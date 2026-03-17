なぜバイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグのアタランタ戦で5番目のゴールキーパーを起用できるのか：16歳のプレスコットがウォーミングアップ中、記録的な起用となる可能性も

意外なことに、16歳の彼がチャンピオンズリーグデビューを果たす可能性が出てきた。すでに第1戦（およびレバークーゼンとのブンデスリーガ最終戦）の招集を受けていたからだ。前述の通り、彼の招集は、正ゴールキーパー4人が欠場することによるものだ。 まず、マヌエル・ノイアーはふくらはぎの肉離れで欠場。その控えであるヨナス・ウルビッグは、1週間前のベルガモでの試合で負った脳震盪から回復中だ（復帰の可能性は残されている）。 さらに、トップチームの第3ゴールキーパーであるスヴェン・ウルライヒは、右太ももの内転筋の肉離れにより確実に欠場となる。また、名目上はユースチームの正ゴールキーパーであるレオン・クラナックも、昨年12月から太ももの重傷により離脱している。