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なぜニューカッスルは、エディ・ハウの後任としてプレミアリーグ未経験のマティアス・ヤイスレを監督に迎えるリスクを取る前に、ファビアン・ヒュルツェラーやアンドニ・イラオラを確保できなかったのか
ハウ監督はカップ戦制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得を成し遂げた
それが名采配となる可能性はある。38歳のドイツ人指揮官は、就任後の言葉と振る舞いで早くも多くの人々に好印象を与えている。ただし、これまでイングランド1部で指揮を執った経験がないことを踏まえれば、一定の賭けであることも確かだ。
もっとも、その条件を満たす実績十分の指揮官はそう多くない。ここ数カ月で複数の注目ポストが空席となっており、プレミアリーグの半数のクラブが新たな指揮官探しに動く状況となっている。
ニューカッスルは以前、2021年11月にタインサイドで指揮を執る数カ月前にボーンマスとの関係を解消していたハウの実績を確保することができた。ハウはその後、231試合にわたってチームを率い、2025年のカラバオカップ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得をもたらした。
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ハウがセント・ジェームズ・パークへの感動的な別れで語ったこと
48歳の同氏は退任を決断し、自身の衝撃的な退任発表に添えた感情的な声明で次のように述べた。「個人的に熟考を重ねた末、今がニューカッスル・ユナイテッドのヘッドコーチとしての役割から退く適切な時だと判断した。
「5年近くにわたり、揺るぎないエネルギーを持って人生、心、そして魂のすべてをこのクラブに注いできた。そのため、自分自身とクラブの双方にとって、いったん身を引き、英気を養い、休養を取ることが最善だと感じている。
「この決断を下すことは信じられないほど難しかったが、心の中ではこれが正しい選択だと分かっている。ここに来てから下してきたすべての決断において、私は常に自分自身よりニューカッスルを最優先にしてきた。今回もそれは変わらない。
「ニューカッスル・ユナイテッドの監督を務められたことは、私の人生最大の名誉だった。このクラブ、この街、そしてサポーターが私と家族にとってどれほど大きな存在であり、これからもそうあり続けるのかを言葉にするのは難しい」
プレミアリーグでの実績を見いだすのが難しかった理由
かつてジョゼ・モウリーニョとの関連が取り沙汰され、「スペシャル・ワン」がレアル・マドリーに復帰する前には、ニューカッスルはアンドニ・イラオラ、エンツォ・マレスカ、オリヴァー・グラスナーといった面々にも関心を示していた可能性がある。ただ、彼らはそれぞれリヴァプール、マンチェスター・シティ、ノッティンガム・フォレストで別のプレミアリーグのポストを埋めることになる。
ブライトンを率いるフルツェラーも、ニューカッスルの関心リストに入っていた可能性が高い1人だが、33歳の指揮官は「より格の高いクラブ」を待っているとみられている。
これは元ニューカッスルMFバーンズの見解であり、ジャイスレへの賭けについて問われると、247Betとの提携のもとGOALにこう語った。「プレミアリーグでの経験を持つ監督を、どこから連れてくるんだ？ 誰を連れてくるんだ？ 彼らがプレミアリーグ経験のある人物を確保するにあたって、候補が誰なのか私には分からない。
「彼らは明らかに別の方向に進んでいる。ブライトンの監督や、イラオラのようなボーンマスの監督を見れば、彼らはもし変化があればマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、アーセナル、チェルシーのようなクラブへ行くことを考えるだろう。
「敬意を払った上で言うが、そうしたクラブで結果を出した監督が、必ずしも『ではニューカッスルに行こう』と言うとは思わない。だから彼らにとっては難しいことになる。ブライトンやボーンマスのようなクラブを率いる新しい若いヨーロッパ人監督がやって来て、そこで結果を出したとしても、その後にニューカッスル行きを選ぶとは思えない。彼はそのクラブにとどまるか、あるいはより格の高いクラブからの機会を待つだろう」
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ジャイスレ、移籍市場で厳しい試練に直面へ
ジャイスレはニューカッスルで厳しい挑戦を引き受けた。2026年夏の移籍市場ではサンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイス、アンソニー・ゴードンが退団。その1年前にはアレクサンデル・イサクがクラブ史上最高額でリヴァプールへ移籍しており、さらにキーラン・トリッピアーもフリーでチームを去っている。
ニューカッスルには使える資金があるが、資金を投じることは言うほど簡単ではない。新指揮官は、9月1日の期限を前に、引き続き補強を模索していることを認めた。一方で、アカデミー出身選手がトップチームでのチャンスに値すると証明すれば、若手にも信頼が示されることになる。
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