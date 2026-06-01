なぜマーカス・ラッシュフォードはインテル・マイアミでトレーニングをしているのか？移籍の噂が飛び交う中、イングランド代表FWがリオネル・メッシやMLSカップ優勝チームと同じ施設を利用している

トゥヘル監督は大会前に代表メンバー26人に米国の時間帯で休暇を過ごすよう指示した。このイングランド代表FWもその一環で早めに米国入りした。

多くの選手がオフシーズンを米国やカリブ海で過ごしたとみられる。

研究によると、ワールドカップの試合の約4分の1は26℃超の気温で行われる見込みで、気候が大きな要因になるとされる。フロリダへ移動したラッシュフォードは、高湿度への身体適応を進めている。マイアミでサッカーのエリートたちがパフォーマンス向上を図る中、彼も集中的な個人トレーニングに励んでいる。



