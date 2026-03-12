AFP
なぜメイソン・グリーンウッドがマルセイユによって移籍リストに載せられそうになったのか
ヴェロドロームの緊張
新しい報道によると、グリーンウッドのマルセイユでのプレーは、クラブのスポーツディレクターであるメディ・ベナティアとの深刻な摩擦により、早期に終了するところだったという。ラ・プロヴァンス紙の調査によると、元マンチェスター・ユナイテッドの選手は、昨シーズン、移籍リストに掲載されるところだった。
この争いの核心は、グリーンウッドの努力不足に対する認識にあった。ベナティアは、トレーニング中のフォワードの取り組みや、試合中に守備に貢献することを拒否する姿勢に感銘を受けていなかったと報じられている。この関係は、選手がクラブのトレーニング場でスポーツディレクターを積極的に避けるほど悪化していたようだ。
戦術的な摩擦とベンチ入り
この不満は、やがて役員室からベンチにも広がった。ロベルト・デ・ゼルビ前ヘッドコーチは、当初ベナティアの懸念に賛同していたようで、それは24歳の選手にとって戦術的な意味合いも持っていた。
このストライカーは、昨年 3 月の RC ランスとパリ・サンジェルマンとの 2 試合の重要な試合で、2 試合連続で先発メンバーから外れました。その後、監督は、グリーンウッドが南フランスのプロジェクトに留まりたいのであれば、守備的な役割を担うよう要求したと報じられています。
シーズンを救う逆転劇
売却の危機に直面したにもかかわらず、グリーンウッドは昨シーズンの終わりまでに状況を好転させることに成功しました。先発に復帰すると、彼はすぐに6ゴールを決め、リーグ戦最後の8試合で2アシストを記録しました。
この期間は、24歳の彼にとって転機となり、経営陣にその姿勢を再考させることとなった。決定的な瞬間は最終日に訪れ、ル・アーヴル戦で決勝ゴールを決め、重要なチャンピオンズリーグ出場権を確保した。
グリーンウッドが今シーズンのキープレーヤー
マルセイユが昨夏、彼の売却を見送った後、グリーンウッドは再び好調なシーズンを送っている。全大会通して37試合に出場し、25ゴール、8アシストを記録している。
現在、マルセイユはリーグ1で46ポイントを獲得し、4位のリヨンと並んで3位につけています。2位のランスに10ポイント、首位PSGに11ポイント差をつけられているマルセイユは、チャンピオンズリーグ出場権を獲得するために、3位以内に入ることを目標としています。グリーンウッドと彼のチームメイトたちは、今月下旬の国際試合の休みに先立ち、オセールとリールと対戦する予定です。
