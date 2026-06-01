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なぜマーカス・ラッシュフォードはインテル・マイアミでトレーニングをしているのか？移籍の噂が飛び交う中、イングランド代表FWがリオネル・メッシやMLSカップ優勝チームと同じ施設を利用している
トゥヘル監督のアメリカ適応計画
トゥヘル監督は大会前に代表メンバー26人に米国の時間帯で休暇を過ごすよう指示した。このイングランド代表FWもその一環で早めに米国入りした。
多くの選手がオフシーズンを米国やカリブ海で過ごしたとみられる。
研究によると、ワールドカップの試合の約4分の1は26℃超の気温で行われる見込みで、気候が大きな要因になるとされる。フロリダへ移動したラッシュフォードは、高湿度への身体適応を進めている。マイアミでサッカーのエリートたちがパフォーマンス向上を図る中、彼も集中的な個人トレーニングに励んでいる。
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プライベートな練習とユナイテッドとのつながり
ラッシュフォードはフロリダへ飛び、デビッド・ベッカムの「インター・マイアミ」の施設で専属コーチと練習した。バルセロナでプレーする彼はシュート練習の写真を公開。マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着たコーチが厳しく見守る姿から、スペインでも母クラブと密接な関係にあることが分かる。
ラッシュフォードは2016年の台頭以来、ユナイテッドのコーチ、コリン・リトルと個人指導を続けてきた。ノンリーグでストライカーだったリトルは現在U-18でダレン・フレッチャーのアシスタントを務めつつ、ラッシュフォードのフィニッシュ精度向上を支えている。
行方が不透明な移籍騒動
ラッシュフォードはコンディション調整に集中しているが、彼のクラブでの将来はまだ不透明だ。昨季バルセロナにレンタル移籍した際、スポーツディレクターのデコは彼のプロ意識とハンス・フリック監督の戦術への適応力を評価した。しかしバルセロナは、完全移籍に必要な約2600万ポンドの資金確保に苦慮している。
一方、アーセナルは補強を狙うミケル・アルテタ監督の下、この動きを注視している。
イングランドの準備計画
イングランド代表の大部分は月曜日、マイアミで事前合宿とニュージーランド、コスタリカとの親善試合に備えて出発した。大会拠点のミズーリ州カンザスシティと、6月17日にクロアチアと初戦を迎えるダラスは、いずれも英国時間より6時間遅い。
グループLのガーナ戦（ボストン）とパナマ戦（ニュージャージー）は英国より5時間遅い。EURO決勝進出組のデクラン・ライス、ノニ・マドゥエケ、エベレチ・エゼ、ブカヨ・サカ、GKディーン・ヘンダーソンは後日合流する。