なぜプレミアリーグのトップクラブが「新たなレヴァンドフスキ」を注視しているのか

ピエトゥシェフスキは2025/2026シーズン前半、ヤギェロニアでレギュラーとなりポーランドU-21代表に選ばれた。U-21欧州選手権予選の北マケドニア戦でデビューし、すぐに得点を挙げた。 さらにエクストラクラサ17試合で5得点をマーク。特にポゴン・シュチェチン戦でのプレーは圧巻だった。

1-1で終わるかと思われた後半ロスタイム3分、彼は鮮やかなハーフボレーでネットを揺らした。 この17歳の一撃を最も喜んだのは、ヤギェロニアのアドリアン・シェミエニェツ監督だった。試合後、監督は「彼はすでに国内リーグと欧州で存在感を示しており、将来が非常に楽しみだ」と語った。

1月の移籍市場を前に、プレミアリーグの強豪やバルセロナ、バイエルンが関心を示していると報じられ、テクニカルディレクターのルカシュ・マスロフスキは彼の流出を覚悟していた。

「オファーは彼の心を動かしている。選手には待てない場合もある」とマシュロフスキはTVP Sportに語った。「移籍先と移籍金が適切で、全員が同意すれば、冬に移籍する可能性もある。理想は冬に契約をまとめ、新クラブがあと6か月ビャウィストクに残すことだ。」」

一方、ポルトは彼が欧州トップリーグへ直行できると判断。その決断が移籍争奪戦を制した。実際、ポルトガル・リーガ9試合で6ゴール・アシストを記録し、期待に応えている。

デビュー戦ではPKを獲得し、ヴィトーリアSC戦の1-0勝利に貢献。 2月27日のFCアロウカ戦（3-1勝利）では出場からわずか13秒で初得点を挙げ、ポルト史上最年少外国人得点者となった。このゴールはポルトのホームスタジアムで生まれた最速記録でもある。 続く「クラシコ」ベンフィカ戦では自陣から独走し、オタメンディをターンでかわして同点弾。

さらに先週、ポーランド代表のヤン・ウルバン監督はW杯プレーオフ準決勝アルバニア戦（2-1勝利）で彼をデビューさせた。ハーフタイムに投入された彼は、ドリブル成功数で試合最多を記録し、1対1を6回中5回制した。最終ライン付近から4本のパスも供給した。