦える位置にいた。残り4試合でも可能性はあるが、残りは厳しい試合ばかりだ。
ハルとの対戦ではアンダードッグだろう。トップ5はほぼ決まったので、ハルはレックサムに4ポイント差をつけているが、それがどれほど決定的なのか気になる。
「しかし、この順位表を4〜5年前、あるいは10か月前のレックサムファンに見せたなら、彼らは大喜びしただろう。
ここまで来れば、当然ゴールラインを越えたい。正直、私は今シーズンは「定着」の年になると予想していた。10位から16位前後で降格争いに巻き込まれず、チャンピオンシップの座を確かなものにする程度だと思っていた。それなのに、彼らはそれ以上の結果を残した。
フィル・パーキンソン監督の活躍も喜ばしい。以前の成績は疑問視されていたが、今季は成功を収めた。プレーオフに進出できなくても、素晴らしいシーズンだったと確信している。
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次の移籍市場が開く前に調整期間を設ける
連敗中で直近9試合1勝しかないレックサムは、土曜にホームでストークと対戦する。その後、オックスフォードへ遠征し、プレミア昇格のコヴェントリー、2位争いのミドルズブラと戦い、シーズンを終える。
短期間で飛躍したレッド・ドラゴンズにとって、今年は安定と振り返りの年となるだろう。レイノルズとマックが今夏も資金を投入し、2026-27シーズンに向けて再びチーム一丸となって夢を追うことが期待される。