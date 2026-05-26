「なぜダメなんだ？」――ライアン・レイノルズとロブ・マックは、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ネイマールでもレックサムに来れないことはないと言った。

2021年2月、レイノルズ・アンド・マックによる買収で注目されたレックスハムは、ナショナルリーグの弱小チームから世界的な話題へと変貌を遂げた。フィル・パーキンソン監督の下、ピッチ上でも商業面でも急成長を遂げ、史上初の3年連続昇格を達成した。

昨季のチャンピオンシップでは7位となり、プレーオフ進出を2ポイント差で逃した。プレミアリーグ昇格へ向け、来季はどの世界屈指の選手が加入し、野望を牽引するのか注目されている。



