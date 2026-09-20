なぜチアゴ・ガブリエウはミラン対レッチェでベンチ入りすらしていないのか

チアゴ・ガブリエウは、レッチェがサン・シーロでミランと対戦する2025-26シーズンのセリエA第5節に向け、エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督の起用は不可能となった。
試合前には先発候補の1人と見られていたこのDFは、直近のトレーニングで負った首のフィジカル面の問題により、ベンチメンバーにも入っていない。
チアゴ・ガブリエウは、レッチェがサン・シーロでミランと対戦する2025-26シーズンのセリエA第5節に向け、エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督の起用は不可能となった。
試合前には先発候補の1人と見られていたこのDFは、直近のトレーニングで負った首のフィジカル面の問題により、ベンチメンバーにも入っていない。
レッチェは、チアゴ・ガブリエウがすでに昨日のトレーニング終了時に首の問題を訴えていたと明らかにした。実際のところ、強い寝違えで、ミラン戦に間に合う形での回復ができなかった。したがって今回の欠場は予想外で、サレントのチームにおいてこのDFは先発候補の1人に挙がっていた。
そのDFの欠場については、エウゼビオ・ディ・フランチェスコ監督も試合前にDAZNの取材で認めた。「昨日、練習の終わりに首を痛める軽いフィジカル面のトラブルがあった。落ち着いてヘディングすらできない状態だったんだ。今日に向けて回復を目指していたが、間に合わなかった」
このセンターバックは、立場が逆であってもおかしくなかった一戦を欠場することになった。夏の間、ミランは同選手の代理人であるジョルジュ・メンデスとの関係もあって長く獲得を狙っていたが、最終的にレッチェはミランからのアプローチを退けた。チアゴ・ガブリエウはサレントに残留し、最近になってローマとのクラブとの契約を2030年6月30日まで延長。年俸も増額された。
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