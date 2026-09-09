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なぜマーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッド復帰後の初ゴールに「必死」ではないのか。オールド・トラッフォードで、マンチェスター・ユナイテッドの帰還した息子は外部の「雑音」を意に介していない。
ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドで最後にゴールを決めたのはいつか？
ユナイテッドでの最後のゴールは、2024年12月1日のエヴァートン戦で4-0の勝利に貢献する2得点を挙げた際に記録されたものだった。2025年2月2日までに、ラシュフォードはルベン・アモリムによって戦力外と判断され、いわゆる『夢の劇場』を後にすることになった。
その後はアストン・ヴィラでプレーし、ウェスト・ミッドランズでプロとしての輝きをいくらか取り戻した。そして夏の移籍市場では、やや驚きのバルセロナ移籍が実現した。
カタルーニャの強豪で14ゴールを記録し、ラミネ・ヤマルらとともにラ・リーガ優勝の歓喜も味わった。しかし、バルセロナは契約に盛り込まれていた買い取りオプションを行使せず、その結果、ラシュフォードは母国へ戻ることを余儀なくされた。
マイケル・キャリックは、2026年ワールドカップに出場したその選手を自身の構想に組み込むことを歓迎している。ラシュフォードは今季のユナイテッドのプレミアリーグ3試合すべてに出場しているが、個人として祝うべき瞬間はまだ訪れていない。
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ラシュフォード、マンチェスター・ユナイテッド復帰後初ゴールを待つ
生え抜きのヒーローが再びゴールを量産したいと切望しているかと問われ、通算139得点となるその一撃について、1999年のトレブル達成メンバーであるコールは、Unibet Casinoとの提携でGOALに対し、こう語った。「彼がその新たなゴールを必死に求めているとは思わない。マンチェスター・ユナイテッドのために、彼はもう十分すぎるほどゴールを決めてきたと思う。
「マーカスはしっかりと気持ちを切り替え、自分の力を発揮する準備ができていると思う。そしてゴールが来る時は来る。マーカスは自分のパフォーマンス、そしてマンチェスター・ユナイテッドを試合に勝てる位置へ持っていくことだけを考えればいい。
「彼は自分の周囲にあるあらゆる雑音を気にしていない。なぜなら、それはまさに雑音だからだ。マーカスのような人間にとって、しっかり集中して自分らしいプレーを始めてしまえば、周囲の雑音など何の意味も持たない」
メイヌーが2026-27シーズンに必要としているものとは？
アモリムに見限られ、その後キャリックによって再びチームに組み込まれたことで、昨季に大きな議論を呼んだもう1人の選手がコビー・メイヌーである。彼もまたユナイテッドが誇る名門アカデミーの出身であり、新たなスタートを最大限に生かそうとしている。
2026-27シーズンに向けて、洗練された21歳のMFが何を求めるべきかについて、コールは次のように語った。「マイケルは彼を信頼していると思う。監督が去り、マイケルがその職に就いて彼を信じたことで、コビーは昨季、チームに入ってからそれを証明した。昨季の彼のパフォーマンスを見れば、あのレベルで十分以上にやれることは明らかだったし、それは私たちももともと分かっていたことだ。
「定位置を確立すること、そう言うこともできるだろうが、彼のクオリティーは誰もが分かっていると思う。週末のエバートン戦でも非常に良かった。あとは頭を下げて、自分が得意なことをやり続けるだけだ」
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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズン日程：チャンピオンズリーグとダービーの日程
ユナイテッドは今季、1敗1勝1分けで勝ち点4としている。前節はヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンと劇的な形で引き分け、後半アディショナルタイム6分に失点した。勢いを築くことに引き続き意欲を見せている。
そのチームは木曜日、ホームでアゼルバイジャン王者サバフを迎えるチャンピオンズリーグで、再び自信を取り戻すチャンスを得る。そして日曜日には、マンチェスター・シティとのダービーが控えている。
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