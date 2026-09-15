ユナイテッドの複数の元スター選手が、マンチェスター・ユナイテッドにオシムヘン獲得へ動くよう促している。パトリス・エブラは最近、オールド・トラッフォードに何が必要かを問われ、GOALにこう語っていた。「ストライカーだ。ゴールを決める選手が必要だ。私が見ているのはそこだ。だから私にとって、オシムヘンがベストなんだ。彼は完璧な実例だ」

ゴールを決める術を知り尽くした元フランス代表のルイ・サハも以前、ユナイテッドが得点力の高いナイジェリア代表を引き入れることについて、こう語っている。「私はビクター・オシムヘンが本当に好きだ。彼には間違いなくキャラクターがあるし、クオリティーもある。さらに欧州での実績も素晴らしい。フランスで成功を収め、イタリアではナポリで王者となり、トルコではガラタサライへ移って素晴らしい活躍を見せている。正直に言えば、彼自身はおそらく望んでいなかった移籍だったのだろう。

「彼はあらゆるレベルでゴールを決めてきた。チャンピオンズリーグでの経験もある。さらに言えば、このユナイテッドのスカッドが本当に恩恵を受けられるタイプの個性とカリスマ性も備えている。

「彼はマンチェスター・ユナイテッドにとってチームを一変させる補強になると思う。ナポリで背負っていたプレッシャーを考えてみればいい。クラブを33年ぶりのタイトルに導いたのだから、マンチェスター・ユナイテッドで最前線を任せるには完璧な人物だ。ユナイテッドに大きな影響をもたらすと思うよ。クラブ首脳陣にはぜひ彼の獲得に動いてほしい。彼こそ、まさに我々に必要な存在だ」