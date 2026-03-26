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「なぜダメなんだ？」――元チームメイトがアルゼンチンの「史上最高の選手」が持つ「稀有な才能」を語る中、リオネル・メッシのバルセロナでの「ラストダンス」はまだ可能性を残している
バルセロナのレジェンド
サッカー界は、メッシがカタルーニャへ戻ってくる可能性に依然として釘付けになっている。2021年に財政的な制約により悲痛な別れを余儀なくされた後、このアルゼンチンのアイコンはパリ・サンジェルマンへ移籍し、その後インテル・マイアミでMLSを席巻した。距離は離れていても、メッシとバルセロナの絆は今も揺るぎない。 サポーターや元チームメイトたちは、彼が20年以上を過ごし、史上最高の選手の一人としてのレガシーを確固たるものにしたこのクラブでの、最後の章について、今も憶測を巡らせ続けている。
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カンプ・ノウへのロマンチックな復帰が実現するかも？
2014年のワールドカップや2008年のオリンピックでメッシとチームメイトだったザバレタは、当初、メッシの移籍など想像もしていなかったと認めた。しかし、彼はインテル・マイアミのスーパースターがいつか「ラストダンス」のためにカンプ・ノウに戻ってくることを確信している。
「特にクラブの会長選を控えて、その件については多くの噂が飛び交っている」と、彼は『Flash Score』の取材にこう語った。「正直なところ、僕が現役だった頃――エスパニョールでプレーしていた時も、マンチェスター・シティでチャンピオンズリーグのバルセロナ戦に出場した時も――メッシがクラブを去るなんて想像もできなかった。永遠にここにいるものだと思っていた。財政面や舞台裏で何が起きたのかは、内部事情を知らない身としては推測するしかない。
「彼はPSGへ移籍し、その後インテル・マイアミを選んだ。キャリアのその段階では、時にはサッカー以上のものを求めていることもあると思う。マイアミは家族を育てるのに素晴らしい場所だし、インテル・マイアミは新しく刺激的なプロジェクトだった。メッシが行くところならどこでも、彼は勝つ。彼はすでにMLSカップを制している。
「世界中のどのクラブも彼を欲しがるだろう。息子はメッシが来るまでインター・マイアミのことをほとんど知らなかったが、今ではメッシのユニフォームが欲しいと言っている。それが彼の持つ力だ。バルセロナへの復帰については――なぜダメなのか？ 最後の舞か？ ぜひ見てみたいものだ。」
稀有なリーダー
ザバレタは、このベテラン選手の影響力は声高な発言だけにとどまらないと指摘した。彼は、メッシは本来物静かな性格だが、ピッチ上での活躍ゆえにロッカールームでの威信は絶対的であると説明した。
「実は彼は静かな人間なんだ」と彼は説明した。「絶えず喋り続けるタイプではないが、ロッカールームでメッシが口を開けば、誰もが耳を傾ける。それは稀有なリーダーシップであり、ピッチ上での彼の行動、決して身を隠さず、責任を拒まないという姿勢から生まれるものだ。彼はボールを受け取ると、事実上『俺が決める』と言っているようなものだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
38歳となったメッシに衰えの兆しは全く見られない。彼は今もなお、インテル・マイアミとアルゼンチン代表の両方で中心選手としての地位を保っている。バロンドールを8度受賞したこの選手は、今夏北米で開催されるワールドカップで、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと同じグループJに入ったアルゼンチン代表を再び優勝へと導くことを目指している。