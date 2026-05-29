ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、彼らはアレクサンダー・イサクの残留に躍起だったが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望が出たらすぐ放出していれば、混乱は避けられた。 そこでクラブは、居場所を失ったフォワードを破格の移籍金で放出した。ゴードンは勤勉で多才だが、6900万ポンドの価値を示したことはない。問題は、この資金を賢く投資できるかだ。イサクの売却益はすでに失われ、今夏も優良選手を獲得するのは難しい。 CL出場権も示せない。12位の低迷とゴードンの離脱希望は、サウジオーナーの関心が薄れる中で「ビッグ6」への脅威ではないことを示した。評価：B-

バルセロナにとって：懸念材料だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で長らく大型投資ができなかった。その上で再建直後にゴードンに8000万ユーロを支払ったことは良い兆しとは言えない。 イングランド代表は前線どこでもプレーでき、プレスも秀逸。だからこそフリック監督がゴーサインを出した。 それでも、バルサが過大支払いをした事実は否めない。ゴードンがW杯で活躍すれば評価は上がるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも言われるが、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワーズ戦で記録したもので、半分はPKだ。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これが本物の決定力かは疑問だ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別」を忘れたようだ。評価：C+

ゴードンにとって：夢の移籍だ。プレミアでのパフォーマンスはここ2年不安定だったが、かねてから狙っていたビッグクラブへようやく加入した。少年時代から応援するリヴァプールの噂に心を揺さぶられ、一時はバイエルン加入も濃厚だった。 しかしバイエルンが提示額を躊躇したのは当然で、そこがゴードンの課題だ。ジュリアン・アルバレスが加入すれば注目度は下がるものの、8000万ユーロの価値を示す重圧は残る。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るには、結果が不可欠だ。バルサで28得点を挙げたラッシュフォードでさえ、今や余剰戦力と見なされている。それでもゴードンは幸運を信じているはずだ。エランガとプレーしていた彼が、今後はヤマルと並んでピッチに立つのだから。評価：A

マーク・ドイル