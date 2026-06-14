ナゲルスマン監督は「長期離脱後のジャマルが筋肉に違和感を持つのは珍しいことではない」と語った。彼は2025年7月のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、1月中旬まで戦列を離れた。 復帰後も一時的にペースを落とさざるを得ず、23歳の彼がワールドカップに出場できるか一部で懸念の声も上がっていた。

W杯初戦で交代を告げられた際、ムシアラは「まだプレーできるのに、なぜ交代なんだ？」と不満を漏らした。 私は「デニズ・ウンダフのような良いプレーをしている他の選手にも出場機会を与えたい」と彼に説明しました」とナゲルスマン監督は語った。