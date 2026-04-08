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Oskar Pietuszewski NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

翻訳者：

なぜプレミアリーグのトップクラブが「新たなレヴァンドフスキ」を注視しているのか

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O. Pietuszewski
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オスカー・ピエトゥシェフスキは5月に18歳になるばかりだが、すでにサッカー史に名を刻んでいる。1月の移籍市場でヤギェロニア・ビャウィストクからFCポルトへ1000万ユーロで移籍し、ポーランド1部「エクストラクラサ」の移籍金記録を更新した。

ピエトゥシェフスキは、ポルトガル・リーガに加入した18歳以下の選手としては史上最高額の移籍金で獲得された。 ポルトは2029年までの契約を結んだ。アーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシーもスカウトを送っていたが、ポルトが獲得を強行した。同クラブはHulk、James Rodríguez、Éder Militãoらを育成し高値で売却した実績があり、ピエトゥシェフスキーの将来も明るい。

ポルトはフッキ、ハメス・ロドリゲス、エデル・ミリタオなど、無名時代に獲得し巨額で売却した例が多い。この流れから、ピエトゥシェフスキも同様の成功を収めると見る声は多い。

さらに彼は2026年W杯欧州プレーオフ予選のポーランド代表にも招集された。このペースで成長すれば、可能性は無限だ。Voetbalzoneでは、ロベルト・レヴァンドフスキ以来のポーランド最大の才能について詳しく紹介している。

  • スタート

    ピエトゥシェフスキは2008年5月、ポーランドのビャウィストクで生まれた。幼少期からサッカーの才能を示し、6歳で地元のタレント・フットボール・アカデミーに入団。彼の最初のコーチ、ラファル・ムチンスキは当初から「彼には何か特別なものがある」と確信していた。

    「初めてピッチで彼を見た時のことを今でも覚えています。チームメイトたちと比べて、そのダイナミズム、スピード、身体能力が際立っていました」とムチンスキは先日『Portal dos Dragoes』に語った。 彼はドリブルや1対1、そしてプレーすること自体を愛していた。トレーニングを何よりも大切にしていたのだ。 彼はすでに上級生のチームでプレーしていたが、すべてが順風満帆だったわけではない。

    「彼は目の問題を抱え、エドガー・ダヴィッズのようなスタイルのメガネをかけてプレーしていたのを覚えている。 勝てないとメガネが曇り、オスカーが泣いているのが分かった」とムチンスキはポーランドメディア『ウェシュロ』に語った。試合後にロッカールームで物を投げつけることもあった。思い通りにならないと、世界を破壊しそうな勢いだった。

    それでも良い面が悪い面を上回った。まもなくヤギェロニアからユース加入のオファーが届き、ムチンスキはクラブレジェンドのリシャルト・カラルスのもとで7年間彼の指導を続けた。ピエトゥシェフスキはカラルスにも好印象を与え、その攻撃性をポジティブと捉えられた。

    「彼は闘志あふれる選手で、少し悪ガキだった。ピッチ上では反撃するのが好きだった」とカラルスは語った。 「彼の行動は、父親が不在だった家庭環境の影響を受けていたと思う。彼は母親に育てられ、男性的な権威と少しの反抗心が必要だった。それが彼を恐れを知らない人間にし、あの個性を与えたのだ」

    2022年にはトップチームデビューが目前に迫っていた。ポーランドU-14選手権で得点王に輝き、U-17セントラル・ジュニア・リーグのクラコヴィア戦ではハットトリックで3-1の勝利をもたらした。 しかし、彼はその先に待ち受ける試練をまだ知らなかった。

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  • 大きな飛躍

    その年後半のCLJクラクフ戦で、ピエトゥシェフスキは前十字靭帯を損傷したが、その場では気づかなかった。

    「試合中は痛みがなく、むしろ滑稽でした」と彼は『Laczy nas Pilka』に語った。「試合後も問題なく、ロッカールームで支度をしてビャウィストクへ帰路に就きました。 1時間半ほど走った休憩中、膝に違和感と軽い腫れ、痛みが出ました。不安が募りました。」

