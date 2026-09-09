ユナイテッドでの最後のゴールは、2024年12月1日のエヴァートン戦で4-0の勝利に貢献する2得点を挙げた際に記録されたものだった。2025年2月2日までに、ラシュフォードはルベン・アモリムによって戦力外と判断され、いわゆる『夢の劇場』を後にすることになった。

その後はアストン・ヴィラでプレーし、ウェスト・ミッドランズでプロとしての輝きをいくらか取り戻した。そして夏の移籍市場では、やや驚きのバルセロナ移籍が実現した。

カタルーニャの強豪で14ゴールを記録し、ラミネ・ヤマルらとともにラ・リーガ優勝の歓喜も味わった。しかし、バルセロナは契約に盛り込まれていた買い取りオプションを行使せず、その結果、ラシュフォードは母国へ戻ることを余儀なくされた。

マイケル・キャリックは、2026年ワールドカップに出場したその選手を自身の構想に組み込むことを歓迎している。ラシュフォードは今季のユナイテッドのプレミアリーグ3試合すべてに出場しているが、個人として祝うべき瞬間はまだ訪れていない。