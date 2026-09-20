なぜチアゴ・ガブリエウはミラン対レッチェでベンチ入りすらしていないのか

チアゴ・ガブリエウは、レッチェがサン・シーロでミランと対戦する2025-26シーズンのセリエA第5節に向け、エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督の起用は不可能となった。

試合前には先発候補の1人と見られていたこのDFは、直近のトレーニングで負った首のフィジカル面の問題により、ベンチメンバーにも入っていない。



