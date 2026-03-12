なぜメイソン・グリーンウッドがマルセイユによって移籍リストに載せられそうになったのか

新しい報道によると、グリーンウッドのマルセイユでのプレーは、クラブのスポーツディレクターであるメディ・ベナティアとの深刻な摩擦により、早期に終了するところだったという。ラ・プロヴァンス紙の調査によると、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、昨シーズン、移籍リストに掲載されるところだった。

この争いの核心は、グリーンウッドの努力不足に対する認識にあった。ベナティアは、トレーニング中のフォワードの取り組みや、試合中に守備に貢献することを拒否する姿勢に感銘を受けていなかったと報じられている。この関係は、選手がクラブのトレーニング場でスポーツディレクターを積極的に避けるほど悪化していたようだ。