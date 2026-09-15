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なぜプレミアリーグのクラブはどこもヴィクター・オシムヘン獲得に踏み切らないのか。チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドへの関心が報じられる中、アンディ・コールが驚きの移籍市場の異変に言及
オシムヘンの欧州サッカーでの歩み
ヨーロッパでのキャリアをヴォルフスブルクでスタートさせたナイジェリアのスーパースター、オシムヘンが最初に本格的なインパクトを残したのは、ベルギーのシャルルロワへのレンタル移籍時だった。その後、フランスのリールでは2019-20シーズンに実りある活躍を見せ、注目を集める形でナポリ移籍を実現させた。
イタリアではセリエA優勝の歓喜も味わい、2022-23シーズンには31ゴールを記録。プレミアリーグの強豪クラブが定期的に熱い視線を送っていたとも伝えられていた。
オシムヘンに対しては、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、アーセナル、チェルシーがいずれも獲得オファーを検討していたと報じられている。現在はトルコのガラタサライでプレーしており、そこでの見事な個人成績は78試合で65ゴールという数字につながっている。
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オシムヘンはプレミアリーグに完璧にフィットするのか。
27歳の彼は、スピード、パワー、決定力といった、イングランドのトップリーグで活躍するために必要な資質をすべて備えているように見える。そうした見方をぶつけられた1999年のトレブル達成メンバー、コールは、Unibet online casinoとの提携の一環としてGOALに対し、次のように語った。「その通りだ。彼はゴールを決める。イタリアでもゴールを決めていたし、トルコでもゴールを決めている。
「ただ、分からないものでもある。各国から選手を獲得する際には、さまざまな要素がある。給与や移籍金だけの問題ではない。裏でいろいろなことが起こり得る。もし彼がプレミアリーグに来るなら、私は彼がプレミアリーグで非常に良いプレーをすると考えているが、どのクラブに行くかは分からない」
マンチェスター・ユナイテッド、オシムヘン獲得に動くよう求められる
ユナイテッドの複数の元スター選手が、マンチェスター・ユナイテッドにオシムヘン獲得へ動くよう促している。パトリス・エブラは最近、オールド・トラッフォードに何が必要かを問われ、GOALにこう語っていた。「ストライカーだ。ゴールを決める選手が必要だ。私が見ているのはそこだ。だから私にとって、オシムヘンがベストなんだ。彼は完璧な実例だ」
ゴールを決める術を知り尽くした元フランス代表のルイ・サハも以前、ユナイテッドが得点力の高いナイジェリア代表を引き入れることについて、こう語っている。「私はビクター・オシムヘンが本当に好きだ。彼には間違いなくキャラクターがあるし、クオリティーもある。さらに欧州での実績も素晴らしい。フランスで成功を収め、イタリアではナポリで王者となり、トルコではガラタサライへ移って素晴らしい活躍を見せている。正直に言えば、彼自身はおそらく望んでいなかった移籍だったのだろう。
「彼はあらゆるレベルでゴールを決めてきた。チャンピオンズリーグでの経験もある。さらに言えば、このユナイテッドのスカッドが本当に恩恵を受けられるタイプの個性とカリスマ性も備えている。
「彼はマンチェスター・ユナイテッドにとってチームを一変させる補強になると思う。ナポリで背負っていたプレッシャーを考えてみればいい。クラブを33年ぶりのタイトルに導いたのだから、マンチェスター・ユナイテッドで最前線を任せるには完璧な人物だ。ユナイテッドに大きな影響をもたらすと思うよ。クラブ首脳陣にはぜひ彼の獲得に動いてほしい。彼こそ、まさに我々に必要な存在だ」
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アーセナルはナイジェリア人FWへの関心を再燃させるのか？
その助言は聞き入れられていないようで、リオ・ファーディナンドもまたオシムヘンの多くの資質を高く評価していたが、ユナイテッドは別のターゲットに目を向け、現在クラブに所属する純粋な9番タイプはベンヤミン・シェシュコだけとなっている。
オシムヘンへの関心が今後のどこかの時点で再燃する可能性はあるが、プレミアリーグ王者のアーセナルのように、今後の移籍市場で実績あるパフォーマーをあらためて検討するクラブが出てくるかもしれない。
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