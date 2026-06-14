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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「なぜベンチに下がらなきゃいけないんだ？」：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ドイツ代表スター選手の負傷懸念を否定。

ワールドカップ
ドイツ 対 キュラソー島
ドイツ
ジャマル・ムシアラ
ユリアン・ナーゲルスマン

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、MFジャマル・ムシアラのコンディションに問題がないと発表した。

日曜に行われた2026年W杯開幕戦でドイツが7-1でキュラソーに勝利。ナゲルスマン監督はムシアラについて「大したことはない」と語った。バイエルン所属のムシアラは64分に交代。それ以前から太ももを気にしており、交代後はすぐにロッカールームへ。

  • ナゲルスマン監督は「長期離脱後のジャマルが筋肉に違和感を持つのは珍しいことではない」と語った。彼は2025年7月のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、1月中旬まで戦列を離れた。 復帰後も一時的にペースを落とさざるを得ず、23歳の彼がワールドカップに出場できるか一部で懸念の声も上がっていた。

    W杯初戦で交代を告げられた際、ムシアラは「まだプレーできるのに、なぜ交代なんだ？」と不満を漏らした。 私は「デニズ・ウンダフのような良いプレーをしている他の選手にも出場機会を与えたい」と彼に説明しました」とナゲルスマン監督は語った。

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ジャマル・ムシアラ、ドイツのワールドカップ初戦・キュラソー戦で得点

    ムシアラは昨季後半戦、まだベストコンディションではなかった。それでもナゲルスマン監督は、米国・メキシコ・カナダ開催の大会で攻撃的MFを起用すると明言していた。 その期待通り、ムシアラはグループリーグ初戦のキュラソー戦に先発し、後半開始直後の47分に4-1とする鮮やかなゴールを決めた。

    好調な滑り出しを見せたムシアラは、土曜日の第2戦コートジボワール戦でも先発入りを狙う。最終戦は6月25日、エクアドルと対戦する。

  • ジャマル・ムシアラを含む：2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー

    ポジション

    選手

    所属

    背番号

    ゴール

    オリバー・バウマン

    TSGホッフェンハイム

    12

    ゴール

    マヌエル・ノイアー

    FCバイエルン・ミュンヘン

    1

    ゴール

    アレクサンダー・ニュベル

    VfBシュトゥットガルト

    21

    ディフェンシブ

    ヴァルデマー・アントン

    ボルシア・ドルトムント

    3

    ディフェンシブ

    ナサニエル・ブラウン

    アイントラハト・フランクフルト

    18

    ディフェンシブ

    パスカル・グロス

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    13

    ディフェンシブ

    ヨシュア・キミッヒ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    6

    ディフェンシブ

    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    23

    ディフェンシブ

    アレクサンダル・パブロヴィッチ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    5

    ディフェンシブ

    デビッド・ラウム

    RBライプツィヒ

    22

    ディフェンシブ

    アントニオ・リュディガー

    レアル・マドリード

    2

    ディフェンダー

    ニコ・シュロッターベック

    ボルシア・ドルトムント

    15

    ディフェンシブ

    アンジェロ・スティラー

    VfBシュトゥットガルト

    16

    ディフェンシブ

    ジョナタン・ター

    FCバイエルン・ミュンヘン

    4

    ディフェンシブ

    マリック・ティアウ

    ニューカッスル・ユナイテッド

    24

    攻撃

    ナディエム・アミリ

    マインツ05

    20

    攻撃

    マクシミリアン・ベイヤー

    ボルシア・ドルトムント

    14

    攻撃

    レオン・ゴレツカ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    8

    攻撃

    カイ・ハヴェルツ

    アーセナル

    7

    攻撃

    アッサン・ウエドラオゴ

    RBライプツィヒ

    25

    攻撃

    ジェイミー・ルウェリング

    VfBシュトゥットガルト

    9

    攻撃

    ジャマル・ムシアラ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    10

    攻撃

    レロイ・サネ

    ガラタサライ・イスタンブール

    19

    攻撃

    デニズ・ウンダヴ

    VfBシュトゥットガルト

    26

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ

    FCリヴァプール

    17

    攻撃

    ニック・ウォルテメイド

    ニューカッスル・ユナイテッド

    11

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