移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で最も得をしたのは誰かをお伝えします。夏の移籍市場期間中、成立した移籍をその都度評価し、最大の勝者と敗者を追跡します。
評価一覧は以下から確認できる。コメント欄であなたの意見を聞かせてほしい。
移籍は、関係者が全員満足するケースもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
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ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に躍起だったが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望が出たらすぐ放出していれば、混乱は避けられた。 そこでクラブは、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も示せない。12位の低迷とゴードンの離脱希望は、サウジオーナーの関心が薄れる中で「ビッグ6」への脅威ではないことを示した。評価：B-
バルセロナにとって：懸念材料だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良い兆しとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。だからこそフリック監督がゴーサインを出した。 それでも、バルサが過大支払いをした事実は否めない。ゴードンがW杯で活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも言われるが、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦で記録したもので、半分はPKだ。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これが本物の決定力かは疑問だ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+
ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアでのパフォーマンスはここ2年不安定だったが、かねてから狙っていたビッグクラブへようやく加入した。少年時代から応援するリヴァプールの噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入も濃厚だった。 しかしバイエルンが提示額を躊躇したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、結果が不可欠だ。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードでさえ、今や余剰戦力と見なされている。それでもゴードンは幸運を信じているはずだ。エランガとプレーしていた彼が、今後はヤマルと並んでピッチに立つのだから。評価：A
マーク・ドイル