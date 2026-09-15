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「なぜダメなんだ？」 フィリペ・コウチーニョがネイマールに説得されてサントス加入を決断した経緯を明かす
コウチーニョ、サントス移籍が決定
コウチーニョが、ブラジルの名門サントスに今季終了までの短期契約で正式加入した。この移籍は、経験豊富なプレーメーカーにとって歓迎すべきピッチ復帰となる。
元リヴァプールおよびバルセロナのスターは、2月にヴァスコ・ダ・ガマを退団して以降、無所属の状態が続いていた。今年初めには精神的な消耗を理由に、競技から距離を置いていた。
心身をリフレッシュさせ、新たな挑戦に向けて準備を整えたコウチーニョは、新天地で背番号11を着用する。この移籍により、幼なじみで元ブラジル代表のチームメートでもあるネイマールと再び同じチームでプレーすることになった。
- AFP
ネイマールは極めて重要な役割を果たした。
コウチーニョは公式会見で、ネイマールの影響力の大きさをすぐに強調した。FWは、幼なじみでもある友人から届いた粘り強いメッセージが、最終的に自分をピッチ復帰へと向かわせたと説明した。
「ここに来るうえで、ネイマールが非常に重要な役割を果たしたのは間違いない」と、コウチーニョは『ESPN』が伝えたコメントの中で認めた。「彼は説明不要の選手だ。子どもの頃からの友人でもあるし、僕がヴァスコを去ったとき、サッカー界で最初にメッセージをくれた人物だったと思う」
「その翌日には、もう彼からメッセージが届いていた。ただ、その時の僕は『なあネイ、君と一緒にプレーできたらうれしいよ。でも今の僕は気分が良くないし、不可能なんだ』と返した。本当に、その時の自分には意味を見いだせなかった」
苦しい時期を乗り越えて
このプレーメーカーは、メンタルヘルスを優先するためにヴァスコ・ダ・ガマを離れた。ネイマールが最初に連絡を取った際、コウチーニョは当時、自身にとってプロサッカーへの復帰はまったく理にかなわないと率直に認めていた。
「数カ月後、彼は再び連絡をくれたが、私の答えは同じだった。そして2週間前、またメッセージを送ってきた」と同選手は付け加えた。「そこで私は立ち止まり、考え直した。再びサッカーをしたいと思ったし、『なぜだめなんだ？』と考えた。私は別の街にあるビッグクラブへ行く。
「仕事に戻ることも、再びサッカーをすることもできないままでいるのは、自分に対して不公平だろう。会長、マットス、そしてネイに感謝したい。この挑戦を喜んで受け入れる」
- AFP
現在にしっかりと集中せよ
コウチーニョの現行契約は今年末までとなっており、サントスでのネイマールの現行契約とぴたりと一致している。コウチーニョにとって当面の最優先事項は、試合勘を取り戻し、ピッチで結果を示すことだ。ファンは、このブラジルの2人のアイコンが有名な白いユニフォームで共演する姿を心待ちにすることになる。
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