コウチーニョが、ブラジルの名門サントスに今季終了までの短期契約で正式加入した。この移籍は、経験豊富なプレーメーカーにとって歓迎すべきピッチ復帰となる。

元リヴァプールおよびバルセロナのスターは、2月にヴァスコ・ダ・ガマを退団して以降、無所属の状態が続いていた。今年初めには精神的な消耗を理由に、競技から距離を置いていた。

心身をリフレッシュさせ、新たな挑戦に向けて準備を整えたコウチーニョは、新天地で背番号11を着用する。この移籍により、幼なじみで元ブラジル代表のチームメートでもあるネイマールと再び同じチームでプレーすることになった。