「なぜダメなんだ？」――元チームメイトがアルゼンチンの「史上最高の選手」が持つ「稀有な才能」を語る中、リオネル・メッシのバルセロナでの「ラストダンス」はまだ可能性を残している

2014年のワールドカップや2008年のオリンピックでメッシとチームメイトだったザバレタは、当初、メッシの移籍など想像もしていなかったと認めた。しかし、彼はインテル・マイアミのスーパースターがいつか「ラストダンス」のためにカンプ・ノウに戻ってくることを確信している。

「特にクラブの会長選を控えて、その件については多くの噂が飛び交っている」と、彼は『Flash Score』の取材にこう語った。「正直なところ、僕が現役だった頃――エスパニョールでプレーしていた時も、マンチェスター・シティでチャンピオンズリーグのバルセロナ戦に出場した時も――メッシがクラブを去るなんて想像もできなかった。永遠にここにいるものだと思っていた。財政面や舞台裏で何が起きたのかは、内部事情を知らない身としては推測するしかない。

「彼はPSGへ移籍し、その後インテル・マイアミを選んだ。キャリアのその段階では、時にはサッカー以上のものを求めていることもあると思う。マイアミは家族を育てるのに素晴らしい場所だし、インテル・マイアミは新しく刺激的なプロジェクトだった。メッシが行くところならどこでも、彼は勝つ。彼はすでにMLSカップを制している。

「世界中のどのクラブも彼を欲しがるだろう。息子はメッシが来るまでインター・マイアミのことをほとんど知らなかったが、今ではメッシのユニフォームが欲しいと言っている。それが彼の持つ力だ。バルセロナへの復帰については――なぜダメなのか？ 最後の舞か？ ぜひ見てみたいものだ。」