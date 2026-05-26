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「なぜダメなんだ？」――ライアン・レイノルズとロブ・マックは、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ネイマールでもレックサムに来れないことはないと言った。
ハリウッドの変革は続く
2021年2月、レイノルズ・アンド・マックによる買収で注目されたレックスハムは、ナショナルリーグの弱小チームから世界的な話題へと変貌を遂げた。フィル・パーキンソン監督の下、ピッチ上でも商業面でも急成長を遂げ、史上初の3年連続昇格を達成した。
昨季のチャンピオンシップでは7位となり、プレーオフ進出を2ポイント差で逃した。プレミアリーグ昇格へ向け、来季はどの世界屈指の選手が加入し、野望を牽引するのか注目されている。
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叶わぬ夢を追いかけて
欧州の強豪やサウジ・プロリーグ以外のクラブがバロンドール複数回受賞選手を獲得するのは夢物語だ。しかしプリス監督は、レックサムに野心の限界はないと語る。彼は、オーナーのカリスマとクラブの地位向上があれば何でも可能だと信じる。
最新のサッカーオッズを提供するBOYLE Sportsに対し、プリスはこう語った。「レックサムの次の大物獲得？クリスティアーノ、メッシ、ネイマール――なぜダメなんだ？ウェールズは素晴らしい場所だ。特に北ウェールズは。美しい国だよ。」
北ウェールズの魅力をアピール
ハリウッドの2人から資金援助や大型スポンサー契約があるものの、プリス氏はウェールズの自然や文化が真の売りだと語る。メッシ、ロナウド、ネイマールが米・サウジ・ブラジルでプレーしても、ウェールズのホスピタリティに勝るものはないと主張する。
「太陽がいつも輝き、食事も最高だと伝えればいい」とプリスは冗談交じりに語る。「雨でも、ウェールズ人の温かさは世界一だ。それがスーパースターをレックサムへ呼ぶ最大の魅力だ」
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プレミアリーグに向けた計画
レッド・ドラゴンズの目標は、2026-27シーズンにクラブ史上初めてプレミアリーグ昇格を果たすことだ。パーキンソン監督は、過去3回の昇格に貢献した5選手を含む現体制に満足を示しつつも、次段階へ進むには戦力強化が必要と語る。
レイノルズとマケルヘニーが「ビッグ3」の一人を獲得できるかは不明だが、クラブの勢いを考えれば、彼らに賭けない者は少ないだろう。