    深夜に帰着し、膝は痛かったが朝には治ると思った。しかし、痛みは消えなかった。すぐにMRI検査を受け、診断結果を告げられた。それから2週間も経たないうちに手術を受けた。

    多くの選手がこのような重傷から戻れない中、彼の決意は強まった。「手術前に重要な準備があると感じ、ジムでリハビリに励んだ。通常、靭帯断裂の回復には約1年かかる。 6か月後にはフルトレーニングに復帰し、7か月後には初戦に臨んだ」

    その後、彼は徐々にコンディションを取り戻し、怪我前よりも高いパフォーマンスを発揮した。2024/25シーズン、16歳だった彼はヤギェロニアでデビューした。 ヨーロッパリーグ・プレーオフのホームでのアヤックス戦（敗戦）終盤20分間に出場し、現在ポルトを率いるフランチェスコ・ファリオリ監督と初対決した。 

    4か月後にはポゴン・シュチェチン戦で途中出場し、エクストラクラサデビュー。シーズン終了までにトップチーム20試合に出場し、うち4試合はカンファレンスリーグ、1試合はヴィスワ・クラクフとのポーランド・スーパーカップ決勝で勝利に貢献した。

    シーズン終盤のゴルニク・ザブジェ戦（1-1）では、ペナルティエリアでDFをかわし右足でファーサイドへ突き刺し、待望のクラブ初得点をマークした。

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    で、どう？

    ピエトゥシェフスキは2025/2026シーズン前半、ヤギェロニアでレギュラーとなりポーランドU-21代表に選ばれた。U-21欧州選手権予選の北マケドニア戦でデビューし、すぐに得点を挙げた。 さらにエクストラクラサ17試合で5得点をマーク。特にポゴン・シュチェチン戦でのプレーは圧巻だった。

    1-1で終わるかと思われた後半ロスタイム3分、彼は鮮やかなハーフボレーでネットを揺らした。 この17歳の一撃を最も喜んだのは、ヤギェロニアのアドリアン・シェミエニェツ監督だった。試合後、監督は「彼はすでに国内リーグと欧州で存在感を示しており、将来が非常に楽しみだ」と語った。

    1月の移籍市場を前に、プレミアリーグの強豪やバルセロナ、バイエルンが関心を示していると報じられ、テクニカルディレクターのルカシュ・マスロフスキは彼の流出を覚悟していた。

    「オファーは彼の心を動かしている。選手には待てない場合もある」とマシュロフスキはTVP Sportに語った。「移籍先と移籍金が適切で、全員が同意すれば、冬に移籍する可能性もある。理想は冬に契約をまとめ、新クラブがあと6か月ビャウィストクに残すことだ。」」

    一方、ポルトは彼が欧州トップリーグへ直行できると判断。その決断が移籍争奪戦を制した。実際、ポルトガル・リーガ9試合で6ゴール・アシストを記録し、期待に応えている。

    デビュー戦ではPKを獲得し、ヴィトーリアSC戦の1-0勝利に貢献。 2月27日のFCアロウカ戦（3-1勝利）では出場からわずか13秒で初得点を挙げ、ポルト史上最年少外国人得点者となった。このゴールはポルトのホームスタジアムで生まれた最速記録でもある。 続く「クラシコ」ベンフィカ戦では自陣から独走し、オタメンディをターンでかわして同点弾。

    さらに先週、ポーランド代表のヤン・ウルバン監督はW杯プレーオフ準決勝アルバニア戦（2-1勝利）で彼をデビューさせた。ハーフタイムに投入された彼は、ドリブル成功数で試合最多を記録し、1対1を6回中5回制した。最終ライン付近から4本のパスも供給した。 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAAFP

    強み

    ピエトゥシェフスキはポルトで好スタートを切ると、国際舞台でもすぐ存在感を示した。その度胸に、ポルトのレジェンドも感銘を受けている。 

    「彼は創造的でリスクを恐れない。そんな姿勢は現代サッカーに欠けている」と元ポルトFWリカルド・クアレスマは『レコード』紙に語った。 彼のような選手はボールを持って何度も仕掛ける。1回、2回、3回と失敗しても、4回目も攻める。彼には幸運を祈っている」

