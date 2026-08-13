かつてジョゼ・モウリーニョとの関連が取り沙汰され、「スペシャル・ワン」がレアル・マドリーに復帰する前には、ニューカッスルはアンドニ・イラオラ、エンツォ・マレスカ、オリヴァー・グラスナーといった面々にも関心を示していた可能性がある。ただ、彼らはそれぞれリヴァプール、マンチェスター・シティ、ノッティンガム・フォレストで別のプレミアリーグのポストを埋めることになる。

ブライトンを率いるフルツェラーも、ニューカッスルの関心リストに入っていた可能性が高い1人だが、33歳の指揮官は「より格の高いクラブ」を待っているとみられている。

これは元ニューカッスルMFバーンズの見解であり、ジャイスレへの賭けについて問われると、247Betとの提携のもとGOALにこう語った。「プレミアリーグでの経験を持つ監督を、どこから連れてくるんだ？ 誰を連れてくるんだ？ 彼らがプレミアリーグ経験のある人物を確保するにあたって、候補が誰なのか私には分からない。

「彼らは明らかに別の方向に進んでいる。ブライトンの監督や、イラオラのようなボーンマスの監督を見れば、彼らはもし変化があればマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、アーセナル、チェルシーのようなクラブへ行くことを考えるだろう。

「敬意を払った上で言うが、そうしたクラブで結果を出した監督が、必ずしも『ではニューカッスルに行こう』と言うとは思わない。だから彼らにとっては難しいことになる。ブライトンやボーンマスのようなクラブを率いる新しい若いヨーロッパ人監督がやって来て、そこで結果を出したとしても、その後にニューカッスル行きを選ぶとは思えない。彼はそのクラブにとどまるか、あるいはより格の高いクラブからの機会を待つだろう」