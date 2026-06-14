日曜に行われた2026年W杯開幕戦でドイツが7-1でキュラソーに勝利。ナゲルスマン監督はムシアラについて「大したことはない」と語った。バイエルン所属のムシアラは64分に交代。それ以前から太ももを気にしており、交代後はすぐにロッカールームへ。
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「なぜベンチに下がらなきゃいけないんだ？」：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ドイツ代表スター選手の負傷懸念を否定。
ナゲルスマン監督は「長期離脱後のジャマルが筋肉に違和感を持つのは珍しいことではない」と語った。彼は2025年7月のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、1月中旬まで戦列を離れた。 復帰後も一時的にペースを落とさざるを得ず、23歳の彼がワールドカップに出場できるか一部で懸念の声も上がっていた。
W杯初戦で交代を告げられた際、ムシアラは「まだプレーできるのに、なぜ交代なんだ？」と不満を漏らした。 私は「デニズ・ウンダフのような良いプレーをしている他の選手にも出場機会を与えたい」と彼に説明しました」とナゲルスマン監督は語った。
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ジャマル・ムシアラ、ドイツのワールドカップ初戦・キュラソー戦で得点
ムシアラは昨季後半戦、まだベストコンディションではなかった。それでもナゲルスマン監督は、米国・メキシコ・カナダ開催の大会で攻撃的MFを起用すると明言していた。 その期待通り、ムシアラはグループリーグ初戦のキュラソー戦に先発し、後半開始直後の47分に4-1とする鮮やかなゴールを決めた。
好調な滑り出しを見せたムシアラは、土曜日の第2戦コートジボワール戦でも先発入りを狙う。最終戦は6月25日、エクアドルと対戦する。
ジャマル・ムシアラを含む：2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション
選手
所属
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンシブ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナタン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・ベイヤー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハヴェルツ
アーセナル
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11