    爆発的なスピードと卓越したボールコントロールを武器に、彼は左ウイングでDFの悪夢となる。速く、強く、ハーフスペースを巧みに使う。 両足でシュートを決められる点も強みだ。10番やセンターフォワードも務まるが、サイドでのプレーが最も彼に合っている。守備でも疲れ知らずで走り続ける。

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    改善点

    ピエトゥシェフスキはまだ成長途上で、年齢を考えると当然だ。彼の恐れを知らない姿勢が裏目に出ることもある。ファリオリ監督はアロウカ戦で彼が得点を挙げた後、過度な期待を戒めた。

    ポルト監督は「若い選手はエネルギーをもたらす。選択がいつも正しいとは限らなくても、それも成長過程だ」と語った。 ピエトゥシェフスキは昨年『Laczy nas Pilka』のインタビューで、自身のフィニッシュ精度が不安定だと認めた。「判断力はまだ理想レベルに達していない。常に改善が必要な弱点だ。単純な局面での集中力不足が原因だと感じることもある。そこにもっと集中しなければならない」

    本能だけでなく冷静さも大切だ。ペースを落として簡単な選択肢を選ぶほうが良い場面もある。外側へ展開する動きを習得し、右足へ切り込む読みやすさを減らす必要がある。

    とはいえ、こうした判断力は成熟と経験とともに自然に身につくはずだ。彼には並外れた素質があり、その片鱗はすでに現れている。

  • FBL-POR-SUPERCUP-PORTO-BENFICAAFP

    新たなルイス・ディアスか？

    ピエトゥシェフスキは、バルセロナのラミネ・ヤマルやポーランドのレジェンド、ヤクブ・ブラシュチコフスキと比べられる。だが、その直線的なプレースタイルから、ポルトガルで名を馳せたバイエルンのルイス・ディアスに近い。

    ディアスは1対1でほぼ止められず、素早い足さばきと驚異的な機敏さを備える。 さらに、ゴール前では冷静だ。ピエトゥシェフスキも同様で、彼と同じ電光石火の加速とシュート力を備えるが、精度はまだ及ばない。

    さらに両者は闘志あふれるメンタリティも共有し、ゴールだけを狙うわけではない。ディアスの高いプレッシングと素早い守備への戻りは、ユルゲン・クロップ、アルネ・スロットの下でリヴァプールを支え、バイエルンでも同じ貢献をしている。

    ピエトゥシェフスキもサイドバックを助け、ポルト加入直後の3か月で90分あたり平均7.5回のデュエルを記録した。攻撃だけでなく守備でも存在感を示す彼は、ディアスの後継者にふさわしい。

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    未来

    ピエトゥシェフスキがポルトで好シーズンを送れば、プレミアリーグのクラブが再び注目するだろう。 すでに彼は5000万ユーロ超の移籍金条項に見合う活躍を見せ始めており、地に足をつければ近い将来さらに価値を高めるだろう。ポーランド代表デビューを飾ったレヴァンドフスキは、新チームメイトに対し、無理に結果を求めず成長に集中するよう促した。

    代表主将はTVP Sportに「彼は素晴らしい才能だが、少し余裕を持たせよう。成長とプレーを優先させ、すぐに得点やドリブルを義務づけるな」と語った。 「もちろんそうさせるべきだが、冷静さを保たせてほしい。彼にはまだキャリアのすべてが残されている。彼はまだ17歳の少年だ。試合を楽しませ、才能を見せ、ピッチ上で何をすべきかをじっくり考えさせてあげよう。サッカーは感情のスポーツだから、僕も彼を守ろうとしているんだ。」

    彼にとってレヴァンドフスキ以上の良き指導者はいないだろう。ポルトでの活躍が続けば、次の舞台はイングランドではなくスペインになる可能性もある。ピエトゥシュウェスキは「僕はバルセロナのファンで、一番よく観ているチームだ」と『Laczy nas Pilka』に語っている。

    将来、バルサでレヴァンドフスキに並ぶ可能性も十分ある。だが今は、このストライカーの助言を胸に、雑音に惑わされず成長に集中すべきだ。 ポルトは彼の才能を開花させるのに理想的な場所だ。シンプルにプレーし続ければ、トップへの扉はすぐ開く。

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