バイエルン・ミュンヘンはゴールキーパーの人員を確認するが、コンパニは周りを見渡しても……誰も見つからない。このドイツのチームは、3月18日（水）に予定されているチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、アタランタ戦において、このポジションで起用可能な選手がいない状況だ。第1戦はベルガモで6-1と勝利し、準々決勝進出はほぼ確実だが、ゴールには誰かを立たせなければならない。 トップ4のゴールキーパーが様々な理由で欠場する中、名簿をざっと見渡すと、この試合で起用可能な最初のゴールキーパーは、2009年生まれのレナード・プレスコットだ。彼はレオン・クラナックの負傷後、バイエルンのU-19で正ゴールキーパーを務めている。
IMAGO / Passion2Press
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なぜバイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグのアタランタ戦で5番目のゴールキーパーを起用できるのか：16歳のプレスコットがウォーミングアップ中、記録的な起用となる可能性も
出場できない4人のゴールキーパー
意外なことに、16歳の彼がチャンピオンズリーグデビューを果たす可能性が出てきた。すでに第1戦（およびレバークーゼンとのブンデスリーガ最終戦）の招集を受けていたからだ。前述の通り、彼の招集は、正ゴールキーパー4人が欠場することによるものだ。 まず、マヌエル・ノイアーはふくらはぎの肉離れで欠場。その控えであるヨナス・ウルビッグは、1週間前のベルガモでの試合で負った脳震盪から回復中だ（復帰の可能性は残されている）。 さらに、トップチームの第3ゴールキーパーであるスヴェン・ウルライヒは、右太ももの内転筋の肉離れにより確実に欠場となる。また、名目上はユースチームの正ゴールキーパーであるレオン・クラナックも、昨年12月から太ももの重傷により離脱している。
記録と特別許可
もしプレスコットがピッチに立つことになれば、彼はチャンピオンズリーグ史上最年少のゴールキーパーとなり、2019年にゲンクの一員として17歳でナポリ戦にデビューしたマーテン・ヴァンデヴォルトの記録を塗り替えることになる（なお、絶対的な最年少記録はアーセナルのマックス・ダウマンが保持しており、これは今後も破られることはないだろう）。 しかし、もう一つ興味深い点がある。もし試合が23時を過ぎても続いた場合（延長戦やPK戦など）、ドイツの未成年者保護法に基づき、まだ16歳であるバイエルンのこの若きゴールキーパーをその時間帯以降もプレーさせ続けるためには、クラブは特別許可を取得しなければならない。
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